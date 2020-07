Zmodernizowany Zetor Cystal HD. Co nowego?

Tak jak już informowaliśmy, czeska firma zmodernizowała swój największy model Zetor Crystal HD o mocy 171 KM. Czesi oficjalnie poinformowali o wprowadzonych zmianach.

Główny nacisk położono na komfort pracy operatora oraz dostosowanie ciągnika do nowej normy emisji spalin.

Silnik spełniający najnowszą normę Stage V

Zmodernizowany Zetor Crystal HD wyposażony jest niezmiennie w sześciocylindrowy silnik Deutz TCD 6.1 L6 o mocy maksymalnej 171 KM, przy czym teraz spełnia on najnowszą normę emisji spalin Stage V. Będzie to wciąż jedyny model z największej serii czeskiego producenta, gdyż do oferty nie powróci mniejsza wersja o mocy 150 KM.

Główne zmiany dotyczą kabiny

Producent z Brna wsłuchał się w życzenia oraz potrzeby klientów i w zaktualizowanym modelu Crystal HD wprowadził szereg usprawnień, które jeszcze bardziej poprawiają komfort użytkowania maszyny.

Zamontowany został całkowicie nowy dach oparty na studium projektowym Zetor by Pininfarina. Zapewnia on operatorowi jeszcze lepszy widok na ładowacz czołowy dzięki nowemu szyberdachowi. Ponadto spełnia teraz standard bezpieczeństwa FOPS – konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami.

W kabinie zastosowano nowy panel do sterowania światłami, w tym również lampami ostrzegawczymi. Zawiera on szereg zaawansowanych opcji, takich jak automatyczne włączanie świateł roboczych w zależności od wybranego kierunku jazdy czy też funkcję pamięci. Nowa maszyna wyposażona jest w pakiet czterech świateł dachowych LED. Na życzenie ilość lamp można rozszerzyć o kolejne cztery sztuki.

Zmodernizowana kabina w środku została wykonana z nowych tworzyw sztucznych zapewniających wyższą odporność na temperaturę i promieniowanie UV. Ponadto zaktualizowany Zetor Crystal HD posiada nową, wydajniejszą klimatyzację oraz ogrzewanie.

Pozostałe parametry bez zmian

Ulepszony Zetor Crystal HD w dalszym ciągu wyposażony jest w przednią oś amortyzowaną, wielofunkcyjny prawy panel z przyciskami elektrozaworów sterujących sekcjami hydraulicznymi, tylny TUZ o maksymalnej sile podnoszenia 85 kN oraz przekładnię ECO 40 pozwalającą na jazdę z maksymalną prędkością 40 km/h przy ekonomicznych 1750 obr/min.

Zainteresowani zakupem zmodernizowanego Zetora Crystal HD mogą się już kontaktować z dilerami.