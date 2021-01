Po orce i w mulcz

Zmieniająca się specyfika upraw polowych, w tym coraz częstsze sięganie po „uproszczenia”, sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej maszyn, które można stosować zarówno w uprawach z wykorzystaniem pługa, jak i bez niego. Oto kilka takich uniwersalnych zestawów uprawowo-siewnych przeznaczonych do średniej wielkości gospodarstw.

Rolnicy coraz chętniej sięgają po zestawy uprawowo-siewne pozwalające poszerzyć spektrum ich zastosowania w różnych warunkach agrotechnicznych. Coraz częściej bowiem zdarza się tak – nawet w gospodarstwach, gdzie prowadzony jest tradycyjny, orkowy typ uprawy – że po prostu nie ma czasu na orkę (np. przed siewem rzepaku lub przy wczesnym zbiorze zbóż na kiszonkę) lub są niesprzyjające warunki do jej wykonania. Na rynku jest jednak coraz więcej maszyn dających sporą uniwersalność zastosowania. Mowa przede wszystkim o agregatach uprawowo-siewnych, które dzięki swojej konstrukcji: elementom uprawowym, sekcjom wysiewającym i dogniatającym, pozwalają na wykonanie zabiegu zarówno w „czarne” pole po pługu, jak i w mulcz. Trzeba przy tym pamiętać, że najważniejszym czynnikiem prawidłowo przeprowadzonego siewu jest odpowiednie umieszczenie nasion w glebie. Tu sprawdzają się przede wszystkim redlice talerzowe, które nie są podatne na zapychanie i łatwiej zagłębiają się w glebie niż tradycyjne redlice stopkowe. Jeśli gleba jest odpowiednio spulchniona, a resztki pożniwne równomiernie wymieszane z glebą – całkiem dobrze mogą się sprawdzić nawet niezbyt duże, zaczepiane, a nawet zawieszane siewniki zbożowe, co też często praktykowane jest w niezbyt dużych gospodarstwach, gdzie uniwersalność zastosowania maszyn ma szczególne znaczenie. Ważne przy tym są: możliwość regulacji docisku redlic, aby mogły pracować z równomiernym zagłębieniem, oraz odpowiednio dobrany wał zagęszczający glebę.

Przyglądamy się bliżej wybranym 3- i 4-metrowym agregatom tego typu. Można tutaj wybierać spośród maszyn zawieszanych, jak również zaczepianych. Zaletą tych pierwszych jest przede wszystkim nieco lepsza manewrowość i niższa cena. Z kolei zaczepiane nie będą potrzebowały tak ciężkiego ciągnika do stabilnej pracy, mają zazwyczaj większe zbiorniki i lepiej rozbudowaną sekcję uprawową oraz większy zakres regulacji docisku poszczególnych grup roboczych ze względu na większą masę, zazwyczaj kosztem słabszego manewrowania, a dodatkowo niedociśnięta w tym przypadku tylna oś ciągnika w trudniejszych warunkach polowych może utrudnić pracę przez gorszą trakcję. Poza tym konstrukcje z własnym układem jezdnym będą droższe od zawieszanych.

Agro-Masz

W ofercie Agro-Maszu można obecnie znaleźć maszyny przeznaczone do każdego typu uprawy: orkowej, bezpłużnej, pasowej. Przykładem prostego agregatu uprawowo-siewnego o szerokości roboczej 3 m, czyli przeznaczonego dla średniej wielkości gospodarstw, jest zestaw składający się z półzawieszanej brony talerzowej ATO i siewnika rzędowego SR, który można zaczepić na hydropaku ww. brony. Dzięki możliwości zastosowania redlic talerzowych (z pojedynczym lub podwójnym talerzem) siewnik poradzi sobie również podczas siewu w mulcz, zwłaszcza że gleba będzie przed nim dobrze uprawiona dzięki stosunkowo ciężkiej bronie (ponad 1800 kg) z wałem oponowym. Siewnik SR jest oferowany w aż 5 wersjach szerokości roboczych (od 2,5 do 4 m) i można go stosować solo lub w kombinacjach z bronami talerzowymi lub agregatami zębowymi.

Unia

W swojej ofercie Unia ma klasyczne, zawieszane siewniki rzędowe i pneumatyczne, które przy odpowiedniej konfiguracji elementów roboczych będą mogły pracować również w mulczu, choć nie jest to ich głównym przeznaczeniem. Dla tych, którzy szukają rozwiązania naprawdę uniwersalnego, polecamy przyjrzeć się choćby takim maszynom, jak agregat Amber czy FS T Drive. Obydwa są przystosowane do siewu w technologii bezorkowej, uproszczonej oraz tradycyjnej. Amber to maszyna półzawieszana, z mechanicznym, rzędowym systemem siewu. Jest oferowany w dwóch wersjach: 3 i 4 m i zbiornikami o pojemnościach odpowiednio: 900 i 1200 l. Wersja Duplo umożliwia jednoczesny wysiew ziarna i nawozu. Sekcję uprawową tworzą włóka oraz dwa rzędy talerzy o średnicy 400 mm umieszczonych na belkach na gumowych elastomerach. Przy talerzach w wersji Duplo umieszczone są przewody do wysiewu nawozu. Przed talerzowymi sekcjami wysiewającymi znajduje się wał oponowy, z oponami diagonalnymi w wymiarze 195x15. Cztery koła znajdziemy także na dyszlu, tuż za zaczepem. Ich funkcją jest dociśnięcie i wyrównanie gleby między kołami ciągnika.

W przypadku agregatu FS T Drive wysiew nasion jest mechaniczno-pneumatyczny. Maszyna występuje w wersji o szerokości roboczej 3 m. Jej ogromną zaletą jest duża uniwersalność zastosowania. FS T Drive można wykorzystać do siewu w bardzo różnych warunkach, a to dzięki sekcji uprawowej złożonej z dwóch rzędów talerzy o średnicy 460 mm z amortyzacją gumową. Efektywność ich pracy jest wysoka nawet w trudnych warunkach ze względu na możliwość dociążenia masą całego zestawu. Opcjonalnie przed sekcją uprawową można zamontować dodatkowo włókę sprężynową wyrównującą pole, a także – podobnie jak w przypadku Ambera – wał oponowy dogniatający glebę między kołami ciągnika, co można polecić tym, którzy praktykują siew wykonywany bezpośrednio po orce. Za sekcją uprawową gleba dogniatana jest za pomocą zestawu kół z oponami diagonalnymi o średnicy 800 mm. Koła są rozmieszczono offsetowo i amortyzowane, dzięki czemu dobrze dopasowują się do poprzecznego kształtu uprawianej powierzchni i nie ma efektu pchania gleby. Po uniesieniu agregatu koła pełnią również funkcję jezdną. Planując siew bezpośredni, warto wybrać opcjonalne redlice V-Tech zamiast Shell, charakteryzujące się masywniejszą od standardowych konstrukcją i możliwością docisku do 80 kg na redlicę. Talerzowe redlice V-Tech o średnicy 350 mm pracują w układzie V, a do utrzymania oczekiwanej głębokości i dogniatania ścieżki siewu służą koła kopiujące o średnicy 330 mm i szerokości 50 mm. Charakterystyczne dla zestawu jest również to, że agregat w razie potrzeby może funkcjonować jako zawieszany, wystarczy tylko zdemontować dyszel. Warto jednak dodać, że do wersji zawieszanej producent zaleca ciągnik o mocy min. 160 KM, podczas gdy do zaczepianej – już od 100 KM.

Kuhn

Z oferty Kuhna szczególnie godnym polecenia, jeśli chodzi o lekki i uniwersalny agregat uprawowo-siewny, jest Espro. Maszynę można z powodzeniem wykorzystać zarówno po orce, jak i w technologii uproszczonej. Zaorane pole wyrównuje włóka i solidnie zagęszcza wał oponowy. W dobrej pracy wału dużą zasługę ma jego przemyślana konstrukcja. Koła mają dużą średnicę – 90 cm, a dodatkowo są rozstawione offsetowo co dwa, dzięki czemu wał nie pcha ziemi przed sobą (co ma szczególne znaczenie w przypadku lżejszych gleb) i nie zapycha się. Jednocześnie takie koła lekko się toczą – nie ma więc wygórowanego zapotrzebowania na moc.

Jak zapewnia producent, maszyną można pracować zarówno na lekkich, jak i ciężkich glebach, m.in. dzięki dociskowi redlic siewnych aż do 80 kg na sekcję. Sterowanie jest tutaj w pełni hydraulicznie. Maszyna występuje w wersjach od 3 do 8 m szerokości roboczej. Do wersji 3-metrowej ze zbiornikiem o pojemności 2500 l Kuhn podaje minimalne zapotrzebowanie na moc o wartości 100 KM.

Horsch

Rolników poszukujących uniwersalnych i niedużych agragatów uprawowo-siewnych w ofercie firmy Horsch powinny przede wszystkim zainteresować dwie serie maszyn: zawieszany Express lub zaczepiany Horsch. Pierwsza z nich łączy w sobie sprawdzone, talerzowe sekcje siewne TurboDisc z uprawą gleby broną wirnikową Kredo. Takie zestawienie umożliwia dobre przygotowanie łoża siewnego również w trudnych warunkach i polecane jest na ciężkie gleby oraz „minutówki”. Agregat można łączyć z trzema rodzajami wałów: zębatym, trapezowym pierścieniowym i gumowym FarmFlex. Express KR jest dostępny z poprzecznie ustawionym pojedynczym lub podwójnym zbiornikiem: nasiona-nawóz. Maszyna jest oferowana w wersjach o szerokościach: 3, 3,5 i 4 m ze zbiornikiem o pojemności 1500 l.

Z kolei Horsch Pronto 3 DC (3 m) to maszyna zaczepiana, ze zbiornikiem ustawionym wzdłużnie do kierunku jazdy tak, jak ma to miejsce np. w przypadku Kuhna Espro. Zasobnik ma pojemność 2800 l i może być podzielony na dwie komory w stosunku 60:40. Sekcję uprawową tworzą dwa rzędy talerzy oraz wał oponowy o średnicy 80 cm zagęszczający glebę po intensywnej uprawie. Za równomierne rozmieszczenie nasion w glebie odpowiadają redlice PowerDisc, których docisk może być regulowany w zakresie od 5 aż do 150 kg. Producent podaje, że maszyna może pracować z prędkościami sięgającymi 20 km/h.

