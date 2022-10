Od czasu kiedy uprawa bezorkowa pojawiła się w polskich gospodarstwach razem z nią pojawił się także spór - co lepsze oranie czy nieoranie ?

I żeby nie było ten spór trwa od lat nierozwiązany i my także nie zamierzamy go rozstrzygać. Ale postanowiliśmy nagrać nieco humorystyczny film jak to "bezorkowiec" pyta "Co to za maszyna ?" pokazując na pług. Czy uzyskana odpowiedź go zadowoli ?

Orkowcy powiadają, że pług był w rolnictwie od zawsze i niczym nie da się go zastąpić. A w polu orał i ojciec i dziadek i dziadka ojciec również. W sumie gdyby nie pług to nie powstałaby słynna filmowa scena z Samych Swoich, kiedy to Jaśko idzie wytłumaczyć sąsiadowi, że miedzy na trzy palce się nie odoruje.

Przeciwnicy pługa twierdzą, że kiedyś to nie był pług tylko radło, a pług, który znamy ma zaledwie 200 może 250 lat historii. Podkreślają, że przykrywa on błędy rolnika, niszczy strukturę i pozbawia glebę wody.

Ci którzy nie wykonują orki, dają też do zrozumienia, że odejście od pługa to jest powrót do natury i postawienie na współpracę z przyrodą. Lepiej się wtedy dba o glebę, zachowuje życie biologiczne i chroni glebę przed utratą wilgoci. Nie ma chyba co prawda w polskiej kinematografii scen filmowych związanych z uprawą bezorkową więc niczego tu nie mogę przywołać.

Przeciwnicy orki podkreślają z kolei, że uprawa bezorkowa to stosowanie nadmiernych ilości chemii, większa presja chwastów, szkodników na czele z gryzoniami. A widok pola pełnego wystających badyli, czy roślin rosnących wśród resztek pozostałych po przedplonie to przykład niedbałości o glebę.

Na rynku są maszyny i wiedza pozwalająca na dobranie właściwej technologii przez każdego rolnika - pamiętajcie o tym.