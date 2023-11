Kombajn New Holland CSX 7040 pracuje w 70 ha gospodarstwie, ale świadczone nim są też usługi, fot. Artur Tłustochowicz

Gospodarstwo rodzinne w powiecie głubczyckim na Opolszczyźnie, nastawione na produkcję roślinną. Z całkowitej powierzchni 70 ha gruntów ornych, kukurydzą w tym roku zostało obsiane ponad 24 ha.

Gospodarstwo, które odwiedziliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, prowadzi dwóch braci. Zbiór kukurydzy rozpoczęli tydzień przed Świętem Zmarłych. Do tej pory skosili małą część, czyli lekko ponad 4 ha. W tym samym czasie siali jednak także pszenicę.

Zbiór kukurydzy prowadzony swoim kombajnem New Holland CSX 7040

Farmerzy posiadają kombajn New Holland CSX 7040 z 2012 roku z 6-rzędową przystawką do kukurydzy tego samego producenta rocznik 2006. Został on kupiony dwa lata temu przed żniwami i zastąpił wysłużonego Bizona Giganta.

W gospodarstwie jest własny kombajn New Holland CSX 7040. Do zbioru kukurydzy używana jest 6-rzędowa przystawka tego samego producenta, fot. ArT Tłustochowicz

W przystawce (rocznik 2006) zaczynają jednak wysiadać przekładnie, a koszt ich wymiany nie należy do niskich. Rolnicy zastanawiają się więc nad kupnem innej, fot. ArT Tłustochowicz

Oczywiście kombajn New Holland nie pracuje tylko na areale 70 ha, ale świadczone są nim również usługi.

Wymłócone ziarno kukurydzy o wilgotności 29,5 - 30,4 proc.

Kukurydza w opisywanym gospodarstwie, na rzeczonych ponad 4 ha „sypała” w granicach 14 - 16 ton z hektara, przy wilgotności 29,5 - 30,4 proc. U okolicznych rolników zdarzają się wydajności na poziomie 18 ton, ale przeważnie przy wyższej wilgotności.

W trakcie naszej wizyty w gospodarstwie na południu Opolszczyzny, na placu było jeszcze około 60 ton zebranego ziarna kukurydzy o średniej wilgotności 30 proc., fot. ArT Tłustochowicz

Gospodarze skupują także mokre ziarno kukurydzy – to kupione charakteryzowało się wilgotnością w przedziale 29,9 - 33,0 proc.

Własna suszarnia z piecem opalanym słomą

Kukurydza suszona jest w stacjonarnej suszarni daszkowej, zasilanej własnej konstrukcji piecem opalanym słomą. Na wysuszenie zasypanego zbiornika ziarna (około 18 ton) z 30 - 31 proc. do 14-stu, zużywane są średnio cztery kostki słomy o wadze 400 kg każda, a cały proces trwa około 11 godzin.

Ziarno kukurydzy suszone jest w suszarni daszkowej, a jej załadunek odbywa się przy pomocy ładowarki teleskopowej i kosza zasypowego, fot. ArT Tłustochowicz

Słoma pochodzi z rzepaku lub pszenicy, ale rolnicy twierdzą, że ta pierwsza „pali się” lepiej – chociaż wartość opałowa obu rodzajów słomy jest podobna.

W procesie suszenia używana jest własna słoma rzepaczana i pszenna - zamawiana jest usługa prasowana, fot. ArT Tłustochowicz

Pod koniec ubiegłego tygodnia w gospodarstwie wysuszono jakieś 60 ton ziarna z całkowitej ilości 120 ton składowanej w ostatnim czasie na placu.

Jak kształtują się ceny ziarna kukurydzianego na południu województwa opolskiego?

Aktualnie w tym regionie kraju, czyli powiat głubczycki i graniczący z nim powiat raciborski (województwo śląskie) średnia cena mokrego ziarna kukurydzy to 400 zł za tonę, a wysuszonego 680 - 700 zł.