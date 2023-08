Tegoroczne żniwa rozpoczęły się stosunkowo wcześnie, ale wygląda na to, że skończą się późno. Pogoda daje w kość - deszcze i burze przeszkadzają w zbiorach. Ogólnie jednak rolnicy nie narzekają na plony.

Żniwa trwają w najlepsze, a postęp prac w kraju jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu. Tam gdzie gleby są słabsze i wiosenna susza dała się we znaki - tam z reguły jest już "po zawodach".

Co region, to inna suma opadów

Niestety, o ile wiosna - szczególnie maj i czerwiec - zapisały się jako suche i dość ciepłe i rolnicy mieli powody do narzekania na brak opadów, tak końcówka lipca i początek żniw już charakteryzował się zdecydowanie innym przebiegiem pogody. Deszcze zaczęły przechodzić przez całe terytorium kraju, często intensywne, nierzadko też nawałnice.

Kiedy w czerwcu pojechaliśmy na Kujawy, to była to wyprawa trochę jak w inną strefę klimatyczną. Żółta, wyschnięta trawa obok dróg, skręcone liście kukurydzy, blada zieleń zbóż i liści drzew i... deszczownie nawadniające pola nawet ze zbożem, nie wspominając o warzywach.

Na plony rzepaku w tym roku chyba nikt nie narzeka, fot.kh

Lustrując doświadczenie z polem kukurydzy zasianej siewnikiem Kverneland Pudama w Osieku k. Rypina powiedziano nam, że na tym polu od zasiewów spadło ok. 20 l wody, podczas gdy na takim samym doświadczeniu na Podlasiu było to już ok. 60-70 l/m2, a na Dolnym Śląsku ok. 140 l/m2.

Oziminy na ogół plonują bardzo dobrze

Różnice więc ogromne i obecnie plony też zdecydowanie różne. Nie mniej jednak to co rolnicy podkreślają, to zdecydowanie lepsze plonowanie ozimin w porównaniu do zbóż jarych.

Sytuację w kujawsko-pomorskim uratowała częściowo mokra wiosna - oziminy w kluczowych okresach miały dobry dostęp do wody.

- Na plony pszenicy ozimej nie mogę narzekać, mimo iż nie była nawadniana. Z większości pól średnio zebraliśmy ponad 7 t ziarna, a były i rekordowe pola z jeszcze większą ilością. Kiepsko natomiast zapowiada się zbiór warzyw. Ziemniaki już kopiemy - plon jest niski, znaczne porażenie m.in. parchem. Słabo zapowiada się cebula czy buraczek - komentuje Bartłomiej Ruszkiewicz ze Smogorzewa w woj. kujawsko-pomorskim.

Rekordy z rzepakiem

Wielu naszych rozmówców mówi o bardzo dobrych lub wręcz rekordowych plonach rzepaku.

Na naszych glebach klas: 4, 5 i 6 średni plon rzepaku to ok. 3,2 t/ha. To najlepszy wynik od 2017 r. Także z plonów jesteśmy zadowoleni. Inną kwestią jest cena w skupie... - mówi Sławomir Tupikowski z m. Wólka Zdunków w woj. lubelskim.

Na lepszych kompleksach bez problemu osiągane jest 4-5 t/ha. Mamy też oficjalnie ustanowiony rekord niemal 7 t na Podkarpaciu.

Deszcze utrudniają zbiór zbóż i obniżają jakość ziana

Tegoroczne zbiory zbóż mocno utrudnia zmienna pogoda. Dobrym określeniem będzie ostatnio modne powiedzenie: "kradzione żniwa". Rolnicy korzystają z tzw. okien pogodowych - wyjazdy na pola są niepewne, wilgotnościomierze w ciągłym użyciu. Bardzo często zbierane ziarno jest "na skraju" odpowiednio niskiej wilgotności.

U nas akurat przechodzące deszcze były w niewielkich ilościach i nie wpłynęły na zawartość białka w pszenicy - twierdzi Ruszkiewicz.

Sytuację utrudniają przechodzące burze i deszcze nawalne, które powodują wylegnięcia zbóż. Taki plon dłużej dosycha i zdecydowanie trudniej go zebrać.

Z czasem ziarno traci też na jakości. Ciągły dopływ wody i niedostateczne obsychanie powodują zmiany chemiczne w ziarniakach, których następnym etapem jest kiełkowanie, czyli porastanie ziaren w kłosach. Słyszymy o takich sytuacjach od naszych czytelników.

Na szczęście bieżący tydzień zapowiada się pogodnie i upalnie (co nie znaczy, że bezburzowo niestety). Wielu rolników mówi, że jeśli kolejne dni będą pogodne, to do końca tego tygodnia powinno udać się zakończyć żniwa.

A jak sytuacja w waszych gospodarstwach?