Oddzielić ziarno od plew. Wialnia sitowa JCM VibroMax

Po zbiorach zbóż często konieczna jest dalsza obróbka zebranych nasion. Jej pierwszy etap to oczyszczanie ich z wszelkich niepożądanych dodatków, często połączone z sortowaniem na poszczególne frakcje. Dlatego tym razem pod naszą lupę bierzemy wialnię sitową JCM VibroMax, która doskonale sprawdzi się w tego typu pracach.

Wialnia sitowa JCM VibroMax jest produkowana przez czeską firmę JK-Machinery. Pomimo, że firma ta może się pochwalić 30-letnim doświadczeniem w produkcji maszyn służących do czyszczenia, sortowania i obróbki produktów rolnych to jest niemal nieznana w naszym kraju.

Seria VibroMax obejmuje dwa rodzaje urządzeń: wialnie wyposażone w jeden poziom sit, które mogą wykonywać sortowanie z wydajnością do 300 t/h, a czyszczenie wstępne do 45 t/h, oraz wialnie wyposażone w kilka poziomów sit (od 2 do 4), które osiągają wydajność przy czyszczeniu dokładnym do 45 t/h. Kosz sitowy, czyli serce wialni, jest umieszczony w solidnej metalowej ramie; taka budowa umożliwia pracę urządzenia zarówno solo, jak i we wszelkiego rodzaju liniach technologicznych.

Podczas projektowania maszyny inżynierowie firmy JK-Machinery postawili na prostotę. Wialnia ma bardzo mało części ruchomych, a sama obudowa kosza sitowego jest połączona z ramą główną maszyny za pomocą sprężyn. Dzięki takiej konstrukcji drgania nie przenoszą się poza maszynę. Wnętrze środka sitowego zostało tak zaprojektowane, aby pozostawało w nim jak najmniej zanieczyszczeń po zakończeniu czyszczenia. Ewentualne pozostałości można natomiast łatwo i szybko usunąć. Na obudowie kosza są wzierniki i okienka inspekcyjne pozwalające na łatwe kontrolowanie stanu pracy. Jeśli wialnia jest wyposażona w aspirator, to usuwa on również kurz i lekkie zanieczyszczenia z wnętrza kosza sitowego.

Wszystko da się oczyścić

Od sześciu lat w gospodarstwie należącym do pana Jana Kowalskiego pracuje wialnia sitowa VibroCompact. Gospodarz zdecydował się na jej zakup, ponieważ jak twierdzi, ma prostą budowę oraz dobry stosunek ceny do jakości. Rolnik prowadzi uprawy na ponad 100 ha gruntów w systemie ekologicznym, a jego gospodarstwo znajduje się w okolicach Iławy w woj. warmińsko-mazurskim. Model VibroCompact ma prostszą budowę i jest mniej wydajny od serii VibroMax. Posiadany przez rolnika model ma również niskie zapotrzebowanie na moc, bowiem do napędu wentylatora producent zastosował silnik o mocy 1,5 kW, natomiast napęd kosza sitowego wymaga 0,4 kW. Rolnik rocznie „przepuszcza” przez swoją maszynę ok. 250 t nasion roślin takich, jak lnianka, soczewica, łubin czy koniczyna. Kowalski dodaje, że aby uzyskać czystość nasion na poziomie 98 proc., muszą one dwukrotnie przejść przez sita (mają one powierzchnię 0,8 m2). W pierwszym przejściu odbywa się czyszczenie wstępne, a w kolejnym po zmianie sit dokładne, jego wydajność wynosi około 2 t/h. Rolnik podkreśla, że do każdego uprawianego w gospodarstwie gatunku rośliny ma po kilka sit. Dzięki czemu nie ma problemu z użyciem tych najwłaściwszych w danym momencie. Wialnię VibroCompact chwali za prosty system montażu sit i w pełni zamkniętą skrzynię sitową, z której można łatwo usunąć powstały podczas pracy kurz. Konstrukcja maszyny umożliwia również jej szybkie i dokładne oczyszczenie z wszelkich pozostałości po pracy oraz zmianę częstotliwości ruchu kosza sitowego, by uzyskać jak największą wydajność pracy.

1. Schemat pracy maszyny

Tak wygląda schemat przepływu oczyszczanego materiału przez wialnię VibroMax. W tym przypadku przedstawia on model z dwoma piętrami sit w skrzyni sitowej. Oczyszczany materiał już na wejściu do urządzenia jest rozdzielany i podawany równomiernie na każde z pięter z sitami. Konstrukcja wialni umożliwia aspirację kurzu podczas pracy zarówno z wsypu, jak i ze skrzyni wylotowej.

2. Sita

We wialni sitowej VibroMax można zastosować wszelkiego rodzaju sita i mają one w zależności od modelu powierzchnię od 1,7 do 12,6 m2. Sita są osadzone na drewnianych ramach, które wsuwa się „od czoła” obudowy kosza sitowego. Rama sit jest zamknięta, a w jej środku znajdują się kulki, które podczas pracy oczyszczają zapchane oczka sit. W zależności od modelu maszyny sita czyszczony materiał może przepływać nawet przez cztery poziomy sit, co pozwala przesortować materiał od razu na kilka rodzajów wg jego wielkości.

3. Napęd wialni

Z boku na środku obudowy kosza sitowego znajdują wibromotory o łącznej mocy 1,1 kW wprawiające wialnię w ruch. Regulacja położenia silników wymaga poluzowania czterech śrub i obrotu całej obudowy w tzw. łezkach. Zmieniając jego położenie (poprzez obrót) na obudowie, możemy zwiększać lub zmniejszać intensywność ruchu posuwisto-zwrotnego sit oraz częstotliwość ich wibracji. Pozwala to na oczyszczanie każdego rodzaju materiału niezależnie od jego właściwości usypowych.

4. Rama maszyny

Rama wialni VibroMax została wykonana z profili zamkniętych i zbudowana na zasadzie wytrzymałej klatki. Stopy, na których stoi rama, są szerokie i dodatkowo wyposażone w otwory pozwalające na jej przykręcenie do podłoża. W środku jest zawieszony kosz sitowy dzięki regulowanym uchwytom, na których wisi, można zmieniać jego kąt pochylania oraz dostosować maszynę do montażu na każdej linii technologicznej. Cały dodatkowy osprzęt wialni jest montowany do ramy głównej, co zmniejsza masę wibrującą.

5. Aspirator

Jednym z elementów wialni jest aspirator, który odsysa kurz powstający podczas pracy. Jego konstrukcja umożliwia odbiór pyłów i drobnych zanieczyszczeń już od momentu zasypu materiału do urządzenia. Następnie aspirator odbiera cały pył z kosza sitowego oraz ze skrzyni wylotowej. W aspiratorze znajduje się również magnes, który wyłapuje wszelkie zanieczyszczenia metalowe.

6. Modułowa budowa

Wialnia ma budowę modułową. W zależności od potrzeb można ją wyposażyć w różnego rodzaju wsypy z możliwością wyposażenia ich w funkcję przedczyszczenia. Kolejnym modułem jest wylot z wialni, który w zależności od potrzeb i modelu wialni może jedną lub wszystkie uzyskane frakcję przekazywać do kolejnego urządzenia. W końcu ostatnim elementem wyposażenia wialni może być aspirator, który w najbardziej rozbudowanej wersji odsysa kurz powstający podczas całego procesu czyszczenia ze wszystkich elementów wialni.