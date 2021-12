Złoty medal targów Agritechnica przyznany!

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG), organizator targów Agritechnica ogłosiło zwycięzców Agritechnica Innovation Awards, a więc specjalnej nagrody innowacyjności przyznawanej najciekawszym maszynom, urządzeniom oraz rozwiązaniom dla rolnictwa.

Spośród aż 164 zgłoszeń kwalifikacyjnych, jury konkursowe zdecydowało się przyznać jedną złotą nagrodę i szesnaście srebrnych. Kto okazał się zwycięzcą?

Kryteria przyznania złotej nagrody

Złota nagroda – Agritechnica Innovation Gold Award, jest przyznawana za innowację demonstrującą nową koncepcję, w ramach której funkcjonalność uległa zdecydowanej poprawie.

Dlatego też zdobywca złotej nagrody powinien spełniać poniższe wymagania:

Praktycznego znaczenia na poziomie gospodarstwa;

Rentowności operacyjnej i korzyści z wydajności;

Poprawy stanu środowiska i zużycia energii;

Zmniejszenia obciążenia pracą oraz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa operatora.

Złoto za nośnik narzędzi

Złota nagroda targów Agritechnica została w tym roku przyznana firmie Nexat GmbH za rozwiązanie Nexat-Systemtraktor. Nexat to pojazd nośny, który może zostać wykorzystany do bardzo szerokiej gamy prac: od uprawy roli, przez siew, ochronę roślin, aż po zbiory.

Jeden nośnik narzędzi Nexat może z powodzeniem wykonywać wiele różnych prac polowych - wystarczy zamontować na nim odpowiedni osprzęt fot. mat. prasowe

Choć Nexat został zaprojektowany jako maszyna autonomiczna, to został on wyposażony w kabinę mogącą obracać się o 270 stopni. Dzięki temu możliwe jest ręczne prowadzenie pojazdu podczas transportu, czy doglądanie parametrów roboczych w czasie pracy.

Zintegrowane narzędzia są w tym wypadku montowane pomiędzy czterema napędzanymi elektrycznie podwoziami gąsienicowymi. Co ciekawe, można je obracać o 90 stopni do jazdy po drogach publicznych.

Cały układ został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najmniejsza część pola była ugniatana za kołami. W efekcie w wersji 14-metrowej za każdym przejazdem ugniatany jest jedynie pas o szerokości ok. 70 cm. W praktyce oznacza to, że 95 proc. powierzchni pola nie jest niepotrzebnie ugniatana.

Nośnik narzędzi Nexat umożliwia jego szerokie zastosowanie przy wielu pracach polowych fot. mat. prasowe

Obecnie moc układowi dostarczają dwa niezależne silniki wysokoprężne, każdy o mocy 545 KM z generatorami. Producent zaznacza jednak, że pojazd jest przystosowany także do alternatywnych technologii napędowych, takich jak ogniwa paliwowe.

NexCo – potwornie wydajny zbiór

Jednym z modułów nośnika Nexat jest moduł kombajnu NexCo. Z zapewnień producenta wynika, iż osiąga on przepustowość ziarna od 130 do nawet 200 t/h.

Jego innowacyjna koncepcja omłotu bazuje na zamontowanym poprzecznie do kierunku jazdy rotorze o długości niemal 6 m! Rotor rozdziela materiał na dwa strumienie, co pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności w porównaniu do maszyn konwencjonalnych i stanowi warunek równomiernego rozmieszczenia słomy i plew za pomocą dwóch rozdrabniaczy, nawet przy szerokości cięcia 14 m.

Jednym z modułów nośnika Nexat jest moduł kombajnu NexCo. Z zapewnień producenta wynika, iż osiąga on przepustowość ziarna od 130 do nawet 200 t/h fot. mat. prasowe

Dzięki zbiornikowi na ziarno o pojemności 36 m3 zdaniem producenta nawet tak wydajny kombajn jak NexCo nie wymaga pojazdu przeładunkowego.

Wysyp ziarna na pojazdy transportowe może odbywać się na uwrociach przy wydajności rozładunku 600 l/s, co oznacza, że cały zbiornik opróżnimy w około minutę!

Nośnik narzędzi Nexat jest rozwiązaniem niezwykle wydajnym i to w każdej ze swoich kombinacji. Do tego, nośnik ten może być używany niemal przez cały rok.

To z pewnością niezwykle ciekawa propozycja dla dużych gospodarstw, gdzie koncepcja ta może przynieść mnóstwo korzyści – zarówno dla rolnika, jak i w kategoriach gospodarki zasobami oraz ekologii.

Jak myślicie, czy takie rozwiązanie przyjmie się i odniesie sukces w światowym rolnictwie?