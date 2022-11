Zmniejszy się popyt na maszyny? Oni mają już sposoby na walkę z kryzysem

Podziel się

Cynkomet spodziewa się spadku sprzedaży maszyn. Wprowadza więc inne formy działalności, w tym usługi cięcia i spawania, fot.Cynkomet

Choć trudno mówić jak na razie o kiepskiej sytuacji wśród producentów maszyn rolniczych, to lepiej przygotować się do niej zawczasu. Tak robi Cynkomet wprowadzając do oferty nowe usługi.

PARTNER SERWISU

Firma Cynkomet nie jest produkcyjnym gigantem, działa bardzo prężnie i co chwilę zaskakuje oryginalnymi pomysłami - nie tylko jeśli chodzi o konstrukcje maszyn. Czytaj więcej Wapniak w akcji, czyli test rozsiewacza do wapna z Cynkometu Niedawno producent z Czarnej Białostockiej ogłosił, że wprowadza usługę wynajmu maszyn. Teraz czyni kolejny krok. Wykorzystując swój park maszynowy, wprowadza usługę obróbki stali i spawania. - Spodziewamy się dość dynamicznego hamowania w sprzedaży maszyn rolniczych w najbliższych miesiącach – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu. – Dlatego - by utrzymać przychody ze sprzedaży na satysfakcjonującym poziomie - szukamy innych sposobów na zwiększenie obrotów. W ostatnim czasie uruchomiliśmy wynajem maszyn rolniczych, który spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród rolników. Mamy nadzieję, że wprowadzenia całej gamy usług w zakresie procesów technologicznych - ze względu na istniejące zapotrzebowanie rynkowe - wzbudzi zainteresowanie naszych klientów - dodaje prezes. Cynkomet od lat intensywnie inwestuje w maszyny i urządzenia, a uwieńczeniem tych starań było uruchomienie w 2015 r. Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych. - Oczywiście nie poprzestaliśmy na tej inwestycji, ale nadal uzupełnialiśmy nasz park maszynowy, również w urządzenia do obróbki stali. Z jednej strony pozwala to nieco ograniczyć i zoptymalizować koszty produkcji, a z drugiej rozszerzyć zakres naszych usług. Nasza wiedza (wykonujemy te prace od 1956 r.), wsparta najnowszymi maszynami w zakresie obróbki stali i spawania, pozwala nam na wykonywanie nawet najbardziej nietypowych zleceń - – mówi Mariusz Dąbrowski. W zakresie cięcia metali firma dysponuje m.in. laserami do blach i profili, wypalarkami plazmowymi, nożycami gilotynowymi i uniwersalnymi do stali, czy piłami taśmowymi. Cynkomet oferuje m.in. usługi gięcia na prasach krawędziowych, fot. Cynkomet - Uruchomiliśmy usługę cięcia laserem 2D stali o różnej grubości i różnych kształtach – mówi Magdalena Karawajczyk, specjalista ds. sprzedaży części zamiennych i serwisu w Cynkomecie. - Wycinamy blachy, rury, profile i detale przestrzenne ze stali konstrukcyjnej, a precyzyjne cięcie laserowe sprawia, że gotowe elementy są powtarzalne i w większości nie wymagają dalszej obróbki. Wycinamy elementy z materiału dostarczonego przez klienta - zaznacza Karawajczyk. Z kolei w zakresie obróbki plastycznej - dzięki prasom hydraulicznym - technolodzy Cynkometu są w stanie zagiąć detale o długości do 6 m. Firma oferuje też śrutowanie i malowanie elementów w dużych komorach - śrutowniczej i malarskiej, a także usługi spawania metodą MIG/MAG oraz TIG. - Na początku roku planujemy realizację kolejnej dużej inwestycji - uruchomienie dwustanowiskowego robota spawalniczego do spawania dużych ram, o gabarytach sięgających 12 m – zapowiada Mariusz Dąbrowski. - Poszerzamy więc zakres swoich możliwości w świadczeniu, konkurencyjnych cenowo usług dla różnych klientów, a nasze biuro konstrukcyjne jest w stanie przygotować każdą dokumentację techniczną - podsumowuje Dąbrowski.

Lista tagów