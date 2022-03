Nowa antena ułatwi przejście na sygnał RTK

Coraz większa liczba rolników chciałaby korzystać z precyzji jaką oferuje sygnał RTK, jednak większość z nich chce ograniczyć koszty uruchomienia tego sygnału. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi firma John Deere, który oferuje nowy odbiornik StarFireTM 7000.

Nowy model anteny jest oferowany z zupełnie nowym sygnałem korekcyjnym: StarFireTM RTK. Sygnał ten można bardzo łatwo aktywować, kupując licencję odnawialną bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt lub aktywację. Bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu odbiornik StarFireTM 7000 oferuje dokładność sygnału RTK na poziomie +/- 2,5 cm, a klienci skorzystają również z lepszego zasięgu sieci satelitarnej.

Czas pobierania sygnału wynosi mniej niż 10 minut, dzięki czemu pracę w terenie można rozpocząć nawet trzy razy szybciej niż wcześniej. Powtarzalność w zakresie zarejestrowanych granic pola wynosi co najmniej pięć lat, dzięki czemu można tworzyć linie prowadzenia i trasy w tym samym miejscu na potrzeby kolejnych upraw. Granice pola można wykorzystywać poza sezonem w celu wysoce precyzyjnego i automatycznego włączania oraz wyłączania sekcji belki opryskowej.

Nowy odbiornik, podobnie jak poprzednie modele, oferuje w standardzie bezpłatny sygnał korekcyjny SF1 i można go zmodernizować do mobilnej oraz radiowej wersji RTK. Odbiornik StarFireTM 7000 oprócz sygnałów GPS i GLONASS odbiera sygnały systemów nawigacji satelitarnej Galileo i Beidou. Pozwala to bez dodatkowych kosztów uzyskać większą moc sygnału i niezależność od czynników zakłóceniowych, wynikających na przykład z zacienienia przez drzewa.

Odbiornik jest dostępny w wersjach uniwersalnej/przenośnej i zintegrowanej. Wersja zintegrowana jest fabrycznie wbudowana bezpośrednio w dach maszyny, natomiast odbiornik uniwersalny umożliwia elastyczne zastosowanie. Dzięki nowym, praktycznym uchwytom po bokach można go jeszcze łatwiej przenosić z jednej maszyny do drugiej lub do narzędzia. Odbiornik jest zgodny z nowymi i eksploatowanymi już maszynami, dzięki czemu można go wykorzystywać w posiadanych już w gospodarstwie maszynach.

Aby zniechęcić złodziei do kradzieży odbiornika uniwersalnego, firma John Deere oferuje użytkownikom skonfigurowanie kodu PIN. Kod PIN można zdefiniować na potrzeby dwóch poziomów dostępu, na przykład dla administratora i operatora. Dostępne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci zestawu z mechaniczną blokadą, a odbiornik można zdemontować po zakończeniu pracy i bezpiecznie przechowywać do następnego użycia.

Nowy odbiornik StarFireTM 7000 w wersji zintegrowanej będzie można zamawiać z nowymi maszynami do zbioru bawełny i kombajnami serii X z roku modelowego 2023. Jako rozwiązanie uniwersalne do montażu u klienta będzie dostępny w sezonie zimowym 2022/23.