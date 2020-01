Zmiany na wysokim stanowisku kierowniczym w New Holland

Marka New Holland Agriculture, należąca do CNH Industrial ogłosiła, że nastąpiła zmiana na stanowisku wiceprezesa na Europę. W jej wyniku Sean Lennon zastąpił sprawującego tę funkcję tymczasowo Carlo Lambro.

Jak czytamy w komunikacie marki New Holland, Sean Lennon do New Hollanda dołączył w 2002 r. przez ten czas zdobył ogromne doświadczenie zawodowe w CNH Industrial. Dysponuje on szeroką wiedzą w zakresie obsługi posprzedażowej, wsparcia klienta oraz zarządzania produktem, głównie w dziedzinie ciągników.

Prezes marki New Holland Agriculture Carlo Lambro, który przez ostatnie sześć miesięcy pełnił funkcję tymczasowego wiceprezesa na Europę powiedział: „Sean zajmował w naszej organizacji stanowiska o coraz wyższej odpowiedzialności, na różnych rynkach i w różnych regionach na całym świecie. Jestem przekonany, że jego doświadczenie i wizja strategiczna pomogą rozwinąć naszą działalność”.

Sean Lennon, nowy wiceprezes ds. handlowych w Europie również skomentował swój awans: „Dzięki tej nowej roli pozostanę wierny zaangażowaniu New Holland do zapewniania dalszego sukcesu tej marki i naszego biznesu w Europie”.

Sean Lennon ukończył Uniwersytet Writtle w Essex w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował „Inżynierię rolniczą z zarządzaniem przedsiębiorstwem.