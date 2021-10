Precyzja, cyfryzacja i energia ze słońca - o najnowszych technologiach

Już w listopadzie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w rolniczym kalendarzu! Grono znamienitych gości i ekspertów w swoich dziedzinach spotka się w jednym miejscu by poruszyć najbardziej aktualne i najważniejsze dla rolników tematy. Wśród nich nie zabraknie najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących m.‌‌‌in. techniki rolniczej, uprawy bezpłużnej czy fotowoltaiki.

Serdecznie zapraszamy na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 3 listopada 2021 r. w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.

ZAREJESTRUJ SIĘ



Narodowe Wyzwania w Rolnictwie są, jak co roku, wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji w gronie ekspertów i pasjonatów rolnictwa. Coroczne spotkania zaproponowane przez „Farmera" cieszą się dużym zaufaniem, bo wiedza potrzebna do podejmowania decyzji produkcyjnych jest pozyskiwana właśnie na tym wydarzeniu.

Tegoroczna edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie składa się z 10 sesji, podczas których będziemy zgłębiać aktualne zagadnienia różnych sektorów rolnictwa. Wśród bloków tematycznych znalazły się te poświęcone technice rolniczej, bezpłużnej uprawy oraz fotowoltaice. Poruszymy poniższe tematy:

Dopasowanie maszyn w gospodarstwach do wymogów klimatyczno-środowiskowych

11:45-12:30

Rolnictwo precyzyjne dla gospodarstw

12:45-13:00

Rolnictwo 4.0 – trendy i wyzwania w technice

13:30-14:30

Czy rolnictwo 4.0 jest niezbędne w Zielonym Ładzie?

Precyzyjna technologia w każdym gospodarstwie. Absurd czy konieczność?

Założenia rolnictwa 4.0 a opłacalność produkcji rolnej. Czy to ogień i woda?

Innowacyjne narzędzia zbierania danych, czyli jak cyfryzacja w gospodarstwie pozwala budować przewagę konkurencyjną

14:30-14:40

Zmiany w systemie opustów wywrócą polski rynek fotowoltaiczny?

15:00-16:00

Minimalizowanie strat z powodu zmiany systemów opustów w gospodarstwie rolnym

Dzierżawić grunty czy inwestować w farmę fotowoltaiczną?

Czy sieci energetyczne i ich operatorzy są gotowi na rozwój fotowoltaiki?

Udział w sesjach dot. techniki rolnej, bezpłużnej uprawie oraz fotowoltaiki potwierdzili już, między innymi:

dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

dr inż. Jacek Skudlarski, Katedra Inżynierii Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW w Warszawie;

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUHN Maszyny Rolnicze;

Damian Wiśniewski, Climate Activation Specialist Bayer.

Pełna agenda znajduje się na stronie wydarzenia.

AGENDA