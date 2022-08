Gospodarstwo Lytagra Kowno położone jest zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum drugiego co do wielkości miasta Litwy

Na początku lipca na zaproszenie firmy Agrihandler gościliśmy w litewskim gospodarstwie Lytagra, gdzie przyjrzeliśmy się nowościom marki JCB przeznaczonym dla rolnictwa. Najważniejszą premierą były ciągniki JCB Fastrac iCON.

Gospodarstwo Lytagra Kowno położone jest zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum drugiego co do wielkości miasta Litwy. – Gospodarstwo, na terenie którego się znajdujemy, początkowo było doświadczalnym. W 1994 r. zostało kupione przez firmę Lytagra. W momencie zakupu liczyło 600 ha, a obecnie jest to już ponad 3,5 tys. ha dobrej klasy gleb o wydajności od 7-8 do 10 t pszenicy z hektara – poinformował Piotr Michalczak, menedżer regionalny JCB na Polskę i kraje bałtyckie. W gospodarstwie prowadzona jest też produkcja zwierzęca – ok. 3500 sztuk bydła, w tym 1100 krów mlecznych, które obsługuje 12 robotów udojowych Lely oraz cała technologię do codziennych prac w oborze tejże firmy. Jeśli chodzi o technologie przeładunku, firma bazuje wyłącznie na maszynach JCB.

Warto jeszcze dodać, że na farmie Lytagra Kowno oprócz pszenicy uprawia się także jęczmień, owies, rzepak, kukurydzę, groszek oraz rośliny przeznaczone na zielonkę. Ponadto przedsiębiorstwo ma jeszcze inne gospodarstwa na Litwie, a także jest dystrybutorem na tym terenie marek JCB, New Holland, Krone, Amazone, Lely oraz kilku innych.

Poznasz je po żółtych poręczach

Wspomniane najnowsze modele „szybkich ciągników” JCB iCON stanowiły clou litewskich pokazów. Z zewnątrz poznać je można w zasadzie tylko po żółtych poręczach ułatwiających wejście do kabiny. Ponadto modeli nadal jest pięć, wciąż w dwóch seriach 4000 oraz 8000, w zakresie mocy nominalnej od 167 do 335 KM, maksymalnej od 178 do 348, wspartej imponującym momentem obrotowym w zakresie 825-1450 Nm oraz o prędkości maksymalnej 70 km/h w przypadku serii wyższej oraz 60 dla niższej. Znaczące zmiany to natomiast wnętrze oraz możliwości dostosowane do najnowszych technologii rolnictwa precyzyjnego. – Najnowsze ciągniki JCB Fastrac iCON wyposażone są we wszystkie opcje potrzebne do podłączenia najnowocześniejszych maszyn, w tym np. złącze Isobus. W porównaniu z poprzednią serią wewnątrz znajdziemy inne udogodnienia: monitor, podłokietnik, możliwość podłączenia dodatkowych kamer, dżojstiki z możliwością zaprogramowania 50 różnych trybów pracy, czyli np. układu guzików dla dwóch operatorów mających inne przyzwyczajenia – tak anonsował nowe ciągniki Marek Bączyk, dyrektor biznesowy Agrihandler.

iCON, czyli posiadasz całkowitą kontrolę

Rozwijając słowa Marka Bączyka, można powiedzieć, że nowe ciągniki JCB Fastrac iCON, przy zachowaniu swojej wyjątkowej konstrukcji (oddzielnej amortyzacji każdego, wyposażonego w hamulce tarczowe koła oraz idealnego rozłożenia mas), oferować teraz będą zaawansowaną, ale zarazem bardzo prostą w obsłudze standardową technologię pod nazwą iCON. Jest to system sterowania zbudowany wokół trzech kluczowych obszarów: iConfigure, iConnect oraz iControl.

Funkcjonalność iConfigure to wspomniana możliwość zaprogramowania 50 profili sterowania dla głównego i pomocniczego dżojstika. Główna, ergonomiczna dźwignia sterująca ma dziewięć przycisków, z których pięć można konfigurować (podnośnik, WOM, ustawienia przekładni), a ta druga cztery, które można wykorzystać do sterowania hydrauliką.

iConnect to z kolei szybka łączność z maszynami towarzyszącymi za pośrednictwem złącza Isobus poziomu drugiego obejmującego takie opcje, jak funkcjonalność AUX-N oraz podstawowe sterowanie zadaniami TC-BAS. Ponadto to zintegrowany GPS wykorzystujący interfejs JCB i odbiornik Novatel Smart-7, a także cyfrowe radio DAB z łącznością bluetooth umożliwiającą podłączenie telefonu oferowane w standardzie.

I na koniec – iControl, czyli inteligentna kontrola bezstopniowej przekładni utrzymującej zadaną prędkość przy zmiennym obciążeniu. Ciągnikami Fastrac iCON można bowiem łatwo sterować, przełączając się bezproblemowo pomiędzy obsługą przekładni przy pomocy pedału przyspieszenia, dżojstika lub przycisku kołyskowego. Dostępny jest również tempomat.

Premierowe ciągniki JCB Fastrac iCON oficjalną premierę w naszym kraju będą miały na jesiennym Agro Show i jak zapewniał Marek Bączyk, zostaną one widowiskowo wyeksponowane.

Co jeszcze nowego na Litwie?

Oprócz ciągników Fastrac iCON z nowości firmy JCB na Litwie można było zobaczyć najmocniejszą na rynku rolniczą ładowarkę teleskopową JCB AgriPro o mocy 173 KM i momencie obrotowym 690 Nm generowanym z silnika JCB DieselMax Stage V sparowanego z przekładnią DualTech VT gwarantującą prędkość maksymalną 50 km/h. – Nasza autorska przekładnia JCB DualTech VT to jedno z rozwiązań niespotykanych gdzie indziej. Jest to konstrukcja łącząca hydrostatyczną z powershiftem. Dzięki temu zapewnia ona największą wygodę i precyzję w pracy w magazynie czy na hali, a w transporcie gwarantuje pełną moc oraz moment obrotowy przy maksymalnych prędkościach – zapewniał Michalczak.

Przy maksymalnych prędkościach, gdyż do ładowarek AgriPro można podczepić np. przyczepę do zwózki bel słomy lub siana.

Warto jeszcze wspomnieć o ładowarce kołowej JCB 435S Stage V dysponującej mocą 252 KM i posiadającej jeden z najlepszych współczynników mocy do masy i daje odpowiednią siłę do pracy w silosie paszowym oraz na pryzmie. Z tego też powodu maszyna ta nazywana jest „mistrzem farmy” lub „królem pryzmy”.

Z innych, ale już znanych na rynku maszyn JCB, obecne były również m.in. ładowarki przegubowe TM 403 Plus oraz TM 320S, a także ładowarki elektryczne JCB Electric 30-19E oraz 525-60E.