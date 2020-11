Nowe maszyny Kuhna na rok 2021

Firma Kuhn od wielu już lat prezentowała nowości na nadchodzący sezon na targach Agro Show. Te, jak wiadomo, się nie odbyły, jednak francuski producent maszyn nie zawiódł i przedstawił dziennikarzom aż 18 nowych rozwiązań, które wejdą do oferty w nadchodzącym sezonie.

Wrześniowe spotkanie prowadził Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy Kuhn Maszyny Rolnicze, który szacuje, że wzrost sprzedaży maszyn w firmie Kuhn Polska w obecnym sezonie wyniesie ok. 10 proc. Podkreślił także, że w porównaniu do sytuacji panującej w innych branżach takich jak gastronomia czy turystyka, branża rolnicza radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście, pewnym problemem są opóźnienia w dostawach maszyn, najczęściej wynikające z przestojów, jakie miały bądź fabryki Kuhn, bądź też fabryki dostawców komponentów niezbędnych przy budowie maszyn. Kuhn zamierza wprowadzić w przyszłym sezonie do swej oferty aż 18 rozwiązań i będą to zarówno modyfikacje istniejących maszyn, jak i całkiem nowe rozwiązania.

Nowy pług oraz wał

Kuhn jest uznanym producentem pługów, więc wśród nowych maszyn pojawił się pług Multi Master L. Będzie on dostępny w 4 wersjach: 4E, 5, 5E oraz 6. Cyfra w oznaczeniu wersji to liczba skib, natomiast litera oznacza możliwość rozbudowy pługa o dodatkowy korpus (wersja 5 to tak naprawdę

4E + 1 dodatkowy korpus). Pługi są przeznaczone do pracy z ciągnikami o mocach od 200 do 300 KM. Każdy z modeli może pracować z rozstawem korpusów 35, 40, 45, 50 cm, a ciągnik współpracujący z pługiem będzie mógł się poruszać w bruździe lub wszystkimi kołami po caliźnie, czyli „on land”. Głowica pługa ma 13 cm średnicy, a regulacja: poziomowania, pierwszej skiby, głębokości oraz przedpłużków odbywa się bez użycia narzędzi. Można go też wyposażyć w ramię do wału, które zostało zaprojektowane do pracy z najcięższymi wałami na rynku. Ciekawostką jest fakt, że ramię może współpracować z wałem także w pozycji transportowej, co pozwala doprawić wałem także pierwszy przejazd roboczy.

W opcji pług będzie można doposażyć w nowy rodzaj wału zaprojektowany specjalnie dla Multi Mastera. Nowy wał, nazwany Duoliner, doskonale sprawdza się na glebach lekkich i średnich. Składa się on z pierścieni o średnicy 60 cm, które mają profil V, a ich kąt natarcia wynosi 60 stopni. Pierścienie umieszczone są parami w rozstawie 15 cm na zintegrowanej z pługiem ramie. Wał można stosować tylko w pługach pracujących w bruździe. Jest on w pełni sterowany z kabiny ciągnika.

Wysoki zgniot

Kolejna nowość to pasowa prasa zwijająca wysokiego zgniotu VB 7100. Jest ona wyposażona w cztery pasy oraz trzyrolkową komorę prasowania. Producent zastosował w niej unikalną komorę prasowania, która gwarantuje szybkie i bezpośrednie rozpoczęcie zwijania prasowanego materiału. Dzięki zastosowaniu dwóch ramion napinających pasy w komorze prasowania możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiego zgniotu zbieranego materiału wynoszącego aż 140 kg/m3. Prasa VB 7100 jest wyposażona w czujnik wilgotności zbieranego materiału, który jest częścią systemu Kuhn I-Dense. Dzięki temu rozwiązaniu operator może ustawić na sterowniku prasy, aby np. robiła ona luźniejszy rdzeń beli, jeśli wilgotność zbieranego materiału przekroczy zakładany poziom. Oczywiście, możliwości ustawień jest więcej. Natomiast w czasie pracy czujnik steruje całą pracą prasy automatycznie, co pozwala na zbiór w optymalnej jakości.

Elektryczny siewnik

Również dobrze znany polskim rolnikom nabudowany siewnik Sitera 3030 został poddany przebudowie i zyskał elektryczny napęd wałka wysiewającego, o czym świadczy dodatkowa literka „e” w jego nazwie. Siewnik można nabudować zarówno na agregaty bierne, jak i aktywne znajdujące się w ofercie Kuhna. Do napędu wałka wysiewającego producent zastosował silnik elektryczny pochodzący z siewnika Venta. Sitera 3030e może występować ze swoim sterownikiem lub też w wersji ISOBUS. To ostatnie rozwiązanie umożliwia zmienne dawkowanie nasion w zależności od miejsca na polu, w którym znajduje się siewnik.

Niewątpliwą zaletą napędu elektrycznego jest większa dokładność wysiewu w porównaniu do wersji mechanicznej oraz dużo łatwiejsze przeprowadzenie próby kręconej. Siewnik w wersji elektrycznej kosztuje tyle samo, co w wersji z napędem mechanicznym, natomiast jest lżejszy, ponieważ został pozbawiony dwóch kół ostrogowych, które napędzały wałek wysiewający.