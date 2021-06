Znamy uczestników konkursu Tractor of the Year 2022!

Jury międzynarodowego konkursu Tractor of the Year ogłosiło właśnie listę ciągników zakwalifikowanych do jego kolejnej edycji 2022.

Pośród nominowanych ciągników, które wezmą udział w wyścigu o szacowny tytuł Tractor of the Year 2022 są dwie niewiadome, które wyjaśnią się w najbliższych tygodniach. Rywalizacja ponownie odbędzie się w czterech kategoriach.

Kandydaci w kategorii głównej Tractor of the Year 2022

Do pierwszej i najbardziej prestiżowej batalii komisja konkursowa wybrała następujące modele ciągników:

Case IH nowy model - jego premiera ma mieć miejsce 22 lipca br.,

John Deere 7R 350 AutoPower,

Massey Ferguson nowy model – premiera 4 września br.,

New Holland T6 Methane Power,

Valtra z T 235 Direct.

Kandydaci do tytułu Best Utility 2022 (najlepszy traktor użytkowy)

W kolejnej kategorii wszystkie modele ciągników są już powszechnie znane. Oto one:

Claas Arion 470,

John Deere 6M 120 AutoPower,

Landini 5-120 Dynamic,

Massey Ferguson 5S-145 Exclusive,

Valtra A 115.

Kandydaci do miana Best of Specialized 2022 (najlepszego traktora specjalistycznego)

Tutaj mamy tylko cztery konstrukcje, ale faktycznie produkowane przez firmy ukierunkowane na ciągniki do prac w ogrodach, sadach czy też winnicach.

Antonio Carraro z SRX 5800,

Carraro Compact VLB 75,

Ferrari Vega 85 Dualsteer,

Reform Metrac H75 Pro.

Ostatnią kategorią jest Sustainable TOTY 2022, czyli najbardziej „zrównoważony" ciągnik. W tym przypadku nominacji nie ma, ponieważ wygrać może każdy model, który startuje w konkursie.

Jak widać z powyższej listy ciągników nominowanych do tegorocznej rywalizacji niespodzianek, na miarę chociażby ubiegłorocznych dwóch tureckich modeli Armatrac, nie ma. Dominują topowi producenci.

Ogłoszenie wyników końcowych konkursu TOTY 2022 odbędzie się pod koniec tego roku. Warto też przypomnieć, iż zeszłoroczny tytuł Tractor of the Year otrzymał Massey Ferguson 8S.265.

Chcesz kupić ciągnik lub inną maszynę rolniczą? Zajrzyj na gieldarolna.pl!