Pokaz maszyn zielonkowych New Holland

Na pokazie polowym w okolicach Płońska na Mazowszu miała miejsce prezentacja całego procesu przygotowania zielonki do zbioru przy użyciu maszyn marki New Holland.

Podczas wydarzenia zaprezentowano cztery zestawy maszyn:

ciągnik Boomer 50 Stage V + przetrząsacz karuzelowy ProTed 540,

Boomer 50 Stage V + przetrząsacz karuzelowy ProTed 540, ciągnik T4.65 Stage V + zgrabiarka ProRotor 420,

ciągnik T4.75S Stage V + zgrabiarka ProRotor 450,

ciągnik T5.110 EC + kosiarka dyskowa DiscCutter 320 z centralnym zawieszeniem.

W ofercie jednowirnikowych zgrabiarek karuzelowych New Holland PRO ROTOR znajduje się 5 modeli o szerokościach roboczych od 2,9 m do 4,45 m. Wśród podstawowych zalet zgrabiarek jednowirnikowych producent wymienia m.in.: bezobsługowe ramiona wirnika w modelach PR420 i PR450, możliwość zastosowania układu 3- lub 4-kołowego oraz przedniego koła podporowego w zależności od potrzeb.

Gama przetrząsaczy karuzelowych New Holland składa się z 7 modeli o szerokościach roboczych od 4,5 do 8,8 m. Prezentowany na pokazie przetrząsacz jest idealny do współpracy z małymi ciągnikami oraz w trudnym, górzystym terenie, gdzie masa maszyny jest bardzo istotna. Znaczącym atutem jest regulacja „odrzucania granicy pola”, która odbywa się szybko i sprawnie za pomocą dźwigni na 2 kołach środkowych, dzięki czemu ograniczane są straty zielonki w tym obszarze.

Prezentowana na pokazie kosiarka, jak zapewnia producent, gwarantuje niewielki nacisk na grunt, a niski kąt koszenia zapewnia równe ściernisko i szybszy odrost. System Top Service listwy tnącej umożliwia łatwy dostęp do kół zębatych i piast łożysk, co znacząco obniża koszty eksploatacji. Kosiarki wyposażone w hydrauliczne zawieszenie Vari-Float zapewniają dobre kopiowanie terenu, a hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe listwy tnącej gwarantuje bezpieczeństwo koszenia.

Na pokazie zaprezentowano jednocześnie serię mniejszych ciągników o mocy do 100 KM. Każdy z uczestników pokazu miał możliwość wykonania przejazdu wybranym zestawem i oceny jego pracy w polu. Ze względu na żar lejący się z nieba liczyła się przede wszystkim wydajność maszyn, aby nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia zielonki.