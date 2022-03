Najwyższe standardy paszy i mleka - gospodarstwo Tomasza i Moniki Cieślików z Pokaniewa

190 krów dojnych, 370 ha upraw, nowoczesny park maszynowy, biogazownia… Rodzinne gospodarstwo Tomasza i Moniki Cieślików z Pokaniewa na Podlasiu to przykład śmiałych, ale jednocześnie bardzo przemyślanych inwestycji oraz zaangażowania i pasji do rolnictwa.

Podlasie postrzegane jest często jako region gdzieś na krańcach Polski, z dużymi obszarami leśnymi, o rozdrobnionej strukturze gospodarstw i niejednokrotnie jako obszar będący w rozwoju gdzieś z tyłu w porównaniu do innych województw. Gospodarstwo państwa Cieślików z Pokaniewa, chociaż położone między lasami już nieopodal granicy z Białorusią na wschód od Siemiatycz, pozostałym stereotypom kompletnie jednak przeczy. Ale o tym po kolei.

60 ha i 50 krów na początek

Tomasz Cieślik rozpoczął prowadzenie gospodarstwa na własną rękę tuż po studiach – w 2006 r. Gospodarstwo przejął od rodziców, miało ono wówczas ok. 60 ha gruntów rolnych. Część stanowiła własność brata, który jednak wyjechał do Warszawy, rolnik uprawia więc i „hektary” brata. W oborze utrzymywano 50 krów. Nie było to więc mało jak na ówczesne czasy, a nawet patrząc na dzisiejsze realia – to dość sporo. Młody rolnik i tak postawił jednak na dynamiczny rozwój, w którym pomaga mu żona Monika. Rosną też potomkowie – trójka rodzeństwa: Olek, Bartek i Maja.

Gospodarstwo dysponuje raczej słabymi glebami – od 4 do 6 klasy bonitacyjnej. Uprawianych jest ok. 100 ha zbóż, 105 ha kukurydzy, a ostatnio sporą część, bo 50 ha, zajął słonecznik. To roślina, która na słabych glebach dobrze się sprawdza i potrafi przynieść znaczący dochód. Resztę, czyli ok. 120 ha, stanowią łąki, z których połowa jest torfowa, a połowa siana – zielonka z tych drugich jest przeznaczana na paszę dla wysokowydajnych krów. Z łąk torfowych – dla cieląt i jałówek.

Dzisiaj pogłowie bydła sięga niemal 500 sztuk. Krów dojnych jest 190, w tym aktualnie dojonych ok. 140. Ponadto jest 220 szt. jałówek i ok. 70 byczków opasowych, które są sprzedawane na dalsze hodowle. Warto wspomnieć, że gospodarstwo dorobiło się 100-tys. krowy, która aktualnie jest zacielona.

Inwestycje w budynki

Rozpoczynając prowadzenie gospodarstwa, pierwszym „hamulcem” dla jego rozwoju były budynki inwentarskie. – Praktycznie nie mieliśmy budynków, bo obora przerobiona ze stodoły – tak jak to się często robiło w tamtych czasach, żeby było taniej i łatwiej – była za mała. W 2008 r. postanowiliśmy, że zbudujemy nowy budynek inwentarski, aby rozwinąć hodowlę – wspomina rolnik. Nowa obora została oddana do użytku w 2009 r. i była przystosowana do obsadzenia 135 krowami.

Jak mówi Cieślik, rozpoczętym inwestycjom nie było końca. Dokupowane i wydzierżawiane były kolejne grunty oraz maszyny, żeby podołać rosnącym potrzebom ogólnej obsługi gospodarstwa. W 2013 r. powstała potężna hala o uniwersalnym charakterze zastosowania, a w 2015 r. – w miejscu starej obory – pojawił się cielętnik, w którym znajdują się cielęta, krowy zasuszone i po wycieleniu oraz jałówki.

Ostatnią z bardzo ważnych inwestycji była budowa biogazowni o mocy 44 kW, która właśnie została oddana do użytku. Rolnik szacuje, że ok. 20 proc. wytworzonej energii elektrycznej będzie wykorzystywane na potrzeby gospodarstwa, a pozostała część będzie sprzedawana. Reaktor jest w 100 proc. zasilany gnojowicą bydlęcą, doprowadzaną z obory podziemnym rurociągiem. Obok wybudowano duży zbiornik na poferment, który będzie wykorzystywany jako nawóz. Budowa kosztowała 1,2 mln zł netto.

Prawie 18 tys. h na oryginalnym sprzęgle

Jedną z pierwszych inwestycji maszynowych był zakup w 2006 r. ciągnika John Deere 5820, który jest używany do dzisiaj. Wtedy kupiono też prasę i owijarkę do balotów. W tej technologii sianokiszonka była pozyskiwana do 2012 r., kiedy to, przede wszystkim ze względu na niską jej wydajność, gospodarstwo zdecydowało się na zakiszanie zielonek w silosach. Traktor był bardzo intensywnie wykorzystywany – sporo w polu (zastąpił MTZ-a), ale przede wszystkim każdego dnia w obejściu – jako że był z ładowaczem, służył m.in. do obsługi stada bydła, w tym do załadunku wozu paszowego Keenan. Ciągnik ma dzisiaj na liczniku prawie 18 tys. h i do tej pory właściwie nie miał żadnego poważniejszego remontu, nie licząc wymiany uszczelki pod kolektorem wydechowym. Co ciekawe, przez 16 lat użytkowania John Deree’a posłuszeństwa nie odmówiło nawet sprzęgło. To przede wszystkim zasługa przekładni PowerQuad z mokrym sprzęgłem i rewersem elektrohydraulicznym, ale jak podkreśla mechanik z firmy Fricke, która jest obecnie dealerem maszyn w tym terenie – Wołodymir Demczuk, na taki bezawaryjny przebieg w dużej mierze ma wpływ umiejętne użytkowanie sprzętu.

Dzisiaj traktor ma lżejsze zadania: na co dzień współpracuje ze ścielarką, a w sezonie letnim m.in. ze zgrabiarką. W gospodarstwie są też traktory: Ursus C-360 i Zetor 7011, ale praktycznie są już niewykorzystywane – można powiedzieć, że są na zasłużonej emeryturze.

Ciągnik John Deere 5820 zapoczątkował „maszynową rewolucję” w gospodarstwie. Z biegiem czasu i rozwojem gospodarstwa zapotrzebowanie na coś większego i bardziej wydajnego rosło i w 2010 r. do gospodarstwa trafił kolejny John Deere. Tym razem była to już znacznie „cięższa waga”, mianowicie 6-cylindrowy model 6930 Premium, który stał się „kręgosłupem” wszystkich ciężkich prac, takich jak: orka, wywożenie obornika, siewy, transport itp. Jak mówi rolnik, z powodzeniem zastąpił Kirowca T-150, który później był jeszcze jakiś czas wykorzystywany właściwie tylko do ugniatania pryzm z kiszonkami. Po zakupie tego ciągnika do gospodarstwa przybywały kolejne maszyny towarzyszące, m.in. 5-skibowy, obracalny pług Kverneland, potrójny zestaw kosiarek Pöttinger i zgrabiarka oraz przyczepy, w tym samozbierająca Strautmann Tera-Vitesse CF 4201 DO.

Najważniejsza jest jakość paszy

Jak podkreślają gospodarze, właściwie wszystkie inwestycje w sprzęt są robione pod kątem wydajnego pozyskania paszy wysokiej jakości oraz jej zadawania. Bardzo ważna jest szybkość zbioru trawy. – Staramy się zebrać zielonkę jeszcze tego samego dnia. Wtedy uzyskujemy kiszonkę z zawartością białka przekraczającą 20 proc. Gdy zostawimy ją do zbioru na drugi dzień, zawartość białka spada na 15-16 proc. – wyjaśniają rolnik z małżonką.

Z troski o jakość żywienia krów, ale i wydajność pracy powzięto też decyzję o zakupie w 2019 r. samojezdnego wozu paszowego Strautmann ze skrzynią o poj. 20 m3. – Do obsługi poprzedniego wozu paszowego potrzeba było dwóch osób oraz dwóch ciągników i było przy tym dużo „biegania”, a wszystko zajmowało dużo czasu. Poza tym stary wóz zaczynał robić się awaryjny. Przez 10 lat pracował bardzo intensywnie – w ostatnim czasie jego użytkowania robiliśmy nawet 6-7 wozów paszy dziennie. Samojazd to rewelacyjna sprawa, bo w 2-3 godziny pasza jest namieszana i zadana. Warunkiem użytkowania takiego wozu jest utwardzona powierzchnia podwórza, stąd też mamy plac „w kostce” – zaznacza rolnik.

Efektem dbałości o pasze jest wysoka wydajność mleczna krów. Średnioroczny wynik przekroczył ostatnio 10 tys. l (aktualnie średnio 33 l mleka od krowy na dobę). Do niedawna oscylował w granicach 9400-9600 l.

„Bezstopniówka” i nic innego

W tym samym roku (2019) park maszynowy wzbogacił się o kolejny ciągnik: John Deere 6130R z fabrycznym ładowaczem czołowym 623R. Maszyna o tyle ciekawa, że wyposażona w przekładnię bezstopniową AutoPowr i sterowanie Command Pro. Był to jeden z pierwszych modeli z tej wówczas nowej serii z taką przekładnią zakupionych w Polsce. 130R przejął pałeczkę po 5820 w zadaniach z ładowaczem i w ciągu 3 lat zrobił 5,5 tys. h. – Ogólnie myśleliśmy wówczas o zakupie większego ciągnika, ale nie było nas stać przy tylu inwestycjach. Rozważaliśmy też zakup ładowarki, ale jednak bardziej potrzebny był ciągnik. Wybór padł właśnie na Johna Deere’a 6130R z dużym ładowaczem. Bezstopniowa skrzynia biegów to rewelacja! Nie miałem wcześniej do czynienia z takim rozwiązaniem, więc było trochę obaw, ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że sprawdza się to doskonale i jest bardzo komfortowe. Operuje się samym gazem, bardzo precyzyjnie, a ręce są wolne. Obsługa jest bardzo intuicyjna – przekonuje rolnik. Przeglądy okresowe starszych maszyn, jak choćby ciągników John Deere 5820 i 6930, są wykonywane we własnym zakresie, do nowszego ciągnika przyjeżdża serwis.

Tym, o czym warto jeszcze wspomnieć, jest fakt, że gospodarstwo, chociaż jest duże, nie ma własnego kombajnu ani sieczkarni polowej. Jak twierdzą zgodnie Tomasz i Monika Cieślikowie, w planach nie ma zakupu takiego sprzętu. Inwestycji i prac w gospodarstwie jest i tak bardzo dużo, a do takich zadań, jak zbiór zbóż, kukurydzy na kiszonkę czy jej zasiewy, z powodzeniem można wynająć usługę. Wykonują ją zazwyczaj inni, znajomi rolnicy. Firm usługowych w okolicy nie ma.

Obecna powierzchnia upraw, licząca 370 ha, stawia kolejną poprzeczkę, jeśli chodzi o wydajność ciągnika. Jak mówią rolnicy, traktory Johna Deere’a na tyle dobrze sprawdziły się przez lata, że nie myślą o innej marce przy kolejnej inwestycji, która się szykuje. U lokalnego dealera – firmy Fricke (którego najbliższy punkt znajduje się nieopodal w Siemiatyczach) – zamówiony został kolejny ciągnik ze skaczącym jelonkiem w logo – John Deere 7R330 (330 KM), który ma stanowić trzon najcięższych prac: w uprawach z systemem bezorkowym, które planowane są do wprowadzenia, transporcie (rozrzutnik obornika, przyczepa zbierająca) czy koszeniu trawy potrójną kosiarką, bo jak zauważa rolnik, przy dużej trawie John Deere 6930 okazuje się trochę za słaby. – Ten traktor również będzie wyposażony w taką skrzynię, jak 6130R, którą muszę mieć, czyli AutoPowr – mówi z uśmiechem Cieślik.

Do takiego zakupu rolnik jest zupełnie przekonany, bo w maju 2021 r. dealer dostarczył maszynę testową do gospodarstwa i przy różnych pracach sprawdzono jej możliwości. Nowy traktor ma być dostarczony w połowie tego roku.

Co dalej?

Gospodarstwo Tomka i Moniki Cieślików to prężnie funkcjonująca rodzinna farma. Widać tu ogromne zaangażowanie i pasję, ale oczywiście funkcjonowanie i dynamiczny rozwój nie byłyby możliwe bez dokładnie przemyślanych inwestycji i skrupulatnych kalkulacji. Jak przyznają sami rolnicy, wszystkie zakupy były poprzedzone dokładnymi analizami, wynikającymi z tzw. wywiadu środowiskowego, wizyt na targach, rozeznania w rozwiązaniach oferowanych przez różnych producentów i porad branżowych pism. Przekonują, że jak do tej pory inwestycje okazywały się w zdecydowanej większości trafne, czego dowodem jest m.in. to, że praktycznie żaden z zakupionych przez nich od 2006 r. sprzętów nie został sprzedany.

W prowadzeniu gospodarstwa pomaga ojciec pana Tomka, dwoje pracowników zatrudnionych na stałe do dojenia i obsługi stada oraz sąsiad. Pan Tomek i pani Monika są też oczywiście w pełni zaangażowani: on w obejściu i na polach, ona prowadzi całą biurokrację, załatwia sprawy urzędowe oraz zajmuje się domem i dziećmi. – Skala produkcji jest za mała, żeby zatrudnić np. zootechników, a za duża, żeby zrobić wszystko samemu. Pracy jest dużo. I teraz powstaje pytanie: czy się rozwijać dalej, zatrudnić dodatkowe osoby do poszczególnych zadań i mieć pracy mniej – bardziej w charakterze zarządzającym? Czy poprzestać na tym, co jest? Teraz musimy być wszędzie i wszystkiego dopilnować – podsumowuje Tomasz Cieślik.