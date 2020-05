Nietypowy ciągnik na testach - Claas Axion 960 TerraTrac

Wkrótce firma Claas wprowadzi na rynek topową serię ciągników kołowych Axion w wersji gąsienicowej Terra Trac. Jeden z takich traktorów od jesieni 2019 r. jest testowany w dużym gospodarstwie niedaleko Szczecina. Jakie są opinie gospodarzy na jego temat?

Moc ciągnika to jedno, a jego uciąg i wpływ oddziaływania napędu na podłoże – to drugie. Aby uzyskać jak najlepszą trakcję i jednocześnie zmniejszyć nacisk maszyn na glebę, producenci ciągników coraz częściej sięgają po układy gąsienicowe – zwłaszcza jeśli chodzi o topowe, ciężkie modele o dużej mocy. Ostatnie lata przyniosły wiele ciekawych rozwiązań w tym zakresie. Case IH ma np. podwozie RowTrac z tylnym układem gąsienicowym w kształcie stożka, podobnym jak w ciągnikach serii Quadtrac. John Deere oferuje zarówno tradycyjne układy dwugąsienicowe (seria 8RT), jak i 4-gąsienicowe w serii w potężnych 9RX-ach oraz ostatnio zaprezentowanej serii 8RX. Challenger i Fendt pozostają z kolei wierni tradycyjnemu podwoziu z dwoma dużymi gąsienicami.

„Hybrydowe” podwozie

Ciekawe rozwiązanie w tym zakresie zaprezentował nie tak dawno Claas (targi Agritechnica 2017), a jest nim seria ciągników Axion Terra Trac z 2 modelami: 930 (455 KM) i 960 (445 KM). Przez dwa lata – do 2019 r. maszyny były jeszcze dokładnie testowane m.in. w gospodarstwach, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie i dokonać ostatnich poprawek. Jeśli chodzi o układ gąsienicowy, to Axion z systemem Terra Trac bazuje na technologii znanej z kombajnów, która została specjalnie dostosowana do wymagań ciągnika. W porównaniu z odpowiednikiem kołowym Terra Traca charakteryzuje o 35 proc. większą powierzchnią styku z podłożem, przy czym traktor nie przekracza szerokości 3 m, co ma ogromne znaczenie w przypadku przejazdów drogowych. Jednocześnie taki hybrydowy układ koła-gąsienice daje możliwość łatwego manewrowania maszyną i kierowania nią podczas przejazdów drogowych.

Jeden z traktorów z produkcji przedseryjnej – Axion 960 Terra Trac – trafił w październiku 2019 r do gospodarstwa Voga z Piaseczna w woj. zachodniopomorskim, gospodarującym na powierzchni ok. 1300 ha. Od tamtej pory do połowy lutego traktor wypracował już ponad 300 godzin.

Dobry uciąg, mniejsze ugniatanie gleby

Maszyna trafiła do gospodarstwa na testy w ramach wynajmu długoterminowego. Potrzebny był ciągnik gąsienicowy do wymagającej pracy – teren jest tam pagórkowaty, a dużą część pól stanowią gleby gliniaste. Wybór padł na Claasa. Jak mówi Piotr Gołąb, zarządzający gospodarstwem – cała flota ciągników, kombajnów i ładowarek w gospodarstwie jest oparta na marce Claas. – Ciągnik wykorzystujemy głównie do siewu wraz z siewnikiem o szerokości roboczej 6 m. Zauważyliśmy, że jego uciąg jest znacznie lepszy niż w przypadku maszyny kołowej, natomiast ugniot ziemi jest o wiele mniejszy. Sam komfort pracy również uległ znacznemu podwyższeniu. Nawet wpadając w koleinę, nie odczuwamy tego w taki sposób, jak w przypadku zwykłego ciągnika – zauważa kierownik gospodarstwa.

Zapytany o największe atuty maszyny pan Piotr wspomina o bardzo wysokiej sile uciągu i wydajności ciągnika dzięki wysokiej trakcji zapewnionej przez napęd gąsienicowy. Dotyczy to również uprawy ciężkich gleb przy niskiej prędkości jazdy. Istotna jest również kwestia ochrony gleby: duża powierzchnia przylegania zmniejsza nacisk na glebę i zapobiega jej ugniataniu.

Traktor współpracował nie tylko z 6-metrowym siewnikiem Horsch Pronto, lecz także z broną talerzowąJoker 8HD o szerokości 8 m tego samego producenta, jak również z 6-metrowym mulczerem Mashio Gaspardo na polach po kukurydzy.

Komfort i obsługa

Warto podkreślić również wysoki komfort jazdy do 40 km/h dzięki pełnej amortyzacji podwozia, począwszy od amortyzowanego przedniego i tylnego podnośnika, amortyzowanej przedniej osi i 4 punktów amortyzacji kabiny, a kończąc na napędzie gąsienicowym. – W porównaniu z ciągnikiem kołowym jazda jest bardziej komfortowa. Nie odczuwa się tak dziur i nierówności. Znacznie lepiej jeździ się np. po bruku. Ustawia się najwyższy poziom amortyzacji, a są trzy, wtedy komfort jazdy jest naprawdę na wysokim poziomie – podkreśla Kamil Łaszniewski, operator ciągników w gospodarstwie Voga. Jednocześnie chwali bardzo dobry system amortyzacji tylnego TUZ, dzięki któremu pokonując nawet większe nierówności, zaczepione narzędzie „płynie”. Jeśli chodzi o widoczność z kabiny, twierdzi, że do przodu jest ona porównywalna jak w kołowym Axionie, natomiast do tyłu jest zdecydowanie lepsza dzięki innemu kształtowi błotników. Zmieniona konstrukcja nadwozia pozwoliła też zastosować większy zbiornik paliwa o pojemności 860 l zamiast 640 jak w Axionie kołowym.

Zapytany o doświadczenia i porównanie pracy z innymi ciągnikami gąsienicowymi operator odpowiada. – Pracowałem Case’em Quadtracem. To jednak zupełnie inne kategorie ciągników: 4-gąsienicowy i półgąsienicowy. Wiadomo, że w pierwszym przypadku uciąg będzie lepszy. Z kolei Axionem jest zdecydowanie łatwiej poruszać się po drogach, a jego możliwości w polu są też zdecydowanie większe niż ciągnika kołowego.

Jak mówi operator ciągnika, codzienna obsługa maszyny jest bezproblemowa, niemal identyczna jak standardowego Axiona. Dochodzi tutaj zaledwie kilka dodatkowych punktów smarnych. Nieco problematyczne jest jedynie czyszczenie z błota ażurowych kół napędowych w układzie gąsienicowym.

Jak wygląda zużycie paliwa? Tego Łaszniewski nie jest na razie w stanie podać w liczbach, ale mówi, że jest ono zauważalnie niższe niż porównywalnego ciągnika kołowego. Uważa, że to przede wszystkim zasługa dobrej trakcji, co widać np. podczas podjazdów na pagórkowatych polach z siewnikiem załadowanym nasionami i nawozem – ciągnik nie ślizga się tak jak kołowy, a bezstopniowa przekładnia pozwala utrzymać ekonomiczne obroty silnika. – Trzeba też przyznać, że ciągnik jest bardzo prosty w obsłudze, a sterowanie – intuicyjne. To ważne, bo operatorów jest u nas kilku i wszyscy sobie radzą – podsumowuje.