Ostatni sprzedany w Polsce Challenger RoGator RG 645D

Choć Challenger kojarzy się głównie z potężnymi ciągnikami rolniczymi, to spod jego skrzydeł wyfruwały również wysokiej klasy opryskiwacze samojezdne RoGator, które obecnie oferowane są pod marką Fendt.

Wybór opryskiwacza samojezdnego do kilkusethektarowego gospodarstwa to nie lada wyzwanie. Jak się jednak okazuje, dobrze przemyślany zakup cieszy później przez wiele lat.

Trudny wybór

W 2017 r. w 400-hektarowym gospodarstwie Marcina Sobczuka z Lubelszczyzny zakupiono samojezdny opryskiwacz Challenger RoGator RG 645D. Zastąpił on wysłużonego Pilmeta Europę 3021. – Wybór „samojazda” był dla mnie oczywisty ze względu na rozłóg niektórych pól sięgający 15 km od siedziby gospodarstwa. Oznacza to, iż maszyna musiała być nie tylko wydajna w polu, ale także szybka w transporcie po drogach publicznych – zaznacza rolnik. Pod uwagę brane były wówczas konkurencyjne maszyny, jednak po odbyciu jazdy testowej każdą z nich wybór jednoznacznie padł na Challengera. – Każda z testowanych maszyn miała regulację prześwitu, jednak to RoGator miał zakres najbardziej mi odpowiadający: 75 lub 120 cm. Tak niskiego prześwitu nie oferowała wówczas konkurencja – dodaje Sobczuk. Ten aspekt ma zdaniem farmera spore znaczenie, gdyż przez 90 proc. czasu pryska on przy minimalnej wysokości, co ma ogromny wpływ na stabilność tak ciężkiej maszyny z wysoko zawieszonym środkiem ciężkości.

W czasie jazdy testowej rolnikowi bardzo spodobało się także zachowanie opryskiwacza w pagórkowatym terenie oraz łatwość jego obsługi. W ten oto sposób za kwotę ok. 1,17 mln zł brutto zakupiony został ostatni w Polsce Challenger RoGator RG 645D. Od 2018 r. jego miejsce zajął Fendt Rogator.

Duży może więcej

Wybór gospodarza padł na średni w palecie producenta model zasilany 6-cylindrowym silnikiem AGCO Power o pojemności 7,4 l i mocy maksymalnej 224 KM. Początkowo rozważany był nieco mniejszy model z 4-cylindrowym silnikiem, jednak z perspektywy czasu rolnik uważa, iż byłaby to fatalna decyzja. – Opryskiwacz na pusto waży 11 t, jeśli dodamy do tego 5 tys. l RSM-u lub wody i pozostałe płyny eksploatacyjne, okazuje się, iż ta moc jest w pełni wykorzystywana. W przypadku sporych wzniesień można wręcz powiedzieć, iż nieco jej brakuje. Na szczęście nie mam aż takich warunków w swoim gospodarstwie – tłumaczy rolnik.

Ze względu na duże rozdrobnienie agrarne Sobczuk wybrał najwęższą belkę o szerokości 24 m oraz zbiornik o pojemności 5 tys. l. Opryskiwacz jest dodatkowo wyposażony w system hydraulicznej regulacji rozstawu kół, w system czterech kół skrętnych, a za automatyczną kontrolę wysokości aluminiowej belki odpowiadają 3 czujniki Norac. Ciekawostką jest fakt, iż RoGator wyposażony jest w 3 pompy hydrauliczne, z czego pierwsza napędza układ jezdny, druga odpowiada za rozkładanie, a także podnoszenie i opuszczanie belki, a trzecia to pompa cieczy o wydatku 800 l/min.

Zdaniem rolnika, maszyna oferuje niesamowity komfort jazdy oraz pracy, który jest nieporównywalnie wyższy od wysokiej klasy ciągników rolniczych – odpowiada za to m.in. niezależne zawieszenie kół. Jeśli zaś chodzi o podział na sekcje, to jest on w pełni konfigurowalny i można wydzielić nawet pojedynczą końcówkę jako oddzielną sekcję. Całość oczywiście sterowana jest przez GPS. Challenger chwali się także, iż w czasie pracy masa maszyny rozłożona jest w stosunku 50/50. Duża w tym zasługa silnika zamontowanego międzyosiowo, jak również układu zawieszenia belki, który umieszczony jest na wysięgniku między przednią a tylną osią.

Raport z pracy

W przypadku dużych pól opryskiwacz bez problemu osiąga wydajność nawet 30 ha/h i pozwala na aplikację RSM-u w dawce 400 l/ha przy prędkości 15 km/h. Niestety, ze względu na relatywnie małe działki realna wydajność w ciągu nocy wynosi 60-80 ha. Należy jednak dodać, iż w tym czasie maszyna pokonuje również kilkadziesiąt kilometrów na kołach w transporcie. Co ważne, nawet przy pełnym zbiorniku cieczy roboczej Challenger bez problemu osiąga maksymalną prędkość 40 km/h. Przy swoich ogromnych gabarytach RoGator jest niezwykle zwinny, a dzięki systemowi czterech skrętnych kół ma także bardzo mały promień skrętu. Jeśli zaś chodzi o sterowanie, to główny panel jest taki, jak w ciągniku Fendt, co gwarantuje intuicyjną obsługę. Jak podkreśla rolnik, wnętrze kabiny mogłoby być nieco lepiej wyciszone.

Na dobrą sprawę jedyną wadą opryskiwacza jest jak dotąd elektronika, a dokładniej awaryjny system elektronicznego sterowania końcówkami Seletron. System ten wraz z instalacją elektryczną był już dwukrotnie zmieniany przez serwis i jak dotychczas najnowsza jego wersja działa bez zarzutu.

ZDANIEM UŻYTKOWNIKA

Marcin Sobczuk

Ze spokojnym sumieniem mogę ocenić mojego RoGatora na mocną ósemkę. Gdyby nie problemy z elektroniką, mógłbym powiedzieć, iż jest to maszyna wręcz idealna. Jedno za to jest pewne – nie przesiadłbym się już nigdy na opryskiwacz ciągany.

Ocena rolnika: 8/10