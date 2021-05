Najlepszy rok w historii Grupy SDF. Zysk w 2020 r. wzrósł o 9,5 proc.

Rada nadzorcza włoskiego koncernu SDF podała wyniki finansowe za 2020 r. To najlepszy rok w historii firmy.

Zatwierdzone przez radę nadzorczą koncernu SDF wyniki finansowe napawają optymizmem nie tylko pracowników. Jak podano w komunikacie, spółka SDF zakończyła rok 2020 z przychodami w wysokości 1146 mln euro, mniejszymi o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Spadek przychodów rekompensuje jednak wzrost zysku operacyjnego przedsiębiorstwa (EBITDA), który zanotował poziom 109 mln euro (9,5 proc.). Jest to najlepszy wynik w historii firmy SDF i wzrost w porównaniu do 2019 r., kiedy to zysk operacyjny wzrósł o 8,7 proc.

Mimo trudnego z powodu pandemii roku 2020 w SDF podjęto ważne inicjatywy dla społeczności i pracowników takie jak:

kampania testów serologicznych oferowanych bezpłatnie pracownikom firmy w celu zobrazowania ich sytuacji immunologicznej;

wyższa premia za wyniki dla pracowników niż w poprzednich latach;

zatrudnienie około 300 współpracowników na całym świecie, co daje łącznie 4040 pracowników;

przeznaczenie 57 mln euro (5 proc. przychodu) na inwestycje w nowe produkty, badania i rozwój oraz nowe technologie dla zrównoważonego rolnictwa.

SDF - Mimo pandemii zyski wzrosły

Odnotowany spadek przychodów o 10 proc. rok do roku wynika przede wszystkim z czasowego zamknięcia centrali SDF w Treviglio, które trwało ponad dwa miesiące. Mimo to we Włoszech SDF przyznała wszystkim swoim pracownikom działu produkcji premię za wyniki w wysokości 5.135 euro, co jest najlepszym wynikiem w historii.

Mimo ogólnego spadku rejestracji nowych maszyn w Europie o około 3,5 proc., SDF miała 10,7 proc. udziału w rynku, co oznacza poprawę o prawie jeden punkt procentowy. Poważny, bo 40 proc. wzrost sprzedaży włoska spółka zaliczyła także w Turcji, a w Indiach nowy model Deutz-Fahr 4E Agromaxx 4050E uznany został za najlepszy ciągnik roku w swojej kategorii.

Przypomnijmy, że spółka SDF ma w swoim portfolio marki Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Hürlimann i Grégoire.

