Zobacz galerię

Dziś już nie wystarczy jeden ciągnik, kombajn, siewnik i kilka innych sprzętów zawieszanych czy ciągnionych. Każde nowoczesne gospodarstwo rolne dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn do wielu zastosowań. Jednym z urządzeń szturmem zdobywających rynek są ładowarki teleskopowe. Co dzisiaj oferuje rynek?

Jeszcze kilkanaście lat temu użycie ładowarek w rolnictwie było pewnego rodzaju fanaberią rolnika. Wiele osób nie widziało potrzeby kupowania nowej, kosztownej maszyny, którą mógł od biedy zastąpić ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy. No właśnie – tu jest pies pogrzebany – „od biedy”. Ciągnik nie załatwi wszystkich spraw, które ładowarka teleskopowa wykonuje szybko i bez problemów. Przede wszystkim maksimum możliwości omawianych maszyn jest na zupełnie innym pułapie. Przeciętne ładowarki potrafią udźwignąć ok. 3 t, a towar unieść na wysokość 6-7 m. Oczywiście, bywają także maszyny o lepszych parametrach. Co na to ciągnik? Nieważne, jakby się wytężał, nie dźwignie tego, taki to ciężar. Do tego dochodzi oczywiście niezwykła zwinność i widoczność, jakie oferują te wyspecjalizowane pojazdy. Dlatego profesjonalne gospodarstwa już nie mogą się bez ładowarki obejść.

Tak samo jak rynek ciągników rolniczych, tak i preferencje klientów zainteresowanych ładowarkami zmieniają się na przestrzeni lat. Kiedyś najczęstszymi urządzeniami były maszyny średnie, uniwersalne, wykorzystywane do wielu zadań. Dziś jest już inaczej. – Zauważyliśmy, że od jakiegoś czasu zmienia się postrzeganie ładowarek w gospodarce. Kiedyś jedna maszyna pracowała za dwie, nawet trzy, wykonując po prostu wszystko. Dziś większe gospodarstwa kupują sprzęt idealnie dopasowany do profilu. Dlatego oprócz ładowarek o średnich mocach i możliwościach coraz większym zainteresowaniem cieszą się maszyny zarówno mniejsze, jak i większe, kupowane z myślą o konkretnym, jednym zadaniu – powiedział nam Wojciech Mańkiewicz z działu rolniczego firmy Manitou. – Oczekiwania klientów są różne w zależności od profilu gospodarstwa oraz regionu. Klient z woj. podlaskiego jest inny niż z Wielkopolski czy Pomorza. Można jednak to uogólnić, gdyż pewne rzeczy są niezmienne. Klienci najczęściej szukają ładowarek z ramieniem 6-7 m i udźwigiem 3-4 t oraz mocą silnika w granicach 100-150 KM. Co ciekawe, ważna jest też prędkość, czyli maksymalne 40 km/h. Klienci wolą także skrzynie biegów typu powerschift i amortyzację ramienia teleskopu – powiedziała Ewelina Jaworska z firmy Agrihandler, przedstawiciela marki JCB.

Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!

Większy i jeszcze większy wybór

Maszyny są cały czas modernizowane, zmieniane i poprawiane. Każdy sezon przynosi coś nowego. Generalna konstrukcja ładowarki teleskopowej jest dość prosta. Niskie podwozie na terenowych, sporych kołach, z boku kabina (z roku na rok coraz bardziej komfortowa), a z drugiej strony pojazdu miejsce na wysięgnik z teleskopem, który możemy rozwinąć do 5, 6, 7 czy nawet 8 m.

Na rynku jest sporo ładowarek różnych producentów. Są specjaliści od tego typu maszyn, jak francuskie Manitou, niemieckie Weidemann i Kramer czy włoskie Merlo. Z drugiej strony obecni w tym segmencie są także producenci kojarzący się z pojazdami typowo rolniczymi, jak Claas, Massey Ferguson czy New Holland. Swoją ofertę ładowarek mają także producenci znani z rynku maszyn budowlanych, którzy nie zapominają o rolnikach i ich potrzebach, jak JCB czy Bobcat. Zatem co nowego i ciekawego pojawiło się w ostatnim czasie na rynku? Czym się różnią oferty poszczególnych firm?

Eksperci z Włoch

Zaczynamy od nagrodzonej złotym medalem na ostatnich targach Agrotech 2022 firmy Merlo. Pierwsze ładowarki teleskopowe w firmie Merlo powstały na początku lat 80. W Kielcach wyróżniono najnowsze dziecko firmy – elektryczną ładowarkę teleskopową Eworker.

Maszyna jest niewielkich rozmiarów (dł. 3,32 m, szer. 1,54 m) i wygląda trochę jak wózek widłowy na sterydach. Eworkera napędza silnik elektryczny o mocy 60 KM w wersji z napędem na jedną oś oraz 90 KM w maszynie wyposażanej w napęd na cztery koła. Oba modele mogą się pochwalić podobnymi parametrami udźwigu i wysokości działania wysięgnika. Będą to odpowiednio 2500 kg oraz 4,8 m.

Ideą twórców maszyny było całkowite wyeliminowanie hałasu, emisji spalin, znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie zwrotności w ograniczonych przestrzeniach. Nowe maszyny Merlo idealnie pasują do takich lokalizacji, jak stajnie, magazyny, składy surowców, zakłady przemysłowe oraz pomieszczenia podziemne. Jednak jak zaznaczają przedstawiciele producenta, elektryczne ładowarki mogą być wykorzystywane także przy pracach komunalnych, rolniczych, budowlanych czy też na składowiskach odpadów. Podobno nie ma złej scenerii dla Eworkera.

Inną nowością jest jedna z większych ładowarek włoskiej firmy, czyli Turbofarmer 65-9. Pojazd wyposażony w silnik FPT NEF45 o mocy 170 KM potrafi podnieść wysięgnik na wysokość aż 8,8 m, podnosząc maksymalnie 6,5 t. Do tego dochodzi nowoczesna, bardzo ładna i jedna z najszerszych (ponad metr) kabin na rynku, posiadająca certyfikaty FOPS – poziom II oraz ROPS. W środku oczywiście klimatyzacja opracowana zgodnie ze standardami znanymi z samochodów osobowych, wbudowany system stałej presuryzacji zgodny z normą ISO 10263-3. Całość wygląda naprawdę ciekawie.

Trzecią nowością z zielonej stajni Merlo jest ciągnik teleskopowy serii Multifarmer. Do stworzenia połączenia idealnego, czyli traktora z ładowarką teleskopową, od lat usilnie dążył jeden z członków rodziny, która stworzyła markę – Amilcare Merlo. Producent chwali się, że to jedyna ładowarka teleskopowa wyposażona w WOM i zaczep 3-punktowy (TUZ). Pojazdy są wyposażone w silniki Deutz AG o mocy 136 KM lub FPT o mocy 170 KM. Oprócz tego oferują w opcji skrzynię biegów typu CVT. W przypadku Multifarmera udźwig wysięgnika dochodzi do 4 t, a wysokość działania do 8,8 m. Propozycja o tyle ciekawa, że oprócz prac przeznaczonych dla ładowarek, maszyna może też pracować jako całkiem dobrej klasy ciągnik.

Oczywiście to tylko ułamek oferty Merlo w segmencie ładowarek teleskopowych. Najbardziej popularne nadal są maszyny o średnim udźwigu od 3300 do 4200 kg. W wypadku zielonych pojazdów z Włoch są one wyposażone w silniki Deutz o mocy 136-143 KM i pojemności 3,6 l. W ofercie są także mniejsze maszyny, nie tylko elektryczne. Najmniejsza seria Panoramic potrafi unieść towar o ciężarze 2,7 t na wysokość 5,9 m. Wówczas Merlo korzysta z silników Kohlera o mocy ok. 75 KM.

Warto dodać, że wszystkie modele oprócz Eworkera można rejestrować jako ciągniki rolnicze. Zanim się to zrobi przy zakupie, trzeba taką potrzebę zgłosić sprzedawcy. W tej chwili okres oczekiwania na maszyny to średnio około 10 miesięcy. Warto pytać lokalnych dealerów, gdyż czasem zamawiają oni sprzęt na tzw. stok.

Alternatywa z Francji

Jeśli chcemy w swoim gospodarstwie mieć francuski sprzęt, trudno szukać go wśród ciągników. Wprawdzie są marki produkowane w tym kraju, ale żadna z nich nie jest rdzennie francuska. Inaczej jest w ładowarkach, gdzie Manitou z miejscowości Ancenis to jeden z liderów światowego rynku. Marka została powołana do życia przez Andrée Brauda w latach 50. XX wieku, wypuszczając na rynek połączenie wózka widłowego z ciągnikiem rolniczym. Dziś to wielka korporacja o zasięgu międzynarodowym, zatrudniająca ponad cztery tysiące osób.

Podobnie jak w przypadku Merlo trudno w krótkim artykule zmieścić całą ofertę francuskiej firmy produkującej oprócz ładowarek dla rolnictwa także maszyny budowlane, urządzenia do obsługi magazynów i wiele innych sprzętów. Dlatego skupimy się na dwóch nowościach. Pierwszą z nich jest mocna i spora maszyna Manitou NewAg XL MLT 841-145, którą obecnie testują rolnicy w ramach programu Manitou Challenge. Ładowarka serii NewAg to profesjonalna maszyna dla nieco bardziej wymagających klientów. Sprzęt posiada udźwig 4,1 t, przy wysokości podnoszenia do 7,60 m. W środku pracuje silnik Yanmar o pojemności 4,5 l i mocy 141 KM, dzięki któremu możemy rozpędzić pojazd do 40 km/h. Koszt maszyny to 120 tys. euro, a czas oczekiwania w tej chwili to 10-12 miesięcy.

Dla gospodarstw o nieco mniejszych wymaganiach Manitou przygotował maszynę serii ULM 415 H wyposażoną w silnik Yanmar o pojemności skokowej 1,6 l i mocy ok. 35 KM. Jak widać po parametrach napędu, w tym wypadku mamy do dyspozycji znacznie mniejszą maszynę o udźwigu 1,5 t na wysokość do 4,3 m. Maszynę zaprojektowano dla wielu gałęzi przemysłu, takich jak firmy zajmujące się architekturą krajobrazu, szkoły jazdy konnej, firmy budowlane czy małe i średnie gospodarstwa rolne. Podstawową zaletą serii ULM są jej kompaktowe wymiary i możliwość pracy w trudnym terenie, co sprawia, że maszyna może się przydać przy pracy w ciasnych przestrzeniach na wszystkich rodzajach podłoża. Ze względu na niewielką wagę ULM można z łatwością przewozić nawet na małej przyczepie. Koszt zakupu maszyny to 50 tys. euro i jak podkreśla Wojciech Mańkiewicz z działu rolniczego firmy Manitou, w tej chwili to bardzo popularna i pożądana maszyna w stajni francuskiej firmy.

Specjaliści od rolnictwa

Od kilkunastu lat swoją ofertę w segmencie ładowarek mają także producenci stricte związani z rolnictwem. Klienci przywiązani do ciągników, kombajnów, przyczep samozbierających i innych maszyn typowo rolniczych mogą także zamówić u swojego dostawcy ładowarki teleskopowe. Zazwyczaj oferta jest nieco uboższa niż u producentów zajmujących się tylko zagadnieniami maszyn załadowczych, ale za to często pojazdy sprzedawane przez marki typowo rolnicze są idealnie skrojone pod potrzeby gospodarstw. Czasem maszyny są produkowane zupełnie przez inne, bardziej doświadczone w tej materii firmy, a jedynie sprzedawane pod dobrze znanym logo w branży (tak się dzieje w przypadku ładowarek Massey Fergusona, które są produkowane m.in. przez Bobcata).

Wśród obecnych na rynku jest także niemiecki Claas, który rocznie sprzedaje nad Wisłą 40-50 maszyn tego typu. Największy producent kombajnów i sieczkarni w Europie poważnie traktuje segment ładowarek, ale jest świadomy, że pułap sprzedaży taki jak w JCB czy Manitou jest dla niego trudno osiągalny ze względu na mnogość oferty dla różnych branż u innych producentów. Claas skupia się oczywiście na rolnikach. – Z pewnością rynek ładowarek się powiększa, ale w firmie Claas tego nie odczuwamy. Nasza sprzedaż jest na podobnym poziomie od kilku lat – powiedział nam Emil Kaźmierczak, ekspert w firmie Claas w dziedzinie ładowarek. – Ostatnio wzrosło zainteresowanie ładowarkami teleskopowymi w całej Europie. Liczymy, że także w Polsce nastąpi wzrost sprzedaży. Jeśli chodzi o dostępność, to jest ona na poziomie innych firm z branży. Fabryki działają normalnie, na razie nie przewidujemy przerw w produkcji – dodał Emil Kaźmierczak.

Do 2018 r. ładowarki Claasa były produkowane wspólnie z firmą Kramer. Od tego momentu na rynku pojawiła się zupełnie nowa seria Scorpion budowana we współpracy z firmą Liebherr. Maszyny wytwarzane w zakładzie partnera Claasa w austriackim Telfs zdobyły w 2018 r. tytuł Machine of the Year. Współpraca jest dla obu firm bardzo korzystna, bowiem Liebherr nie posiada w swojej ofercie maszyn przeznaczonych dla rolnictwa, a Scorpiony wykorzystują tę lukę.

We wszystkich maszynach serii Scorpion pracują silniki Deutza z przekładnią Veripower 2 skonstruowaną specjalnie dla maszyn firmy Claas (znajdziemy je także w sieczkarniach typu Jaguar). W zależności od wersji ładowarki Claasa mogą one mieć 136 lub 156 KM, a wysięgnik uniesie od 3,2 do 6 t. Ceny ładowarek Claasa można znaleźć na stronie producenta w specjalnym konfiguratorze. Dla przykładu niewielka maszyna serii Scorpion 635 Veripower z możliwością podnoszenia na wysokość nieco ponad 6 m ciężarów do 3,3 t kosztuje dziś katalogowo prawie 546 tys. zł.

Coraz szybsze New Hollandy

W firmie New Holland sytuacja wygląda podobnie. Oferta nie jest tak rozbudowana, jak w firmach specjalistycznych, ale z drugiej strony każdy rolnik powinien znaleźć coś dla siebie. Aktualne modele serii TH (od angielskiego określenia telehandler) zostały wprowadzone do sprzedaży w 2019 r. Obejmuje ona łącznie 6 modeli w 4 wersjach wyposażenia. Ładowarki mocno różnią się od poprzedniczek (czyli serii LM). Przede wszystkim zniknął kolor niebieski na rzecz żółtego, co ma nawiązywać do maszyn żniwnych marki koncernu CNH Industrial. Oczywiście zmienił się także sam wygląd, komfort w kabinie oraz wzmocniono znacznie konstrukcję przez zastosowanie m.in. mocniejszych siłowników wysięgnika. – W kwietniu wprowadziliśmy pewną nowość, tj. w modelach „plus” pojazd może już jeździć z prędkością 40 km/h, o co apelowali użytkownicy maszyn. W tej chwili zainteresowanie tematem ładowarek w Polsce jest coraz większe. Trudno tu rozmawiać o twardych danych, bo nikt nie prowadzi statystyk, ale z pewnością jest to segment rynku, który mocno się rozwija.

W kwestii dostępności to sprawa wygląda podobnie jak w innych maszynach. Większych przerw w produkcji nie mamy. Nasz sprzęt w całości powstaje we Włoszech i producent radzi sobie z niedoborami, choć oczywiście chwilowe przestoje z powodu braku jakiegoś przekaźnika czy opon się zdarzają – powiedział nam Paweł Kwieciński, specjalista ds. produktu w New Holland Polska.

Maszyny New Holland są wyposażone w silniki FPT o pojemności 4,5 l i mocy 133 KM lub 145 KM (znane z ciągników New Holland z serii T6). Ładowarki serii TH wyposażane są w 3 rodzaje wysięgników: 6,1 m, 7 m i 9,1 m i z udźwigiem od 3200 do 4200 kg.

Lider rynku i innowacji

W segmencie ładowarek teleskopowych liderem na wielu europejskich rynkach niezmiennie jest angielski JCB. Od samego początku ich produkcji, czyli od 1978 r., ładowarki przechodzą ciągłą ewolucję. – Staramy się słuchać użytkowników, projektując nowe modele maszyn. To są najlepsi eksperci, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian. Spotykając się z klientami na różnego rodzaju targach i wystawach, słuchamy ich sugestii i przekazujemy je do producenta. A mówiąc o ładowarkach, możemy śmiało powiedzieć, że JCB jest liderem także pod względem nowości wprowadzanych w ładowarkach teleskopowych – powiedziała nam Ewelina Jaworska z firmy Agrihandler, przedstawiciela angielskiego producenta w Polsce.

Od 2004 r. w maszynach JCB pracują silniki własnej produkcji, a co najważniejsze – angielska marka wytwarza także mosty napędowe (wśród innych producentów najczęściej stosowane są produkty firmy Dana), skrzynie biegów powerschift oraz zaawansowaną skrzynię Dual Tech, łączącą w sobie napęd hydrostatyczny i mechaniczny (hydrostat pracuje do 19 km/h, powyżej zaczyna pracować skrzynia mechaniczna). Dodatkowym elementem wyróżniającym maszyny JCB wśród konkurencji jest układ Torque Lock, który zapewnia 100 proc. przekazania mocy na układ jezdny, możliwość odłączania napędu przedniej lub tylnej osi w zależności od modelu czy układ Smart Hydraulics, który oferuje m.in. automatycznie włączający się układ amortyzacji ramienia teleskopu, możliwość ustawienia stałego przepływu na obwodzie hydrauliki zewnętrznej, funkcję wytrząsania łyżki i chwytaka obornika, wyhamowanie ramienia teleskopu w ostatniej fazie wsuwania ramienia oraz maksymalnego podniesienia czy grawitacyjne opuszczanie ramienia teleskopu. Od 2019 r. w ładowarkach JCB spotkamy przebudowaną kabinę operatora. W tej chwili kabina typu Command Plus jest jeszcze bardziej przemyślana pod kątem ergonomii, jak i komfortu.

W ofercie JCB można znaleźć mnóstwo ładowarek, od kompaktowej 516-40 o mocy 25 KM, udźwigu 1,6 t i zasięgu wysięgnika na 4 m, do 560-80 o mocy 145 KM, udźwigu 6 t i zasięgu wysięgnika na 7,9 m. Pewną nowością w ofercie JCB jest ładowarka elektryczna 525-60E, w której pojemność baterii wynosi 24 kWh, a udźwig 2,5 t przy wysięgniku sięgającym aż 6 m.

Oferta jest bogatsza

Oczywiście przedstawione sprzęty to tylko wycinek oferty na polskim rynku. Wystarczy wymienić jeszcze marki: Bobcat, Case IH, Dieci, Kramer czy Faresin. Bardzo ciekawy i rozbudowany katalog posiada niemiecka firma Weidmann. Przykładowo kompaktowy model T6027 o maksymalnym obciążeniu 2,7 t oraz wysokości podnoszenia 6 m, wyposażony w czterocylindrowy silnik Kohlera o mocy 75 KM, innowacyjny system VLS (Vertical Lift System – częściowo zautomatyzowane ruchy wysięgnika pomagają płynnie i stabilnie pracować w trudnym terenie) kosztował w zeszłym miesiącu 275 tys. zł.

Jeśli ktoś szuka maszyn nieco mniej znanych producentów, to od 2021 r. na polskim rynku są obecne ładowarki tureckiej firmy Basak, wyposażone w sprawdzone silniki Perkinsa. Wybór jest spory, terminy oczekiwania także, a ceny z tygodnia na tydzień jeszcze większe. Ale czy da się pracować bez ładowarki? Chyba będzie trudno.