Zobacz galerię

Agro Show to największa plenerowa impreza rolnicza w Europie. Z szacunków organizatora wynika, że przez 3 dni trwania imprezy przez 120 ha powierzchni przewinie się ok. 120 tys. zwiedzających, którzy będą mogli zapoznać się z ofertą 650 firm. Co zobaczą na terenie lotniska w Bednarach?

Dla wielu firm z naszej branży Agro Show w Bednarach to najważniejsza impreza w sezonie, na której obecność jest wręcz obowiązkowa. Dlatego każdy producent, importer czy nawet mała firma handlowa chce, by stoisko wyglądało ładnie, schludnie, a najważniejsze, by produkty prezentowane na nim były ciekawe i premierowe. Takich nowości nie zabraknie także w tym roku. Wiele z produktów, które zobaczymy w Wielkopolsce, opisywaliśmy zarówno na łamach miesięcznika, jak i na portalu Farmer.pl. Niestety, w momencie oddawania numeru do drukarni (3. tydzień sierpnia) jeszcze nie wszystkie firmy wiedziały, co konkretnie uda im się zorganizować na stoisko, ale to, co ustaliliśmy, i tak już zachęca do wizyty w Bednarach w dniach 23-25 września.

Traktor napędzany metanem

Od kilkunastu lat New Holland prowadzi w rankingu sprzedaży nowych traktorów w Polsce. I to właśnie ciągniki rolnicze będą głównymi gwiazdami stoiska firmy należącej do koncernu CNH Industrial. Przede wszystkim firma zaprezentuje opisywany w tym numerze ciągnik New Holland T6.180 Methane Power, który z pewnością przyciągnie spore tłumy. Widzowie będą deliberować nad przyszłością tego rodzaju napędu i czy to w ogóle ma sens – zatem specjaliści z włoskiego koncernu na pewno będą mieli pełne ręce roboty.

Dla ludzi nieco mocniej stąpających po ziemi New Holland zaprezentuje także model T5S, następcę popularnego TD5. W planach (jeszcze nie potwierdzono na 100 proc.) stoiska jest także T5 z przekładnią Powershuttle. Oczywiście wokół będą parkować także inne, znane już produkty New Hollanda.

Fendt z nową przekładnią

Skoro mowa o ciągnikach, to nie lada nowinkę zaprezentuje marka Fendt. Na stoisku tej marki pokaże się nowy Fendt 700 Vario Gen7. „Traktor został wyposażony w nową przekładnię Vario Drive, która napędzana jest innowacyjnym silnikiem dostarczonym przez Agco Power i stworzonym specjalnie dla Fendta” – na razie tylko takich informacji udzielili nam przedstawiciele niemieckiego producenta.

Nowe Lexiony i Varianty

Firma Claas stara się, by w Bednarach pokazać jak najwięcej nowości zaprezentowanych w sierpniu w północnych Niemczech. Najważniejszy będzie kombajn Lexion z nową kabiną i oprogramowaniem oraz premierowymi hederami serii Vario. Niemiecki producent chce także pochwalić się nową prasą zmiennokomorową Variant 500. Jeśli się uda sprowadzić maszynę, to zaprezentowany zostanie także Xerion z jubileuszowej, limitowanej serii wypuszczonej na rynek z okazji 25-lecia modelu.

Moda na zgrabiarki taśmowe

Wydaje się, że na rynku powstaje nisza pod postacią zgrabiarek taśmowych. Słoweński SIP zamierza zaprezentować 9-metrową zgrabiarkę Pickup Air, która dostosowuje się do pochyłości powierzchni. Technologia pick-up zapobiega utracie delikatnych liści i przedostaniu się do pokosów gleby, piasku i kamieni, a zatem umożliwia zbiór dobrej jakości paszy. Podobno każdy, kto użył tego rodzaju zgrabiarek, nie chciał już słyszeć o tradycyjnej maszynie tego typu. Ofertę słoweńskiego producenta uzupełni 15-metrowa kosiarka z serii Silvercut Disc.

Zgrabiarki taśmowe znajdziemy także na stoisku Kvernelanda. Norweska firma należąca do koncernu Kubota wykupiła pod koniec zeszłego roku lidera rynku tych maszyn, włoską firmę ROC. I właśnie żółta maszyna pochodząca z okolic Rimini będzie wyróżniała się wśród czerwonych urządzeń Kvernelanda. Norweski producent pokaże także inne premiery, które będą w sprzedaży już w przyszłym sezonie. Będą to m.in. siewnik z innowacyjnym systemem Pudama aplikującym dawkę nawozu dokładnie pod nasionami. Zobaczymy także zgrabne zbiorniki przednie f-drill, naszpikowany nową technologią opryskiwacz serii T czy rozsiewacze Geospread, które od teraz można używać w kombinacji przód-tył.

Mandam uprawia coraz szerzej

Kilka ciekawych premier w Bednarach zaprezentuje polski producent z Gliwic – firma Mandam. Zobaczymy m.in. brony talerzowe serii GAL-K, które zostały poszerzone o kolejne warianty szerokości roboczej (model 10.0 H). Nowa, 10-metrowa brona zbudowana na uniwersalnym podwoziu transportowym, na którym zaczepione są dwie (nieskładane) brony talerzowe GAL-C 5.0, to niejedyna nowość. Mandam pokaże także bronę talerzową GAL-K 4.0 HD, która została stworzona z myślą o pracy w trudnych warunkach, oraz 3-metrową GAL-S charakteryzującą się kompaktową konstrukcją i hydraulicznym sprzęgiem, dzięki czemu może być połączona z siewnikiem zbożowym.

Mandam będzie miał także coś dla rolników stosujących w swoich gospodarstwach uprawę ekologiczną. Będą to: brona wirnikowa Eko-Wir 6.2 H umożliwiająca spulchnianie gleby i usuwanie chwastów oraz chwastownik Eko-Finger 12.0 H przeznaczony do ekologicznego niszczenia chwastów i napowietrzania pól oraz łąk.

Q – nowa seria od Valtry

Co prawda ciągników Valtry zabrakło na tegorocznych targach w Kielcach, jednak w Bednarach będziemy mieli już okazję zobaczyć maszyny z literką V na masce. Polską premierę będzie miała seria Q plasująca się w stajni fińskiego producenta pomiędzy seriami T i S. Nowy ciągnik wyróżnia się przede wszystkim silnikiem z największą pojemnością skokową wśród tej wielkości maszyn na rynku – 7,4 l. Ciekawym rozwiązaniem w serii Q jest przekładnia, w której automatycznie dobierane są najniższe możliwe obroty silnika do wykonywanej pracy i odpowiednio rozdzielana jest moc do układu hydraulicznego, WOM lub przekładni. Z rolnictwa precyzyjnego Valtra pokaże m.in. nową funkcję SmartTurn dopełniającą automatyzację prac polowych na uwrociach. Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu operator nie musi w ogóle dotykać kierownicy, gdy ciągnik pracuje na polu.

Pöttinger nie tylko na sezon zielonkowy

Austriacki producent maszyn na stoisku oprócz trzech propozycji sprzętu zielonkowego zaprezentuje nowy siewnik Terrasem łączący uprawę, ugniecenie wtórne i siew, który wykonywać można bezpośrednio, w mulcz i na zaoraną ziemię. Dołączy do niego kultywator z podsiewem nawozu Terria. Na stoisku producenta będzie można przeprowadzić rekonesans dziesięciokaruzelowego przetrząsacza HIT V 11100. Maszyna ma być połączeniem dużej szerokości pracy (10,70 m) przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów transportowych. Konstrukcja została wzmocniona i wyposażona w innowacyjną karuzelę o średnicy 1,42 m oraz reagujące na nierówności koła. Do przetrząsacza dołączy również zgrabiarka taśmowa Megento, która zbiera paszę przy pomocy podbieracza. Pasza ma być jeszcze czystsza i chroniona dzięki przenoszeniu przez taśmy poprzeczne w kierunku pokosu bez kontaktu z ziemią.

Pöttinger, który jest liderem w produkcji przyczep samozbierających, wprowadził serię Jumbo 8000. Reprezentant tej serii również pojawi się na firmowym stoiku. W przyczepie wprowadzono m.in. jeszcze precyzyjniejszy system cięcia i nowe, ciekawe rozwiązania w przeniesieniu napędów.

Wachlarz możliwości z Johna Deere’a

Jeśli wybieracie się na stoisko Johna Deere’a, znajdziecie tam całkowicie zaktualizowaną serię ciągników 5G, w której pojawiły się nowe modele. Charakteryzują się one większą mocą w konfiguracjach GV, GN, GF oraz GL. Główną, nową funkcją w serii 5G jest pięciobiegowa przekładnia Eco Hi-Lo PowrReverser umożliwiająca jazdę z prędkością do 40 km/h przy zredukowanej prędkości obrotowej silnika. Z dużych maszyn „zieloni” zaprezentują także sieczkarnię polową serii 800 z nową stylistyką i zwiększoną mocą silnika.

Na stoisku Johna Deere’a zobaczymy również nowy, zaczepiany opryskiwacz R975i o pojemności 7500 l. Systemy zastosowane w maszynie pozwalają na szybkie napełnianie przy dokładnym sterowaniu dawką oprysku i intensywnym mieszaniu. Do nowości, jakie pojawią się w tym roku na stoisku firmy, należy również ciekawe rozwiązanie, które John Deere wprowadził do nowej serii ciągników 6R. Jest to pakiet technologiczny ładowacza, zawierający dynamiczne ważenie, powrót do zaprogramowanych pozycji i poziomowanie horyzontalne. Listę Johna Deere’a zamyka nowa i zupełnie wyjątkowa przekładnia bezstopniowa eAutoPowr wykorzystywana w ciągnikach serii 8R/RT/RX 410.

Ładowarka-niespodzianka od Merlo

Dla tych, którzy poszukują ładowarki, prezentację sprzętu przygotowała włoska firma Merlo. Jedną z ważniejszych maszyn będzie E-worker – niewielki podnośnik teleskopowy, przyjazny dla środowiska, bo zasilany energią elektryczną. Dzięki temu są to maszyny, w których całkowicie wyeliminowano hałas i emisję zanieczyszczeń. To nie wszystko, wśród nowości Merlo pojawi się również nowy Multifarmer, czyli połączenie tradycyjnego ciągnika z wysięgnikiem teleskopowym. Prekursorem takiego podejścia do ładowarek jest właśnie firma Merlo.

Spory rozmach na swoim stoisku planuje firma Agrihandler, która ma zamiar wystawić 30 maszyn. Każda marka występująca w portfolio firmy będzie reprezentowana przez jakąś maszynę, będą m.in. roboty Naio. Wśród sprzętu Agrihandlera pojawią się dwie nowe marki: Fischer i Alpego. Pewną część stoiska zajmie projekt Akademia Trawy, która wystartowała w marcu br. Jest już o czym mówić i co pokazywać, bowiem eksperci mają do przekazania pierwsze wnioski i obserwacje prosto z pola. Wisienką na torcie stoiska będą produkty JCB, w tym nowy Fastrac iCON, prezentowany niedawno polskim dziennikarzom na Litwie.

Kuhn z kilkoma premierami

Ciekawe stoisko szykuje także firma Kuhn, która pokaże m.in. cztery premierowe maszyny. Wśród nich znajdzie się opryskiwacz Lexis 3800, który został wyposażony w większy zbiornik o pojemności 3800 l, nowe koła i pompę PM 400 Duo oraz szersze belki z możliwością zastosowania systemu Boom Assist Extreme. Premierę będzie miał także samojezdny opryskiwacz Kuhn F40 Evo, którego belki opryskowe znajdują się z przodu, przed kabiną, co zwiększa komfort i wydajność pracy. Maszyna ma zbiornik główny o pojemności 5000 lub 6000 l.

Kuhn wprowadza na rynek również nowy model kultywatora zębowego Prolander 9000 i 14000 (9,2 i 14,2 m szerokości roboczej). Kolejną nowością francuskiego producenta w Bednarach będzie lekki siewnik Sitera 100, który uzupełni ofertę siewników serii 1000. Nowy sprzęt jest przeznaczony dla średnich gospodarstw i ciągników o mocy od 100 do 250 KM.

„Farmer” z wami i dla was na Agro Show

Miejsce: Lotnisko Bednary

Termin: 23-25 września 2022 r.

Bilety: 20 zł normalny / 15 zł ulgowy (w dniu imprezy). W przedsprzedaży bilety są tańsze o 5 zł.

Powierzchnia: 120 ha

Liczba wystawców: 650

Szacowana liczba widzów: 120 tys.

Serdecznie zapraszamy na stoisko „Farmera” – sektor E, stoisko 315. Jak zwykle będzie na was czekała pyszna kawa parzona przez baristę oraz koło fortuny z nagrodami. Agro Show 2022