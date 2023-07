Poradnik PZL Sędziszów: Jak uniknąć przestoju maszyn rolniczych w sezonie?

Aby zminimalizować ryzyko awarii sprzętu warto zadbać o odpowiednie filtrowanie olejów, paliwa i powietrza.

Żniwa to czas intensywnej pracy i ciężkiej próby dla maszyn rolniczych, które od rana do wieczora pracują w wysokich temperaturach i silnym zapyleniu. Aby zminimalizować ryzyko awarii sprzętu warto zadbać o odpowiednie filtrowanie olejów, paliwa i powietrza. Biorąc pod uwagę ceny współczesnych maszyn i koszty ewentualnego przestoju, montaż kompletu najwyższej jakości filtrów PZL Sędziszów jest znikomym wydatkiem. Nie warto go zatem odkładać na później, bo właśnie od filtrów może zależeć pomyślne zakończenie tegorocznego sezonu.

Filtry PZL Sędziszów, są najlepszym wyborem dla profesjonalistów. Zaprojektowane przez ekspertów są produkowane w Polsce, pod stałą kontrolą jakości, z najlepszych zachodnich materiałów filtracyjnych (Ahlstrom, Hollingsworth & Vose, Neenah Gessner). Dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz precyzji wykonania działają wyjątkowo skuteczne, co przekłada się na wydłużenie żywotności silników i maszyn. PZL Sędziszów – wymierna jakość filtrowania Skuteczne filtrowanie sprawia, że zanieczyszczenia nie przedostają się do miejsc, które są na nie wrażliwe. W gamie PZL Sędziszów znajdziemy pełną ofertę filtrów dla branży rolniczej – m.in. powietrza, oleju, paliwa i hydrauliki.

Producent stale monitoruje ich jakość i deklaruje ich parametry skuteczności filtrowania, które należą do ścisłej, światowej czołówki.

Filtry paliwa, które zatrzymują cząstki o średnicy 3-5 µm. Wychwytują one nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne (np. efekty ścierania elementów metalowych), ale także zanieczyszczenia organiczne (parafina, asfalteiny itp.). Filtry oleju silnikowego zatrzymują zanieczyszczenia już od średnicy 10-25 µm. Wynika to oczywiście z zupełnie innej specyfiki pracy filtra i charakteru oleju.

Filtry hydrauliczne to dla odmiany bardzo szeroka gama produktów różniących się zastosowaniem i właściwościami. Z tego powodu ich dokładność filtracji mieści się w granicach od 3-100 µm. Niezależnie od tego poszczególne modele/referencje zawsze wpisują się parametrami w wymagania danej maszyny, układu hydraulicznego czy innego urządzenia, w którym wymagana jest filtracja oleju hydraulicznego. Wymiana osuszaczy powietrza i filtrów układów hydraulicznych – klucz do wydłużenia żywotności maszyn Niezwykle ważną częścią oferty PZL Sędziszów jest dział hydrauliki siłowej. To nie tylko bardzo bogata liczba referencji, ale solidne cyfrowe i analogowe katalogi opatrzone szczegółowymi opisami wyrobów. Oprócz parametrów technicznych, znajdziemy tu rysunki przedstawiające budowę filtrów, zastosowanie i listę zamienników. Przypomnijmy, że filtry hydrauliczne są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle budowlanym, ciężkim, jak również w transporcie masowym – głównie w układach wspomagania samochodów ciężarowych i autobusów. Filtry hydrauliczne marki PZL Sędziszów są przystosowane do pracy w szerokim zakresie ciśnienia roboczego i natężenia przepływów, dzięki czemu zwiększają funkcjonalność i wydajność wielu maszyn.



W ofercie PZL Sędziszów nie mogło zabraknąć także osuszaczy powietrza. Przypominamy o konieczności ich regularnej wymiany, bo to bezpośrednio przekłada się na żywotność maszyn. Osuszacze zgodnie ze swoim przeznaczeniem eliminują wilgoć, która może przyczyniać się do korozji i zużycia części, jak również zwiększać ryzyko awarii. Profilaktyka lepsza niż naprawy Niezawodność maszyn rolniczych jest kluczowa dla pomyślnego przebiegu żniw. Profilaktyczna wymiana filtrów to najprostszy i najtańszy sposób na zwiększenie szans, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie pozwól, aby przestój maszyn zakłócił ten kluczowy czas w rolniczym kalendarzu. Wybierz PZL Sędziszów - eksperta w dziedzinie filtrowania. “W naszej firmie zawsze stawiamy na jakość i niezawodność, które są niezbędne w intensywnym okresie takim jak żniwa. Dlatego też zalecamy regularne serwisowanie i wymianę filtrów w maszynach rolniczych. Ignorancja w tym zakresie może prowadzić do kosztownych awarii, które zdecydowanie przewyższają cenę regularnej wymiany filtrów.”



Dominik Zwierzyk, PZL Sędziszów

