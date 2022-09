Już dziś od wystawy pod Pałacem Kultury i Nauki rozpocznie się II Zlot Zabytkowych Traktorów organizowany w Ursusie. Jutro na widzów czeka mnóstwo atrakcji, niespodzianek i przede wszystkim ciekawych oraz zabytkowych ciągników.

Dziś na Plac Defilad wjadą traktory. Mniej więcej tam, gdzie teraz znajduje się Pałac Młodzieży działała pierwsza fabryka Ursusa.

W godzinach 16:00-18:00 przed PKiN zaparkują między innymi: Ursus C-45, Ursus C-325, Ursus C-328, Ursus Ciapulek (C-328) Mileny Klimczak, który posiada rzęsy i muszkę, Ursus C-330.

Kulminacja zlotu nastąpi w niedzielę

Niedzielne spotkanie zaplanowano przy ulicy Gierdziejewskiego, na sporym parkingu w okolicy bazarku, w bliskiej odległości jedynych zachowanych hal fabrycznych dawnej fabryki ZPC Ursus, znajdujących się przy ul. Posag 7 Panien.

Wśród pojazdów pojawią eksponaty Narodowego Muzeum Techniki, należące kiedyś do ZPC Ursus. Wśród nich z pewnością pojawi się Ciągówka Ursusa, która to zapoczątkowała historię polskich traktorów w 1922 r. Oprócz tego na imprezie zjawią się prototypy i wersje nietuzinkowe Ursusów z Muzeum Motoryzacji "Motonostalgia" z Nieborowa. Będą także maszyny zrzeszone w klubie Traktor i Maszyna. Oczywiście oprócz ww. na zlocie pojawi się szereg innych pojazdów należących do kolekcjonerów. W sumie około 40 maszyn.

Plakat zlotowy

Będą parady traktorów

W niedzielę rozpocznie się impreza na terenie dzielnicy Ursus. O godzinie 9.00 traktory przejadą ulicami starych i nowych osiedli Ursusa oraz dotrą do miejsc gdzie mieszkali pracownicy fabryki, czyli na bloki na Niedźwiadku i Gołąbkach.

O godzinie 13.00 planowana jest druga parada tego dnia ulicami starego Ursusa i po osiedlu Skorosze.

W między czasie przy ulicy Gierdziejewskiego będzie trwać piknik a którym oprócz prezentacji 40 zabytkowych ciągników zobaczymy także stoiska: Stacji Muzeum - modele starych lokomotyw, wystawę Narodowego Muzeum Techniki, stanowisko Izby Tożsamości Ursusa i Domu Kultury "Portiernia", stanowiska Kół Gospodyń Wiejskich, wystawę fotografii mieszkańców - z domowego archiwum. Będą także spotkania z byłymi pracownikami Zakładów Mechanicznych "Ursus", plac zabaw dla dzieci, tańcbuda - występy zespołów i kapel, zawody dla ciągników (wymiana koła w ciągniku - 4 ekipy, traktory dożynkowe, kobiety na traktory - test sprawnościowy).

Oprócz tego przygotowano także konkursy, m. in.: wybór Miss Traktorzystek, na najlepiej odrestaurowany ciągnik, wiedzy o Ursusie i zakładach - ogólny, Najładniejszy traktor dożynkowy, wybór najładniejszego traktora przez dzieci.

Wraz z OK Arsus, dzielnicą Ursus i innymi partnerami imprezy serdecznie zapraszamy.