Chociaż kilka lat temu propagowanie nawigacji rozpoczęli głównie wielkoobszarowi producenci, teraz nie dziwi fakt, że są one obecne również w kabinach maszyn pracujących w kilkudziesięciohektarowych i mniejszych gospodarstwach. Wpływ na to mają realne korzyści z ich zastosowania oraz coraz bardziej konkurencyjne ceny.

Jeszcze kilkanaście lat temu nawigacje nie cieszyły się popularnością w pracy rolników, m.in. dlatego, że po prostu były dość drogie. Konkurencji brakowało, więc ceny były wysokie – zestaw mógł kosztować nawet od 80 tys. zł. Nie mając przykładów w okolicy, ciężko było wyliczyć rolnikowi, kiedy inwestycja się zwróci. Do zakupów przekonało jednak gospodarzy poszukiwanie oszczędności.

− Rolnicy coraz częściej przekonują się do automatyzacji pracy, gdyż przynosi im realne oszczędności – mówi Emil Sawera z firmy Farmtrade zajmującej się dystrybucją nawigacji Sveaverken.

Jeden z naszych klientów prowadzący produkcję na 300 ha wstępnie oszacował, że oszczędności po jednym sezonie sięgają rzędu 13 tys. zł - dodaje.

Era rolnictwa 4.0 nierozerwalnie związana jest z precyzyjnym wyliczaniem nawozów, paliwa, czasu pracy – a do tego niezbędna jest właśnie nawigacja satelitarna. Dziś za bardzo dobrą nawigację topowej marki zapłacimy znacznie mniej – w standardowym zestawie nawet od 60 tys. zł. Dla tych, dla których podstawowym kryterium zakupu jest cena, są jeszcze tańsze alternatywy. Wiele z nich nie odbiega solidnością i dokładnością – nawet do 2,5 cm (chociaż w tradycyjnych uprawach nie zawsze jest ona konieczna). Kwestią dyskusyjną pozostaje jedynie estetyka sprzętu – terminali i anten.

Nawigacja oszczędza nawóz i paliwo, ale nie tylko

Najczęściej systemy GPS są montowane w maszynach, które pracują w uprawach, siewie nasion i nawozów. Przyjmuje się, że przy tym 10 proc. ziemi jest uprawiane niepotrzebnie, chociażby przez nakładki. – Jako praktyk mogę powiedzieć, że z nawigacją, owszem, najwięcej oszczędzamy na paliwie i elementach roboczych, ale też na czymś, o czym rzadko się wspomina – na zdrowiu. Jeżeli dany operator, który jest właścicielem ciągnika, wsiądzie do niego rano, to w południe jest zmęczony, nie wspominając o pracach do późnych godzin nocnych. Automatyzacja pracy z nawigacją w tej kwestii wiele ułatwia – tłumaczy Robert Masłysz z firmy Komuland, która zajmuje się dystrybucją nawigacji CHCNAV.

Zakup nawigacji nie przypomina nabycia prostej maszyny uprawowej, kiedy rolnik odbierając ją od producenta i jadąc na pole, wie, jak ją obsłużyć. W rozpoczęciu pracy z nawigacją oprócz kalibracji i dokonywania aktualizacji pojawiają się przykładowo takie aspekty, jak dokładność, którą trzeba zweryfikować. I to nie dotyczy wyłącznie samej elektroniki, ale także maszyny towarzyszącej, której wymiary są często nieco inne od tych, jakie podaje producent. I nie byłoby w tym nic trudnego, jednak dla rolnika rozpoczynającego pracę z nawigacją może nie być to na początku oczywiste. − Z codziennych obserwacji wiemy, jak bardzo jest ważne, by przy wyborze nawigacji trafić na osobę, która ma duże doświadczenie, a najlepiej, gdy ta osoba jest praktykiem, bo część rzeczy jest w stanie wyłapać przez telefon, bez czekania nawet kilku dni na przyjazd serwisanta. Istotne jest wsparcie techniczne i na tym głównie bazujemy – mówi Łukasz Bober, dystrybutor FJDynamics z AgroBober.

Cyfryzacja zakorzeniona w szwedzkim rolnictwie

Od niedawna, bo od 2022 r., na polskim rynku są dostępne nawigacje Sveaverken. Wywodząca się z rolnictwa i hodowli zwierząt szwedzka firma działa od ponad stulecia. Szwedzki producent wprowadził dwa zestawy GPS: F100 i F100 z tzw. trybem zaawansowanym. Różnią się one głównie oprogramowaniem. Sveaverken F100 z trybem zaawansowanym ma więcej funkcji, jak np. automatyczną jazdę przy zawracaniu, zarządzanie polem czy bibliotekę narzędzi. W każdym z modeli pojedynczy odbiornik GNSS jest wyposażony we wbudowany czujnik do zbierania danych korekcyjnych RTK w czasie rzeczywistym, po to by traktor mógł pracować z dokładnością do 2,5 cm. Mają one również 2 tryby prowadzenia linii: tryb linii prostej i krzywej. Sveaverken F100 z trybem zaawansowanym jest rozszerzony o takie funkcje jak. np. Field Management, który zbiera dane z wielu pól i zapisuje historię zadań oraz linie prowadzące, a także U-Turn Auto-Drive, która zapewnia w pełni automatyczną pracę na uwrociu. W nawigacji z trybem zaawansowanym znajduje się również biblioteka narzędzi, która usprawnia pracę poprzez szybki wybór maszyny towarzyszącej z listy.

Według cennika ze strony producenta za pojedynczy zestaw Sveaverken F100 należy zapłacić 5599 euro, czyli ok. 26 tys. zł. Nawigacja F100 z trybem zaawansowanym to koszt 6099 euro, tj. ok. 31 tys. zł.

Chińska, ale nie „chińszczyzna”

Nawigacje zaczynają być stosowane w coraz większej liczbie maszyn i to bez względu na ich rocznik. Polski rynek nawigacji obejmuje w tej chwili nie tylko gospodarstwa, w których park maszynowy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. Są one również używane w niszowych gałęziach rolnictwa – w gospodarstwach sadowniczych i szkółkach leśnych, gdzie uprawiana powierzchnia to czasami nawet tylko 1,5 ha. − Najstarszy ciągnik, w jakim zamontowaliśmy nawigację, to Ursus C-330. Ciągnik jest wykorzystywany w warzywnictwie, do zbierania ogórków, tzw. samolotem, gdzie cały zestaw porusza się z prędkością 100 m/h – powiedział Robert Masłysz z firmy Komuland.

Zestaw składający się z terminala, anteny i kierownicy elektrycznej oraz kamery i czujnika kąta skrętu kosztuje ok. 26 tys. zł – i na tym opłaty (biorąc pod uwagę bezpłatny dostęp do sygnału RTK) powinny się zakończyć. Podstawowymi cechami tych systemów mają być kompatybilność z każdą maszyną i przede wszystkim bardzo proste i intuicyjne oprogramowanie, które ułatwia rozpoczęcie pracy doświadczonym w tradycyjnym rolnictwie operatorom. Ciekawe jest również to, że przez odpowiednie okablowanie nawigację można przenosić pomiędzy maszynami. W oprogramowaniu tworzy się profile maszyn, które zostają zapamiętane w systemie. Jednak, jak się okazuje, oprócz konkurencyjnej ceny i obsługi jest jeszcze jeden ważny czynnik dla rolników, który wpływa na opinię o nawigacji: po instalacji, uruchomieniu i przeszkoleniu użytkownicy mogą też liczyć na wsparcie zdalne. Istnieje bowiem możliwość, by zdalnie podłączyć się pod pulpit i poprawić newralgiczne elementy konfiguracyjne. Do tego ważnym aspektem jest przepływ informacji między działami rozwijania produktu i serwisu, który – przynajmniej według zapewnień firmy – pracuje 7 dni w tygodniu.

Wyprodukowali drony, teraz czas na nawigacje

Również pochodzący z Chin FJDynamics znany jest głównie z produkcji dronów (ponad 70 proc. udziału w światowym rynku), ale od 3 lat dostarcza także nawigacje rolnicze. Tylko w zeszłym roku znalazły się one

w ok. 100 polskich gospodarstwach. W zestawie, który zaczyna się od 30 tys. zł, znajdują się monitor, kierownica, anteny, czujniki skrętu oraz obsługa serwisu, która przyjeżdża do rolnika i montuje cały sprzęt w maszynie. Po rozpoczęciu pracy rolnik ma zapewnione bezpośrednie wsparcie online z oddziałem, z którego specjaliści mogą połączyć się zdalnie z monitorem w ciągniku i zweryfikować problem. Nawigacja FJD działa w systemie ISOBUS, a monitor jest dostępny w jednym rozmiarze: 30x19x43 cm. To właśnie jego obsługę wg producenta rolnicy chwalą sobie najbardziej. Nawigacja działa w dwóch trybach: podstawowym lub zaawansowanym w zależności od wyboru, w oparciu o system operacyjny Android. Warto przy tym wspomnieć, że nawigacje FJD mają możliwości rozbudowy o inne moduły.

Cenowy samuraj z tradycją

Pozostając na tym samym kontynencie, mamy propozycję od japońskiego producenta, który rozwija technologie cyfrowego pomiarowania już od ponad 30 lat. Topcon działa kompleksowo w rolnictwie precyzyjnym: od doradztwa, dostarczenia sprzętu, instalacji, po szkolenia i serwis, udostępniając tzw. aktywne wsparcie zdalne, gdzie serwisant ma pełen dostęp do obsługi konsoli za pomocą komputera, tabletu czy telefonu.

Standardowy zestaw składa się z konsoli, odbiornika z wbudowanym kontrolerem sterowania (AGM-1 lub AGS-2), kierownicy elektrycznej AES-35 wraz z czujnikiem skrętu kół, okablowania i uchwytów montażowych oraz modemu RTK/GSM. Nawigacja Topcon działa oczywiście w standardzie ISOBUS, ma możliwość kontroli sekcji oraz obsługi map zmiennego dawkowania. Do ciekawych funkcji należy możliwość podpięcia urządzenia monitorującego zawartość chlorofilu (Crop Spec), a także monitora plonu (YieldTrakk), pozwalającego zbierać dane plonu podczas zbiorów – również w kombajnach nieprzygotowanych fabrycznie pod takie rozwiązania.

Cena w zależności od modelu konsoli i odbiornika oraz rodzaju korekty mieści się w widełkach od 15 do 90 tys. zł netto. Dopłacić trzeba np. za automatyczne uwrocia, za system podtrzymania sygnału skybridge (podtrzymanie sygnału do 20 minut w razie utraty sygnału GSM, a co za tym idzie – również RTK), za Xtend, który powiela ekran na innym urządzeniu oraz za zmienne dawkowanie w zależności od modelu konsoli.