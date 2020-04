Nowy jeleń – John Deere 8RX [Galeria]

Pod koniec ubiegłego roku John Deere zaprezentował nowe ciągniki serii 8R. Jest to jedyna na świecie seria ciągników dostępna z trzema rodzajami układu jezdnego. Rolnik może wybierać pomiędzy układem kołowym, układem opartym na dwóch gąsienicach lub układem, w którym występują cztery gąsienice jezdne. I ten ostatni model oznaczony przez producenta symbolem RX weźmiemy dziś pod lupę.

Ciągniki z poprzednich serii 8R kojarzą się rolnikom z bardzo dobrymi osiągami – zarówno, jeśli chodzi o siłę uciągu, jak i zużycie paliwa – oraz wysoką jakością wykonania. Tymi samymi wartościami kierowała się firma John Deere przy konstruowaniu ciągników z nowej serii 8R. Już w fazie projektowania postawiła na konsultacje z użytkownikami tych ciągników, co pozwoliło dopracować konstrukcję pod każdym względem. Producent zapewnia, że do budowy nowej serii ciągników użył najlepszych materiałów, gdyż – jak podkreśla – „wyższa jakość użytych materiałów oznacza większą niezawodność”.

Ciągniki nowej serii 8R posiadają nową linię stylistyczną nadwozia, która została opracowana we współpracy z ekspertami z kalifornijskiego studia projektowego BMW Designworks. Nowe modele charakteryzują się ponadto dbałością o szczegóły i jakość wykonania na każdym kroku. Projektanci szczególnie dużo uwagi poświęcili zaprojektowaniu nowej kabiny, która oprócz tego, że jest bardzo ergonomiczna, to wyróżnia się także niebywałym komfortem i wygodą dla operatora, na co mają wpływ nowe rozwiązania.