Rolnicy co roku zastanawiają się, jaki będzie rezultat obecnych siewów. Czy praca, którą włożą wiosną, przyniesie oczekiwane efekty jesienią. Czy da się przewidzieć ostateczny wynik i zminimalizować ryzyko ewentualnych strat? Można to ułatwić, wykorzystując zmienny wysiew oraz praktyczny moduł Crop View od 365FarmNet.

Gdy pod siew kukurydzy przeznaczasz gleby bardzo słabe, rośliny muszą konkurować ze sobą o wodę, składniki odżywcze i światło. Wystarczą dodatkowe przeciwności, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, by plon, na który pracuje się od kwietnia, stracił na jakości.

Metoda zmiennego wysiewu została dokładnie sprawdzona i dopracowana do perfekcji dzięki innowacyjnemu projektowi Pole 365FarmNet. Projekt ten objął praktyczne wykorzystanie map aplikacyjnych do zmiennej ilości wysiewu nasion kukurydzy, sprawdzenie jego wpływu na kondycję roślin i ich plonowanie. Wszystko z inicjatywy czołowych firm branżowych, takich jak 365FarmNet, Claas i Horsch.

System, który zrewolucjonizował pojęcie efektywności w rolnictwie

Dzięki wygenerowanym wcześniej w module 365FarmNet Crop View mapom potencjalnego plonowania oraz analizie stanu gleby skanerem elektromagnetycznym, tworzone są mapy aplikacyjne z precyzyjnymi strefami wysiewu nasion, od najniższej obsady, do najwyższej.

W obrębie pojedynczego poletka mogą występować zmiany związane ze strukturą gleby, budową morfologiczną i uksztaltowaniem terenu. Aby wyciągnąć przydatne do uprawy informacje, pierwszym krokiem jaki można wykonać jest zmierzenie właściwości gleby za pomocą skanera elektromagnetycznego. fot. mat. prasowe

- Przy jednakowej obsadzie zużylibyśmy 91 jednostek siewnych. Wykorzystując moduł 365FarmNet Crop View wykorzystaliśmy 80 jednostek – wylicza Bartłomiej Grabowski, regionalny specjalista ds. sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet.

Na polu zaoszczędzono więc 11 jednostek siewnych. To prosta matematyka - przy cenie ok. 450 zł za jednostkę łatwo wyliczyć oszczędności - w kieszeni zostaje 4950 zł. A to jeszcze nie wszystko:

-Po zebraniu kukurydzy z pola uzyskaliśmy także istotne zwiększenie plonu, szczególnie na słabszych strefach pola. Ogólne korzyści ze wzrostu plonu i zużycia materiału siewnego rolnik, u którego przeprowadzone było doświadczenie, określił na ok. 22 200 zł na 55 ha, co dało 400 zł dodatkowego zysku na ha - dodaje specjalista 365FarmNet. Przy wszystkich korzyściach, tak efektywnego działania, aż śmiesznym wydaje się fakt, że koszt całego przedsięwzięcia ze strony technologicznej wyniósł jedynie 15 zł/ha za rok użytkowania modułu Crop View.

Zmienny wysiew kukurydzy przy użyciu systemu 365FarmNet Crop View. fot.mat. prasowe

Dbaj o kondycję i maksymalnie wykorzystaj potencjał

Jednym z głównych celów projektu Pole 365FarmNet była obserwacja roślin przez cały sezon wegetacyjny. Wykorzystując dane satelitarne, można na bieżąco monitorować w jakim stanie są rośliny, jak się rozwijają i jaki jest ich potencjał plonowania. Wykorzystując moduł 365FarmNet Crop View dostęp do tych danych był szybki i prosty.

Druga istotna kwestia to potencjał plonowania danej odmiany. Nie każda odmiana radzi sobie tak samo dobrze na poszczególnych stanowiskach i w poszczególnych normach wysiewu. Dlatego też tak ważna jest norma wysiewu i redukcja obsady na słabych ziemiach.

Cenne innowacje

Biorąc pod uwagę wyniki, jakie uzyskano w projekcie Pole 365FarmNet, wystarczy wyciągnąć wnioski. Odpowiednio wykorzystane dane satelitarne i mapowanie pola, zmienne normy wysiewu oraz obserwacja rezultatów to prosty sposób na redukcję kosztów związanych z materiałem siewnym i zwiększenie plonowania, zwłaszcza na stanowiskach słabszych. Co więcej, używając do tego modułu 365FarmNet Crop View, korzystanie z tych danych, ich analiza i zastosowanie w praktyce stają się bardzo proste.

Moduł Crop View na podstawie sygnału satelitarnego, pozwala szybko i łatwo wykazać różnice w wegetacji roślin na Twoich polach, stworzyć mapy aplikacyjne i określić potencjał dla optymalnej uprawy, co ułatwia oszczędzanie zasobów oraz usprawnia zarządzanie danym obszarem.

Jest to niezastąpione wsparcie także w trakcie nawożenia, ustalając optymalny podział nawozu, czy generując spersonalizowane mapy aplikacyjne dla poszczególnych obszarów pola. W trakcie żniw z kolei, monitoruje dojrzałość upraw pomiędzy różnymi strefami, by precyzyjnie określić kolejność zbiorów.