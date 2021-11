O ekologii w Eko Folwarku Czesława Langa

Ekologiczna produkcja roślinna wymaga nie tylko stosowania wyjątkowych zasad agrotechnicznych, lecz także innych maszyn. Pokazy i rozmowy na ich temat były głównym wątkiem spotkania zorganizowanego w Eko Folwarku.

Miejscem spotkania było gospodarstwo rolne wybitnego polskiego kolarza Czesława Langa. W jego Eko Folwarku w Barnowie w woj. pomorskim na blisko 700 ha uprawiane są: ekologiczne żyto, owies, orkisz i łubiny. Gospodarstwo produkuje też własne ekologiczne warzywa i owoce, a liczne użytki zielone zapewniają paszę dla owiec i utrzymywanych w stadninie koni.

Trudno więc wyobrazić sobie lepszego gospodarza dla wydarzenia, którego celem jest promocja maszyn i technologii ułatwiających prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Współorganizatorami wydarzenia były też firmy Unia oraz centrum rolnicze Agro Kaszub. Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć kilkadziesiąt maszyn – niektóre z nich również podczas pokazów polowych. Jednak szczególnie cenna była możliwość wymiany doświadczeń na temat ekologicznej produkcji, m.in. ze specjalistami z Eko Folwarku. Oczywiście gospodarz Czesław Lang również był obecny na spotkaniu, chętnie dzielił się swoim doświadczeniem, a pod koniec wydarzenia zainteresowani otrzymali jego książkę pt. „Zawodowiec” z indywidualną dedykacją.

Nowości od Unii

Podczas wydarzenia pokazano kilka nowych maszyn firmy Unia, ale też takich producentów, jak Amazone czy Akpil. Producent z Grudziądza po raz pierwszy publicznie zaprezentował nową bronę mulczową Unia Buzzard, która już niebawem będzie dostępna w dwóch wersjach szerokości roboczych: 7,5 i 9 m (w przyszłości planowane są jeszcze większe i mniejsze warianty). Brona ingeruje w warstwę uprawną na głębokość do 3 cm i może mieć bardzo szerokie zastosowanie – nie tylko do wzbudzania wschodów i zwalczania samosiewów na ściernisku. Wśród zaprezentowanych maszyn znalazł się też duży, zaczepiany rozsiewacz do wapna i nawozów mineralnych Unia RCW 85 H, który teraz może być również wyposażany w zaawansowaną technikę precyzyjną od firmy Trimble – zapewnia ona możliwość zmiennego dawkowania i wyłączania siewu nawozów na podstawie mapy pokrycia. Firma Trimble jest również autorem elektroniki sterującej umożliwiającej liczenie wysiewanych nasion i kontrolowanie w ten sposób prawidłowej obsady na metr kwadratowy. Takie rozwiązanie jest już dostępne w siewniku Unia Fenix, który także można było zobaczyć podczas pracy.

Nowe w ofercie firmy Unia są również siewniki do poplonów serii FP. Dotychczas producent korzystał wyłącznie z tego typu siewników z firmy APV. Teraz rozpoczęto produkcję własnych dwóch modeli: FP250 i FP550. Większy o pojemności 550 l można było zobaczyć podczas pracy 6-metrowej brony talerzowej Ares HP, na której go zamontowano.

Mechaniczne odchwaszczanie

Większość zaprezentowanych maszyn z powodzeniem można stosować zarówno w ekologicznej, jak i tradycyjnej uprawie roślin. Przykładem jest chociażby brona chwastownik firmy APV model AS 900 M1, którą również można było zobaczyć podczas spotkania w Eko Folwarku. Służy ona do likwidacji chwastów i jest szczególnie skuteczna, gdy są one w fazie kiełkowania. Producent zapewnia, że stosując to narzędzie, można uzyskać skuteczność odchwaszczania nawet na poziomie 90 proc. Brona chwastownik to również dobre narzędzie do usuwania zaskorupienia gleby i poprawy jej napowietrzenia.

Dlaczego ekologia?

Czesław Lang nabył gospodarstwo w 2006 r. Niestety, grunty w gospodarstwie należą raczej do lekkich. Dodatkowo jest tam duża presja ze strony zwierzyny leśnej i trudno na nich osiągnąć zadowalające wyniki, prowadząc tradycyjną produkcję. Postawiono więc na produkcję ekologiczną, która jest też bliska sercu gospodarza, ponieważ Lang od kilku lat jest weganinem. Dziś w Eko Folwarku działają również stadnina, pensjonat, organizowane są specjalne turnusy dla turystów, którzy pragną oczyścić swój organizm, stosując odpowiednią dietę.

Zainteresowanie, jakim cieszyło się spotkanie, pokazuje, że rolnicy poszukują niestandardowych kierunków produkcji, które mogą pomóc w utrzymaniu opłacalności w gospodarstwie. Produkcja ekologiczna jest z pewnością jedną z takich dróg, choć wymaga też ciągłej nauki, zdobywania doświadczeń i stosowania nowych rozwiązań technicznych. Podczas wizyty w Eko Folwarku z pewnością taką wiedzę można było pogłębić, rozmawiając z wystawcami, gospodarzem czy też przybyłymi rolnikami o podobnych zainteresowaniach.