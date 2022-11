W czasie sezonu żniwnego 2022 odwiedziliśmy gospodarstwo Przechadzkich, gdzie w zbiorach pszenicy uczestniczył gigant - John Deere X9 1100.

Gospodarstwo Przechadzkich, a dokładnie 3 gospodarstwa, prowadzone przez pana Waldemara i synów – Jeremiasza i Tobiasza położone są w powiecie kwidzyńskim i razem liczą 2000 ha. Oprócz upraw roślinnych prowadzą oni również fermę trzody chlewnej. Na terenie jednego z gospodarstw wybudowana została również biogazownia.

O biogazowni w gospodarstwie Przechadzkich pisaliśmy w artykule:

Kombajn zbożowy John Deere X9 1100

W zeszłym roku gospodarze podjęli decyzję, że chcą, aby w żniwach, zamiast trzech używanych do tej pory kombajnów uczestniczyły 2. Do poprzedniego sezonu w gospodarstwie Przechadzkich pracowały 3 kombajny – John Deere T690 i T670 oraz Claas Lexion 540, które były wystarczające by wykonać żniwa na tak dużym areale.

JD X9 1100 i T670. fot AdK

W poszukiwaniach maszyny, która wprowadzi oszczędności, przyspieszy zbiór, a przy tym zmniejszy straty, pojawił się John Deere X9 1100. To jeden z pierwszych kombajnów tej nowej serii amerykańskiego producenta, sprzedanych w Polsce.

Gospodarze ze względu na ówczesną niestabilną sytuację na rynkach maszyn rolniczych, zdecydowali się podjąć szybką decyzję o zamówieniu kombajnu, skłaniając się jednocześnie przy bogatszej konfiguracji i doposażając maszynę w przystawkę do kukurydzy.

− Bez względu na to, czy jest to mały czy duży kombajn, czas dojazdu na pole i czas założenia przyrządu żniwnego trwa tyle samo. Ale jak już ten kombajn ruszy, to areału ubywa i żniwa się toczą. A chodzi o to, by zebrać plon jak najszybciej, w jak najlepszym momencie i kondycji technologicznej – powiedział gospodarz Waldemar Przechadzki.

Sezon Żniwny 2022 z maszynami John Deere

Kombajn zdążył dojechać na sezon żniwny 2022, który rozpoczął od koszenia jęczmienia ozimego. I chociaż, jak przyznają właściciele, jęczmień nie jest zbożem, na którym można osiągać rekordy wydajności, już wówczas zauważyli potencjał X9, co tylko potwierdziły dalsze zbiory pszenicy i rzepaku.

−Podczas naszych zbiorów ten kombajn zostawiał ok. 5 l zaoszczędzonego paliwa na ha. Gdy normalnie kombajn zużywa 20-22 l/ha, ten spalał ok. 15 – dodał pan Waldemar.

W miejscowości Międzylesie w pow. kwidzyńskim byliśmy podczas zbioru pszenicy ozimej na powierzchni 56 ha. Jak zostało wspomniane - w koszeniu uczestniczyły dwa kombajny John Deere – T670 oraz najnowszy nabytek – X9.

Odbiór pszenicy z pola odbywał się bezpośrednio do magazynu docelowego w odległości ok. 7 km, dlatego gospodarze korzystali z 3-osiowych przyczep przeładowczych z rozładunkiem poprzez wypychaną ścianę.

Ciągniki z przyczepami, które uczestniczyły z zbiorach wyposażone zostały w systemy autoprowadzenia równoległego z kombajnem, w którym operator kombajnu może przemieszczać ciągnik do tyłu i do przodu, aby zapewnić równomierne napełnienie przyczepy ziarnem.

JD X9 ma silnik o pojemności 13,6 l. Maks. moc to 515 kW/700 KM. fot. AdK

Właściciele stwierdzają, że ich oczekiwania, które zakładali przy zakupie X9 zostały spełnione. Głównie podkreślają, że kosi on dokładniej i szybciej. Jego potencjał podczas zbiorów wykorzystywany był na poziomie 120 a nawet w 150 proc. i w parze z kombajnem T670, dwie maszyny zbierały plon z 60-70 ha dziennie.

Wydajność X9 mierzona była na bieżąco. Wszystkie zebrane dane można obserwować w aplikacji. fot. AdK

Przy koszeniu rzepaku kombajnem X9 straty nie dochodziły nawet do 1 proc. natomiast przy pszenicy były poniżej 0,5 proc.

Początki John Deere w gospodarstwie Przechadzkich

Pan Waldemar Przechadzki, kiedy zaczynał powiększać areał, w jego gospodarstwie pojawiały się maszyny różnych marek. Jednak to firmie John Deere udało się zdobyć zaufanie gospodarza na dłużej.

− John Deere nas zauroczył swoją technologią prowadzenia – to była jedyna wtedy profesjonalna firma, która była w stanie nam zaoferować rozwiązania, które nas interesowały. Później w miarę rozwoju przełożyliśmy to na rolnictwo precyzyjne, nałożyliśmy na to inne aplikacje, jak Fieldview. Te maszyny świetnie ze sobą współpracują, więc nie ma sensu wywarzać otwartych drzwi i robić kombinacji różnych marek – bo tylko dla nas organizacyjnie byłoby to trudniejsze i mniej wydajne – podsumował Waldemar Przechadzki.

Sam X9 zmłócił razem 850 ha pszenicy i rzepaku oraz 400 ha kukurydzy. Przy udziale dwóch kombajnów żniwa odbyły się w krótszym czasie i wymłócone zostało więcej ziarna. W tym roku w regionie powiatu kwidzyńskiego rzepaki plonowały 4,5 t/ha, pszenica 8,5 t/ha. I jak mówią właściciele - całe żniwa trwały książkowe 2 tygodnie.