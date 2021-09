Najważniejsze, że jesteśmy – Agro Show wystartowało

– Kochani, udało się. Cieszymy się, że jesteśmy na wystawie w Bednarach – powiedział Józef Dworakowski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wystawa Agro Show w Bednarach potrwa do niedzieli, 26 września br.

Józef Dworakowski oraz jego zastępca, Michał Spaczyński podczas konferencji prasowej otwierającej największą w Europie, targową imprezę pod niebem, wyrazili zadowolenie z tego, że ponownie w Bednarach mogą spotkać się rolnicy z całej Polski.

– Obawialiśmy się wzrostu liczby zachorowań na Covid przed wystawą w naszym kraju – przyznał wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. – Ponieważ targi odbywają się pod gołym niebem, uczestnicy nie muszą zakładać maseczek – dodał.

Tegoroczne najważniejsze liczby Agro Show to 536 i 105 tys. Pierwsza odzwierciedla liczbę wystawców, druga powierzchnię w metrach kwadratowych, jaką zajęły firmy prezentujące urządzenia i maszyny. Z tej pierwszej należy wyodrębnić 60 wystawców z zagranicy.

Nowością targów będzie wirtualny spacer, który zrealizuje wynajęta firma przez organizatora targów Agro Show.

– Ten spacer będzie zrealizowany w podobny sposób do street view – podkreślił Michał Spaczyński, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Ten projekt będzie realizowany przez piątek i sobotę, tj. 24 i 25 września i w ciągu tygodnia, dwóch zostanie udostępniony w internecie. Będzie on zawierał cały katalog wystawców, a internauci będą mogli wejść poprzez niego na wirtulane stoiska firm prezentujących maszyny.

Agro Show odbywa się w tym roku w trzydniowej formule, co nie oznacza, że w przyszłym roku będzie tak samo. Wszystko na to wskazuje – co podkreślili organizatorzy – że kolejne edycje wystawy będą programowane na cztery dni, tak jak to miało miejsce w minionych latach.

Prezesi Izby odnieśli się także do sytuacji finansowej branży, przypominając, że w naszym fachu rolniczym, trzeba myśleć na kilka lat do przodu.

– Ponieważ pandemia koronawirusa dała się nam wszystkim we znaki, w tym roku nie zmienialiśmy cen tej wystawy – podkreślił Józef Dworakowski.

Podczas konferencji prasowej uchylono rąbek tajemnicy tego, co wydarzy się w przyszłym roku w Bednarach. Dworakowski i Spaczyński chcą, żeby odbył się pokaz pojazdów autonomicznych, których w tym roku brakuje na targach, a których ściągnięcie często z odległych miejsc Europy nie było obecnie możliwe.