Zwinny pomocnik, czyli Kioti RX7320 w praktyce

Poszukując do gospodarstwa ciągnika, który ma pełnić przede wszystkim rolę uniwersalnego pomocnika, pod uwagę bierze się takie cechy, jak: zwrotność, przystosowanie do ładowacza czołowego, ale też oczywiście niezawodność i przyjazna w codziennych zadaniach obsługa. Takie oczekiwania Piotra i Łukasza Kaczmarków miał spełnić Kioti RX7320. A jak jest po trzech latach użytkowania maszyny?

Podczas planowania kupna kompaktowego traktora z przedziału mocy 70-80 KM z pewnością większości rolników marka Kioti nie przejdzie przez myśl jako pierwsza, pewnie nie znajdzie się też w pierwszej piątce, a może i dziesiątce maszyn branych pod uwagę w wyborze. Inaczej się jednak stało w przypadku rodzinnego gospodarstwa państwa Kaczmarków z m. Wiry k. Poznania, w którym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca - chów trzody chlewnej. Ciągnik - 73-konny model RX7320 - przekonał rolników parametrami technicznymi, ale też rozwiązaniami i komfortem, jaki oferował, jak również bliskością dealera i serwisu. Oczywiście, dużą rolę odegrała też cena. Rozważany był m.in. zakup Kuboty, ale w ówczesnym czasie za japoński ciągnik o porównywalnych parametrach trzeba było zapłacić ok. 40 tys. zł więcej. Kioti kosztował 130 tys. zł (brutto). Oto jak Łukasz Kaczmarek ze swoim ojcem Piotrem oceniają ten dość "egzotyczny" zakup po 3 latach użytkowania.

Traktor został wyprodukowany w 2014 r., natomiast sprzedany do gospodarstwa Kaczmarczyków na początku 2016 r. przez firmę EWPA Agri z Komornik, która była wówczas dystrybutorem ciągników tej marki w regionie. Warto wiedzieć, że oficjalnym importerem koreańskich maszyn na Polskę jest Pronar, a sama marka Kioti należy do południowokoreańskiego koncernu Daedong mającego ponad 70-letnie doświadczenie w produkcji nie tylko ciągników, ale również silników i działającego w wielu innych gałęziach motoryzacji.

Z ŁADOWACZEM JAK RYBA W WODZIE

Traktor jest dość intensywnie wykorzystywany w gospodarstwie. Po ok. 3,5 roku eksploatacji ciągnika, licznik wskazuje ponad 1500 przepracowanych godzin. Wśród najważniejszych zalet ciągnika rolnicy wymieniają m.in. bardzo mały promień zawracania. Dane techniczne producenta mówią o promieniu wartości 3,4 m. To bardzo ważny atut przy pracach w obejściu gospodarstwa, szczególnie z użyciem ładowacza czołowego. A skoro mowa o ładowaczu czołowym, tu przejawia się kolejna zaleta "Koreańczyka" - precyzyjnie i lekko działający układ kierowniczy. - Nawet przy transporcie dwóch 500-kilogramowych big-bagów kierownicą można sterować dosłownie jednym palcem. Co ciekawe, traktor jest przy takim ładunku ciągle dość stabilny - mówi Piort Kaczmarek.

Chwalona jest też sama konstrukcja ładowacza i układ sterowania nim. Narzędzie to produkt z Pronaru, model LC3. Okazuje się on świetnie dopasowany do ciągnika, a wykonanie stoi na wysokim poziomie. Na razie nie pojawiły się większe luzy i nie ma żadnych wycieków. - Dżojstik, mimo iż ładowacz nie jest produktem fabrycznym Kioti, jest świetnie ulokowany i zabudowany, tak jakby był elementem fabrycznym - dodaje pan Łukasz.

Wśród innych rozwiązań gospodarz chwali np. takie pozornie prozaiczne rozwiązanie, jakim jest system odciągów dolnych ramion podnośnika: teleskopowy z regulacją długości za pomocą zawleczek. - W przypadku śrub rzymskich, tak jak na przykład mieliśmy to w Deutzu Agrofarmie, po kilku latach był w ogóle problem z ruszeniem tego. W tym przypadku to zawsze działa - mówi młody rolnik. - Druga rzecz: łącznik górny z dwoma smarowniczkami, przez co nigdy się nie zapieka na gwintach. Kolejna rzecz - precyzyjne sterowanie podnośnikiem, mimo iż jest typowo mechaniczne - dodaje. Warto wspomnieć, że w wyposażeniu standardowym znalazł się m.in. taki dodatek, jak funkcja automatycznego z ałączania WOM.

JEDYNY PROBLEM - DPF

Jednostka napędowa to turbodoładowany, 4-cylindrowy silnik własnej produkcji (Daedong) o mocy maksymalnej 73 KM i pojemności 2,4 l. Rolnicy zgodnie mówią - porównując maszynę do innych traktorów, którymi pracowali - o umiarkowanym zużyciu paliwa, choć dokładniejsze określenie tej wartości jest, jak twierdzą, bardzo trudne, bo traktor wykonuje różne prace z różną częstotliwością. - Ważne jest to, że zarówno latem, jak i zimą, silnik odpala praktycznie na dotyk - chwali maszynę pan Piotr.

Do tej pory, oprócz przeglądów serwisowych, ciągnik dotknęła jedna awaria - zapchał się filtr cząstek stałych (DPF). - Nie wiedzieliśmy, że w momencie, gdy zapalała się kontrolka informująca o wypalaniu filtra, trzeba pozostawić ciągnik na wysokich obrotach przez 5-10 min i silnik był przedwcześnie wyłączany - opowiada pan Łukasz. Jak dodaje użytkownik ciągnika, niestety serwis dealerski nie umiał sobie poradzić z diagnozą usterki i co za tym idzie - również z naprawą. - Filtr oddaliśmy do naprawy do jednej z firm specjalizujących się w tego typu usterkach. Element okazał się być zabity samą sadzą i wystarczyło czyszczenie chemiczne. Kosztowało to 500 zł - opowiada rolnik.

KABINA Z KLIMATYZACJĄ W STANDARDZIE

Kabina jest dość obszerna, 6-słupkowa, o dobrej widoczności na zewnętrz. Nie ma tutaj okna dachowego, ale sam dach jest dość wysoko, a pozycja za kierownicą taka, że osprzęt ładowacza jest dobrze widoczny nawet w skrajnym, górnym położeniu. Na komfort pracy wpływa pozytywnie płaska podłoga, niezłe wyciszenie i standardowo montowana klimatyzacja z kratkami nawiewowymi umieszczonymi w podsufitce. Oczywiście, trudno od tak kompaktowego ciągnika wymagać siedzenia dla pasażera… W tym przypadku jednak zmieścił się bez większych problemów zamontowany we własnym zakresie fotelik dla "małego farmera".

"LEWAREK" Z LEWEJ STRONY

Wśród elementów sterowania uwagę zwraca nietypowe położenie "lewarka" zmiany biegów, który znajduje się z lewej strony siedziska. Daje to możliwość zmiany 4 biegów głównych, a poniżej znajduje się dźwignia, którą można ustawić jeden z czterech zakresów prędkości. Biegi zmienia się dość płynnie i jak twierdzą rolnicy - usytuowanie dźwigni z lewej strony to kwestia przyzwyczajenia. Z lewej strony kierownicy znalazła się działająca w płaszczyźnie pionowej dźwignia mechanicznego rewersu. W sumie przekładnia (łącznie z biegami pełzającymi) oferuje 24 biegi do przodu i 24 do tyłu.

- Traktor "pierwsza klasa", tylko serwis okazał się kiepski - mówi pan Piotr. - Świetna zwrotność, układ kierowniczy, uruchamianie silnika "na dotyk" oraz proste, ale przemyślane rozwiązania - ciągnik, póki co, okazuje się naprawdę bardzo dobry - podsumowuje Łukasz Kaczmarek.