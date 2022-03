11 marca, w wieku 90 lat, zmarł Antonio Carraro, prezes i założyciel włoskiej firmy Antonio Carraro SpA. Producent z Campodarsego w prowincji Padwa to lider w produkcji miniciągników do rolnictwa specjalistycznego i zadań komunalnych.

Firma Antonio Carraro jest w Polsce mało znana, a przecież włoski producent zatrudnia ok. 500 osób, posiada cztery oddziały handlowe w Australii, Hiszpanii, Francji i Turcji oraz eksportuje 65% produkcji do 42 różnych krajów, w tym również do Polski (przedstawicielem marki była firma Activ sp. z o.o.).

Antonio Carraro zostało uznane przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego za „markę historyczną” jako symbol autentycznego „made in Italy”. Do dziś projektowanie, produkcja i zarządzanie są skoncentrowane w Campodarsego, czyli tam, gdzie wszystko się zaczęło, w 1910 roku, kiedy ojciec Antonio, Giovanni Carraro, założył swoją firmę.

Pogrzeb odbędzie się w kościele w Campodarsego w środę 16 marca o godzinie 15.00. Ceremonia będzie transmitowana na żywo. Link zostanie opublikowany na stronie internetowej firmy oraz w mediach społecznościowych.