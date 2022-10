Zobacz galerię

W maszynach rolniczych jest coraz więcej danych i rozwiązań cyfrowych. Czasami trudno jest się wśród nich połapać, jednak niektóre są zarówno przydatne, jak i proste do wprowadzenia.

Zdarza się, że operatorzy nie wykorzystują cyfrowych możliwości swoich maszyn, gdyż nie są do końca świadomi, jak one dokładnie działają. Na przykładzie ciągników Masseya Fergusona można zauważyć, że najczęściej docenianymi przez rolników rozwiązaniami są: programowanie joysticka do obsługi ISOBUS oraz asystent przejazdów.

Jeden monitor to za mało

Rolnictwo precyzyjne dąży do pełnej integracji ciągników z systemem ISOBUS, który obecnie ma prawie każda nowoczesna maszyna. Takich maszyn połączonych z ciągnikiem jest czasami kilka i jeżeli dany sprzęt jest wyświetlany jako wirtualny terminal na komputerze ciągnika, to wymaga od operatora regularnej obsługi funkcji – przeskakiwanie między ekranem nawigacji a pulpitem maszyny przestaje być po prostu wygodne.

W momencie, kiedy operator wolałby patrzeć na nawigację zamiast na monitor maszyny towarzyszącej, ale zaszłaby potrzeba, aby coś w nim „kliknąć”, musiałby go przewinąć i po odznaczeniu poleceń wrócić. Dlatego w ciągnikach MF joystick oprócz tego, że jest narzędziem do ich obsługi, steruje również funkcjami systemu ISOBUS. Oznacza to, że na terminalu można wybrać poszczególne, najczęściej wykorzystywane funkcje i przypisać je do guzików na manetce tak, aby służyły do włączania i wyłączania sekcji, zwiększania i zmniejszania zadawanej dawki czy startu pracy maszyny bez potrzeby wychodzenia z ekranu prowadzenia GPS.

Jest to szczególnie istotna rzecz w momencie, gdy do systemu ISOBUS mamy podłączonych kilka narzędzi, np. zbiornik z nawozem z przodu i siewnik z tyłu. Zarówno w jednym i w drugim przypadku sprzęt wymaga osobnej obsługi, co wraz z nawigacją daje już trzy elementy do obsługi na jednym ekranie. Przeniesienie części z nich na przyciski joysticka zwalnia monitor do ważniejszych według operatora funkcji.

Obsługa maszyn zintegrowanych z poziomu przycisków na joysticku jest wygodnym sposobem, który bardzo ułatwia pracę, a jego istnienie jest niekiedy zapominane przez operatorów.

Asystent trasy przejazdu

Dodatkową rzeczą w ekranie nawigacji jest odblokowanie funkcji – tzw. asystenta trasy przejazdu. W podstawowym układzie nawigacji do dyspozycji są raczej standardowe zestawy linii, czyli: prosta A i B, prosta kierunkowa, krzywa itp. Z asystentem linii możliwe jest tworzenie bardziej skomplikowanych, zaawansowanych linii istniejących granic.

Klienci, którzy mają wykupioną tę opcję, przy okazji wykonywania prac mają możliwość zmapowania struktury pól. Oznacza to, że każde pole, które do nich należy lub pracują na nim usługowo, mogą zapisać pod konkretną nazwą, w odpowiedniej strukturze (gospodarstwo – rolnik – pole). Następnie do każdego pola zapisuje się granice za pomocą brzegu narzędzia. Przykładowo jadąc siewnikiem, można zaznaczyć, by granica zapisała się z lewej bądź z prawej strony maszyny. W ten sposób linie pozostają w pamięci systemu. Na podstawie tego możliwe do wykonania są dwie rzeczy.

Po pierwsze, nawet przy wielości pól, chociażby w przypadku gospodarstw usługowych, nie będzie potrzeby przechodzenia przez cały spis struktury pól i wybierania ich z listy, gdyż ciągnik za pomocą sygnału GPS sam rozpoznaje pole, w granicy którego się znajduje. Wspomagając się opcją zaawansowanego asystenta linii, można zaplanować nie tylko przejazdy wewnątrz pola (klasyczne znane przez wszystkich proste A-B), lecz także od każdego brzegu pola wyznaczyć odpowiednią liczbę przejazdów uwrociowych, a następnie wypełnić je prostymi. Z tym konfiguratorem operator jest w stanie, bez przejechania centymetra na polu, zaplanować wszystkie przejazdy.

Po drugie, od momentu wjazdu w róg pola z opryskiwaczem, siewnikiem czy inną maszyną możemy rozpocząć pracę na autopilocie po zaplanowanych liniach. Jeżeli do tego będziemy korzystać z nawigacji z bardzo wysoką dokładnością RTK, to system asystujący zawsze – bez względu na to czy minął rok czy 5 lat – przy powrocie na pole rozpozna granice z dokładnością do 2 cm. Dlatego ważne jest, aby zaplanowane przejazdy były dobrze opisane nazwą zabiegu i sezonem (np. siew 2022).