7 czerwca 2022 r. zmarł Reinhold Claas, wieloletni członek Rady Nadzorczej Grupy CLAAS. Jedna z ważniejszych postaci w niemieckiej firmie była trzecim dzieckiem założyciela firmy Augusta Claasa i jego żony Pauli Claas.

Reinhold Claas, wraz ze swoim bratem Helmutem Claasem, odegrał znaczącą rolę w budowaniu sukcesu niemieckiej firmy po II Wojnie Światowej. 91-letni Reinhold był ostatnim udziałowcem firmy z drugiego pokolenia rodziny.

- Wszyscy, którzy znali Reinholda Claasa cenili go za jego skromne, bezpretensjonalne zachowanie. Ludzie i dobro rodzinnej firmy zawsze byli dla niego na pierwszym miejscu - powiedzial Thomas Böck, dyrektor generalny CLAAS.

Reinhold Claas był dyplomowanym inżynierem przemysłowym. W 1958 r. ukończył Politechnikę w Darmstadt. Był jednym z pierwszych absolwentów nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów, obejmującego inżynierię mechaniczną i zarządzanie przedsiębiorstwem.

W firmie od lat 50.

Reinhold Claas oficjalnie dołączył do firmy, wraz ze swoim bratem Helmutem, w lipcu 1957 r. Jego głównym celem był rozwój pras i sieczkarni samojezdnych. Był odpowiedzialny m. in. za uruchomienie produkcji pras w nowo wybudowanej fabryce w Metz we Francji. Do lat 70. rozbudowywał tamtejszy zakład produkcyjny.

Reinhold Claas był także siłą napędową przejęcia firmy Josef Bautz GmbH z Bad Saulgau specjalizującej się w dziedzinie maszyn do zbioru pasz. Przejęcie nastąpiło w 1969 r.

Syn Augusta był również aktywny jako przedsiębiorca poza firmą rodzinną: w 1958 r. przejął dwie firmy produkujące łożyska kulkowe – jedną we Fryburgu w Szwajcarii, zatrudniającą 250 pracowników, a drugą w Munderkingen w Szwabii, zatrudniającą 550 pracowników. Zarządzał obiema spółkami do lat 90-tych. W czasie swojej aktywności zgłosił również patent na ponad 40 wynalazków.

Ceniony za działania społeczne

Zarówno w swoim rodzinnym mieście Harsewinkel, jak i w regionie, Reinhold Claas był zaangażowany społecznie w wielu klubach i organizacjach, zwłaszcza w piłce nożnej i piłce ręcznej, co przyniosło mu duże uznanie. Jego wielką pasją w życiu prywatnym były polowania.

Reinhold Claas był żonaty z Doris (zmarła w 2005 r.), mial dwóch synów: Volkera i Rüdigera. Szczególnie mocno uderzyła go wczesna śmierć Volkera Claasa, który odszedł w styczniu 2022 r. w wieku 57 lat.

Ostatnio Reinhold Claas zasiadał w Radzie Nadzorczej i dwóch radach doradczych. W Grupie CLAAS jego syn Rüdiger Claas jest już trzecim pokoleniem rodziny przemysłowców z Harsewinkel.