Propozycje Pöttingera na sezon 2024

Oprócz Tinecare w Austrii pokazano także zmodernizowane maszyny do mechanicznej pielęgnacji roślin Rotocare i Flexcare

Pöttinger zaprosił nas do Austrii, gdzie mogliśmy zobaczyć bardzo intersujące nowości z zakresu uprawy ziemi. Widzieliśmy z bliska i w czasie pracy zmodernizowane oraz premierowe pługi, siewniki i maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw. Co się zmieniło? Przede wszystkim

ma być łatwiej i wygodniej.

irma Pöttinger jest na fali wznoszącej. Ostatnie lata to spore zyski, rozwój poszczególnych produktów i sporo nowości, a także inwestycje w nowe zakłady czy budynki do testowania i projektowania maszyn. Do tego dochodzą inne tego typu inwestycje, takie jak zeszłoroczny zakup czołowego włoskiego producenta siewników Matermacc. Pöttinger dziś i jutro Naszą wizytę w Grieskirchen, czyli w głównym zakładzie Pöttinger Landtechnik, zaczęliśmy od wystąpienia mgr. Gregora Dietachmayra z działu sprzedaży i marketingu oraz rzecznika zarządu. Na początku Dietachmayr przedstawił liczby z poprzedniego sezonu, które są bardziej niż optymistyczne. Firma odnotowała sprzedaż w wysokości 641 mln euro, a wzrost przychodu wyniósł ponad 26 proc. Przedstawiciel kierownictwa Pöttingera pochwalił się sześcioma zakładami w Austrii, Niemczech i Czechach, a także inwestycjami we Włoszech oraz w austriacką firmę CFS Cross Farm Solution – specjalistę od pielęgnacji upraw. W tej chwili maszyny uprawowe to ok. 1/3 produkcji Pöttingera, ale dzięki inwestycjom i nowościom z pewnością udział w przyszłości się zwiększy. Niestety, kiedy austriacki menedżer przeszedł do omawiania nieco bliższej przyszłości, już tak różowo nie było. W tej chwili każda firma, nie tylko Pöttinger, musi stanąć przed dużymi wyzwaniami, czyli drogimi komponentami, rosnącą inflacją, rosnącymi kosztami zatrudnienia, problemami rolników związanymi z niskimi cenami ich produktów. Inwestycje w maszyny z pewnością spowolnią i najbliższe dwa lata będą zdecydowanie słabsze pod względem sprzedaży niż ostatnie sezony. Według Dietachmayra tylko najlepsze firmy na rynku będą mogły liczyć na zyski. W tej grupie przedsiębiorstw z pewnością będzie Pöttinger. Austriacy twierdzą, że takie rynki, jak Francja, Wielka Brytania czy USA mają jeszcze spory potencjał, który firma z Grieskirchen musi wykorzystać. Poza tym oferta maszyn ma się systematycznie rozszerzać, choć oczywiście w granicach rozsądku – np. na opryskiwacze z Grieskirchen nie ma co liczyć, gdyż Pöttinger chce rozwijać produkty, które są mu bliskie i na tym się skupić. Niewykluczone jest także pojawienie się w przyszłości maszyny autonomicznej z czterolistną koniczyną na tabliczce znamionowej (...).

