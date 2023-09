Podczas naszej wizyty w Austrii mieliśmy okazję zapoznać się z nowościami firmy Pöttinger. Siewniki austriackiej firmy stają się teraz bardziej przyjazne operatorom, jedne otrzymały komfortowe sterowanie z pozycji operatora w ciągniku, inne pakiet upraszczający obsługę.

Pöttinger słucha swoich klientów i wychodzi naprzeciw potrzebom rolników. Zarówno tych, którzy potrzebują wydajnych maszyn do większych zadań, jak i takich, którzy szukają prostych, ale sensownych i logicznych rozwiązań.

Komfortowe sterowanie w siewnikach Terrasem

Jedną z ważniejszych modernizacji jest nowe, komfortowe sterowanie typu Profiline w siewnikach Terrasem, które wykonują za jednym przejazdem obróbkę ziemi, utwardzenie podłoża oraz wysiew nasion

Siewnik Terrasem, fot. K.Pawłowski

System Profiline opisuje sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi siewnika Terrasem, dzięki czemu obsługa maszyny staje się prosta i przede wszystkim komfortowa, bo wykonywana z pozycji operatora w ciągniku.

Maszyna jest zasilana olejem wyłącznie przez złącza Load-Sensing ciągnika, a wszystkie narzędzia są sterowane elektrohydraulicznie za pomocą własnego bloku hydraulicznego. Obsługa odbywa się przez naciśnięcie przycisku na terminalu lub automatycznie za pośrednictwem Task Controller przy użyciu Section i Variable Rate Control. Wszystkie narzędzia robocze są pozycjonowane automatycznie i precyzyjnie, zaś dmuchawa i docisk redlicy są regulowane automatycznie.

Profilline to także precyzja

Podczas pracy narzędzia można precyzyjnie je dostosować do warunków panujących na polu. Niezależnie od Section Control, sekwencje podnoszenia i opuszczania narzędzi można również ustawić na podstawie czasu lub odległości. Możliwa jest także dezaktywacja pojedynczych narzędzi, jeśli akurat mamy taką potrzebę.

Podczas pokazów ekran wyniesiono na zewnątrz maszyny, aby pokazać szerszemu gronu na czym polegają zmiany, fot. K.Pawłowski

Inteligentny system sterowania ogranicza wysokość podnoszenia. Krótszy czasy podnoszenia i opuszczania pozwala szybciej zawrócić na uwrociu, a czujniki umożliwiają samoczynny proces składania maszyny.

Dodatkowo w Terrasem możemy mieć funkcję Headland Control, która zatrzymuje i ponownie uruchamia maszynę na linii uwrocia z najwyższą dokładnością. Bez kontrolera zadań obsługa odbywa się przez naciśnięcie przycisku. W przypadku korzystania z funkcji kontrolera zadań TC-GEO/TC-SC podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pośrednictwem ich sygnału.

Task Controller Geo i Section Control umożliwiają obsługę maszyny za pomocą kart aplikacji. Głębokość robocza brony talerzowej, docisk redlic oraz dawka nasion i nawozu są dopasowywane odpowiednio do powierzchni częściowych. Pozwala to na efektywne wykorzystanie cennych zasobów, a tym samym ich oszczędzanie. Pöttinger potwierdza możliwość współdziałania nowych modeli siewników Terrasem w systemie agrirouter.

Widzieliśmy nowy siewnik w akcji. Potwierdzamy, że obsługa systemu jest banalnie prosta, a ziemia uprawiona po przejeździe zestawu wygląda naprawdę dobrze. W tym wypadku w ściernisko wjechano na głębokość 8 cm.

Co jest także ważne usprawnienia, o których tutaj mowa to tylko opcja. Jeśli ktoś nadal chce maszynę nieco prostszą to cały czas pozostaje ona w ofercie austriackiej firmy.

Siewniki Vitasem z pakietem usprawnień

"Mechaniczny, praktyczny, dobry" – tak rodzinę sienników Vitasem opisuje producent. Trudno się z tym nie zgodzić, szczególnie po kolejnych zmianach, które znacznie upraszczają życie z tą maszyną.

Siewnik Vitasem 3000, fot. K.Pawłowski

Optymalne przygotowanie łoża siewnego

Vitasem są gotowe do pracy w gospodarstwach każdej wielkości i w każdych, nawet najbardziej specyficznych warunkach. Dostępne szerokości robocze to zakres od 2,5 do 4,0 m. Do siewników możemy dołożyć różne kombinacje maszyn do przygotowania gleby do siewu.

Podczas pokazów w Austrii do siewnika Vitasem dołożono bronę wirnikową Lion, która doskonale rozdrobniła i przemieszała dość trudną w tym miejscu glebę.

Brona wirnikowa Lion zagregowana z siewnikiem Vitasem przy pracy, fot. K.Pawłowski

Brony wirnikowe Lion z 3,3-wirnikami na metr szerokości roboczej mogą być stosowane zarówno jako brony wirnikowe, jak również kultywatory wirnikowe. Brona z 4 wirnikami na metr szerokości roboczej może być wykorzystywana tylko jako brona wirnikowa. Do zmiany sposobu pracy potrzebne jest tylko proste przełożenie zębów. Ustawienie zęba w pozycji ciąganej pozwala na uzyskanie dobrej gruzełkowatej struktury gleby na całym obszarze uprawy. Warstwa mulczu pozostaje w górnym obszarze roboczym i służy ochronie przed erozją.

W Polsce takie brony wirnikowe mogą znaleźć zastosowanie np. na Żuławach, Pomorzu czy we wschodniej części Polski.

Vitasem i duże zbiorniki na nasiona

W porównaniu do poprzedniej generacji siewników Vitasem pojemność zbiorników wszystkich modeli została zwiększona nawet o 25 proc. Pojemność waha się teraz od 530 do 1 700 l, w zależności od modelu i opcji. Zmniejsza to częstotliwość napełniania, zapewnia krótsze przestoje i dłuższą żywotność.

Siewnik Vitasem, fot. K.Pawłowski

System dozowania multi

Duży otwór jest dostosowany do napełniania zbiornika z Big Baga lub przy pomocy łopaty. Szeroki wspornik worka ułatwia ręczne napełnianie. W napełnianiu pomagają poręcze przymocowane do skrzyni nasiennej oraz szeroki pomost.

Unikatowe dozowanie ziarna jest rozwiązaniem wyróżniającym siewniki Vitasem Dla szerokiego zakresu zastosowań dwie całkowicie niezależne aparaty dozujące są połączone w jednej obudowie. Oba koła dozujące są razem osadzone na wałku dozującym. Dwa niezależne koła dozujące wewnątrz obudowy umożliwiają szybkie przestawienie dozowania z siewu nasion normalnych do siewu nasion małych. Dostępne są różne wkładki redukcyjne, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć możliwości wysiewu.

Głównym celem tego rozwiązania jest dokładne ustawienie pożądanych dawek wysiewu i optymalne przestrzenne rozmieszczenie roślin, a to zapewnia to sprawdzony system.

Przede wszystkim praktyczna obsługa

Cała obsługa maszyny odbywa się po lewej stronie i jest prosta oraz komfortowa. Po tej stronie przeprowadzana jest również próba kręcona, a także mamy tutaj dostęp do pomostu załadunkowego.

Cała obsługa maszyny odbywa się po lewej stronie, fot. K.Pawłowski

Prawidłowa kalibracja jest niezbędna do równomiernego rozmieszczenia nasion, a w konsekwencji do jednorodnych wschodów na polu. Pöttinger uprościł proces kalibracji dzięki licznym przydatnym funkcjom, które zapewniają, że to, co ma być wysiane, dotrze do redlicy. Próba kręcona jest standardowo przeprowadzana mechanicznie za pomocą korby kalibracyjnej. Elektryczne wspomaganie kalibracji jest dostępne jako opcja dla maszyn z mechanicznym napędem dozującym. Zamiast ręcznego kręcenia jest tu silnik, który obraca się ze stałą prędkością.

Główną zaletą nowej wersji siewnika jest stały wgląd w wanienki kalibracyjne. Oznacza to, że ilości dozowania w każdym rzędzie są monitorowane i mogą być od razu korygowane - w przypadku nieprawidłowo ustawionej jednostki dozującej. Rynienki można wygodnie wyjąć z boku lub też z poziomu pomostu załadunkowego. Zwiększa to elastyczność podczas kalibracji.

Nabudowane siewniki Vitasem M 3000 i Vitasem M 4000 z opcjonalnym elektrycznym napędem dozującym są kompatybilne z agrirouterem.