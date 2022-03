Zobacz traktor Mercedesa

W najbliższy weekend wszystkie oczy miłośników techniki rolniczej w Polsce zwrócone będą w kierunku Kielc i targów Agrotech 2022. Wśród firm pokazujących swój sprzęt pojawi się także Mercedes Trucks Polska, który zaprezentuje rolniczego Unimoga.

Unimog jest obecny na rynku od lat 40. XX wieku. Od początku projektowano go jako swoisty nośnik narzędzi dla rolnictwa. Zresztą nazwa to akronim od wyrażenia Universal-Motor-Gerät - co można przetłumaczyć jako uniwersalny nośnik z silnikiem.

Rolnicy o nim zapomnieli

W 1951 r. firma przeszła w ręce koncernu Daimler Benz, a Unimog jest produkowany z powodzeniem do dziś. Jednak w międzyczasie jego rola w rolnictwie znacznie zmalała i w tej chwili jest bardziej postrzegany jako ciężarówka do trudnych zadań specjalnych niż sprzęt stricte rolniczy. Bez wątpienia to nadal jeden z ciekawszych i bardziej oryginalnych pojazdów ze znaczkiem Mercedesa.

Unimog to też traktor

W Kielcach przedstawiciele niemieckiego koncernu będą przekonywać, że Unimog to nadal przydatny sprzęt w gospodarstwie, zastępujący kilka narzędzi jednocześnie.

Każdy model można rejestrować jako ciągnik rolniczy, jednak nie wiele osób to robi, ze względów praktycznych. Podstawową zaletą Unimoga jest jego szybkość i zwrotność na drogach publicznych, a przecież ciągnik nie może jechać szybciej niż 30 km/h. Dlatego większość Unimogów (również w Niemczech) jest rejestrowana jako samochody ciężarowe.

- Na targach Agrotech Mercedes Benz Trucks Polska pokaże w pełni rolniczego Unimoga wyposażonego w przedni i tylny TUZ oraz WOM. Pojazd będzie miał doczepioną kosiarkę do rowów firmy Mulag. Zapraszamy do oglądania i sprawdzenia naszego sprzętu – zapowiedział w rozmowie z Farmerem Tomasz Majszczyk, kierownik do spraw kluczowych klientów sekcji Unimog w Mercedes Benz Trucks Polska.

Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa propozycja i na pewno redakcja Farmera zajrzy na stoisko Mercedesa by pokazać wam Unimoga z bliska. Będzie okazja do sprawdzenia czy Unimog to dobra alternatywa dla mocniejszych traktorów.