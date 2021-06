Przegląd kombajnów z "wysokiej półki" wydajności

Z wysokiej, ale nie najwyższej półki – przyglądamy się, co proponuje rynek kombajnów w zakresie największych maszyn z tradycyjnym systemem omłotu. Oferta jest spora.

Z roku na rok zmniejsza się zainteresowanie najmniejszymi kombajnami zbożowymi na poczet dużych: 5- lub 6-wytrząsaczowych, jak również rotorowych. Szczególnie na popularności zyskują te pierwsze. Paradoksalnie rezygnacja z zakupu mniejszych kombajnów nie wynika do końca z tego, że gospodarstwa stać na większe maszyny, ale z rachunku ekonomicznego: kilkudziesięciohektarowe gospodarstwa raczej nastawiają się na wynajem usługi lub ewentualnie zakup używanej maszyny, bo nawet zakup najtańszego nowego okrętu żniwnego wiąże się z wydatkiem rzędu co najmniej pół miliona złotych. Z kolei gospodarstwa 100-, 200-hektarowe poszukują już większej wydajności, podobnie jak coraz większa rzesza rolników i innych podmiotów chcących świadczyć usługi. W poniższym artykule przyjrzeliśmy się, co oferuje rynek w górnym zakresie klasy „medium”, a więc klasie wydajności, w której maszyny mogą zbierać w ciągu godziny nawet 30-40 t ziarna pszenicy i ustępującej wydajnością jedynie największym kombajnom rotorowym. Szczególną uwagę zwracamy na nowości.

Claas Lexion 6000 II generacji

Do największej serii kombajnów z wytrząsaczami z fabryki Claasa należy obecnie seria Lexion 6000 II generacji. Kombajny, które miały swoją premierę w 2019 r., to 4 modele (6600, 6700, 6800 i 6900) napędzane silnikami o mocach maksymalnych od 354 do 507 KM. To 6-cylindrowe jednostki napędowe Mercedes-Benz o pojemności 10,7 l. Wyjątkiem jest największy model 6900, w którym pracuje 12,6-litrowy MAN. Oczywiście, wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Stage 5.

Jednak interesując się nowymi Lexionami 6000 (6-wytrząsaczowymi), warto przede wszystkim skupić się na nowych, bardzo interesujących rozwiązaniach wprowadzonych pod kątem zwiększenia wydajności: układów omłotu i separacji ziarna, jak i funkcji automatyzujących parametry pracy maszyny. W pierwszej grupie niewątpliwie jedną z największych nowinek jest wprowadzenie zespołu młócąco-separującego APS SynFlow Walker. W jego skład wchodzi bęben przyspieszacza o średnicy 450 mm, bęben młócący o średnicy 755 mm z dziesięcioma cepami oraz dodatkowy bęben separujący o średnicy 600 mm z odrzutnikiem. Cały mechanizm ma szerokość 1700 mm. Średnice dużych bębnów tworzą kąty opasania 132° (bęben młócący) oraz dodatkowo 116° (bęben separatora). Charakterystyki te, wraz z synchronizacją prędkości bębnów, umożliwiają przepływ materiału, który odbywa się liniowo, łagodnie zapewniając oszczędności paliwa. Powstały w konsekwencji aktywny obszar separacji wynosi aż 3,18 m2. Producent podaje, że wydajność pracy w porównaniu do odpowiedników poprzedniej generacji wzrosła nawet o 25 proc. Identyczne rozwiązanie wprowadzono również do 5-klawiszowych Lexionów 5000 II generacji.

Jeśli chodzi o sterowanie maszyną, odbywa się ono na komputerze CEBIS. Tu można m.in. zdefiniować nastawy do wszystkich rodzajów plonów i warunków pracy wszystkie segmenty klepiska, w dodatku jednocześnie. Nad wszystkim (w tym nad omłotem) czuwa system CEMOS Automatic, który dokonuje automatycznej regulacji ustawień maszyny w celu uzyskania optymalnej wydajności i najwyższej jakości omłotu. Z kolei kalibracji maszyny pod kątem ziarna zbieranego w danym roku można szybko dokonać za pomocą systemu Quantimeter. Dokonuje on pomiaru wielkości plonu bez konieczności znajomości ciężaru tysiąca ziaren. Wśród zaawansowanych funkcji warto też wymienić choćby laserowy Field Scanner prowadzący kombajn wzdłuż brzegu łanu lub ścieżki przejazdowej, a także system Telematics wykorzystywany do integracji z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. Z kolei Remote Service umożliwia zdalne wsparcie serwisowe.

Opisywane Lexiony są wyposażone w zbiorniki na ziarno o pojemności od 9 do 13,5 tys. l, a do wysypu dostępnych jest siedem różnych rur rozładowczych o długości przeładunku do 12 m i prędkości wyładunku od 110 aż do 130 l/s, a dla największego Lexiona 6900 dostępna jest dodatkowo prędkości wyładunku 180 l/s! Warto wspomnieć, że kombajny są oferowane również z podwoziem gąsienicowym TerraTrac.

Deutz-Fahr C9306 TS

Z oferty Deutz-Fahra bierzemy pod lupę największy kombajn (marka nie oferuje maszyn rotorowych) – C9306 TS, który miał swoją polską premierę w ubiegłym roku. To następca modelu C9206 TS, od którego na pierwszy rzut oka nie różni się znacząco. Największe zmiany są bowiem w środku i wpływają przede wszystkim na zwiększenie wydajności i jakość pracy.

Jednostką napędową jest tutaj silnik Mercedes Benz OM936 (wcześniej był Deutz AG); 6-cylndrowy, 7,7 l, generujący moc 363 KM, ale podczas wyładunku ziarna podczas koszenia, kiedy dochodzi dodatkowe obciążenie, moc jest automatycznie zwiększona do 381 KM. Oprócz tego, unikalną cechą zastosowania Mercedesa jest jego poprzeczne usadowienie i wyprowadzenie wału korbowego na obydwie strony. Dzięki napędowi wyprowadzonemu w ten sposób producent ograniczył liczbę pozostałych elementów napędowych – z jednej strony zasilane są elementy, takie jak wytrząsacze czy sita, z drugiej – hydraulika siłowa. Będąc przy silniku, warto jeszcze wspomnieć, że już w standardzie jest tutaj instalacja pneumatyczna z systemem Blow Air, który co 5 min silnym strumieniem powietrza z dysz umieszczonych na cienkich przewodach odmuchuje z kurzu silnik i pakiet katalizatorów oraz filtrów oczyszczania spalin. To bardzo istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Deutz-Fahr C9306 TS może współpracować ze „sztywnymi” hederami o szerokościach od 5,4 do 9 m oraz nowymi przystawkami z wysuwaną podłogą i kosami do rzepaku o szerokościach do 8,5 m. Stół można wysuwać w zakresie 70 cm. W systemie omłotu – tak jak w większości kombajnów za głównym bębnem młócącym umieszczony jest jeszcze Turbo Separator – dodatkowy bęben zwiększający wydajność oddzielania ziarna do 20 proc. Niedomłoty są kierowane na dwie minimłocarnie przenośnikami po dwóch stronach korpusu maszyny. Ten charakterystyczne dla Deutz-Fahrów system nosi nazwę Double Grain Return. Całkowita powierzchnia separacji wynosi obecnie 6,92 m2, a zbiornik pomieści 10,5 tys. l. Rozładunek jest realizowany z szybkością 120 l/s (poprzednio było to 90 l/s). Jak przekonują przedstawiciele Grupy SDF, praktyczna wydajność kombajnu w zbiorze pszenicy to ok. 30 t/h.

W kombajnie mamy też do czynienia z nowym układem sterowania. W kabinie znalazł się wielofunkcyjny podłokietnik i dżojstik – elementy na wzór ciągników Deutz-Fahra z serii 6, 7 i 8. Dodatkowo umieszczono tutaj 8-calowy iMonitor 2. generacji. Wszystkimi funkcjami można sterować zarówno z podłokietnika, jak i dotykowego monitora. Nowością jest także pełen tempomat, który umożliwia ustalanie różnych zakresów prędkości. Co istotne, elektronika oferuje również wstępnie zdefiniowane ustawienia podzespołów dla poszczególnych gatunków roślin.

John Deere T600i

W zestawieniu największych „klawiszowców” nie mogło oczywiście zabraknąć kombajnów John Deere serii T600i, a konkretnie 6-wytrząsaczowych modeli T660i i T670i. Charakteryzuje je wysoka wydajność, nowoczesne technologie oraz pakiety wpływające na komfort pracy. Są one napędzane 9-litrowymi silnikami własnej produkcji o mocach odpowiednio: 387 i 455 KM. Cechą szczególną maszyn amerykańskiego koncernu jest m.in. zastosowanie dodatkowego bębna separującego o średnicy aż 800 mm. Poprawia on wydajność omłotu przez zwiększenie powierzchni aktywnej separacji aż do 4 m2 (T670), co – jak zapewnia producent – jest najwyższym wynikiem wśród klawiszowych konkurentów. Ziarno zostaje już więc w tym miejscu niemal całkowicie oddzielone i na wytrząsacze z wkładkami o dużej przepuszczalności trafiają jego niewielkie ilości. Dlatego też powierzchnia sit ma tutaj niezbyt imponującą na tle konkurencji powierzchnię – 6,3 m2, co skutkuje możliwością szybszej pracy kombajnu i zwiększoną wydajnością. Jednocześnie trzeba wspomnieć, że cały układ przejścia materiału – od przenośnika pochyłego do sit typu HP – ma szerokość 1,67 m, bez zwężeń. Dzięki temu materiał jest przekazywany równomiernie, co wpływa na niewygórowane zapotrzebowanie na moc. Z kolei materiał z bębna młócącego jest odbierany przez bęben nasiębierny, który kieruje górą materiał do bębna separującego bez kątów ostrych, dzięki czemu minimalizowane jest niszczenie struktury słomy, co potwierdza wielu użytkowników tych maszyn. Co ciekawe, przenośnik pochyły ma długość 2 m, co zmniejsza kąt podawania masy i polepsza widoczność na heder.

Kombajny są sprzedawane najczęściej z hederami 9-metrowymi, choć przewidziano też możliwość współpracy z hederem o szerokości nawet 10,5 m. Pojemność zbiorników ziarna wynosi od 8 do 11 tys. l,

a wyładunek jest realizowany w tempie 125 l/s. Co ważne, w tym czasie maszyna generuje dodatkową moc na poziomie 34 KM, by utrzymać wydajność zbioru. Wydajność modelu T670 sięga 50 t/h.

Jeśli chodzi o ustawienia parametrów pracy, to pomoże w tym system ACA. Zmieni on automatycznie nastawy po wskazaniu na komputerze gatunku rośliny, której zbiór ma być przeprowadzony. Z kolei system interaktywnej regulacji kombajnu (ICA) pozwala na określenie priorytetu zbioru: minimalnych strat ziarna, jego najwyższej jakości lub wydajności pracy.

New Holland CX

Poszukujący wysokich wydajności i zaawansowanych rozwiązań powinni w ofercie New Hollanda zwrócić uwagę na serię CX, a szczególnie największe modele 5- i 6-wytrząsaczowe. W pierwszej grupie znajdują się modele 7.80 i 7.90, napędzane silnikami o mocy 340 i 374 KM. To maszyny wyposażane w przyrządy żniwne o szerokościach od 4,5 do 7,32 m, ale wspominając o hederach, trzeba wspomnieć, że New Holland oferuje tutaj szeroki wybór, jeśli chodzi o ich rodzaj: od tradycyjnych, przez te z wysuwaną podłogą (Varifeed), z przenośnikiem taśmowym po hedery z elastyczną listwą tnącą Superflex przeznaczoną do niskiego zbioru. Zbiorniki na ziarno mają pojemności odpowiednio 9 i 10 tys. l. Powierzchnia separacji, jeśli chodzi o wytrząsacze, to 4,94 m2, a sit – 5,4 m2.

Dla tych, którzy poszukują największych wydajności i tradycyjnego systemu omłotu, włoski koncern oferuje większą serię CX8, która zawiera trzy modele: CX8.70, CX8.80 i CX8.90. To już potężne maszyny 6-wytrząsaczowe, gdzie powierzchnia separacji w porównaniu do CX7 jest większa o 1 m2 zarówno w przypadku wytrząsaczy, jak i sit. To jednocześnie wymusza zastosowanie silników o większych mocach. I tak w przypadku CX8.70 maksymalna moc to 374 KM, w CX8.80 – 415 KM i 460 KM w CX8.90. Z większym korpusem maszyny idą w parze bardziej pojemne zbiorniki na ziarno – od 9,5 do 12,5 tys. l oraz szerokie hedery, które w przypadku Varifeed mogą mieć nawet 12,5 m. Oczywiście, w tak dużych i nowoczesnych maszynach nie mogło zabraknąć innowacyjnych systemów, m.in. optymalizujących ustawienie parametrów pracy i automatyzujących prowadzenie maszyny, telematycznych czy analizujących zbierany materiał.

Ciekawą i zupełnie nową maszyną w ofercie New Hollanda jest kombajn CH7.70 Crossover Harvesting. Pojazd powstał na bazie kombajnu CX6.90 i z zewnątrz nie różni się od niego właściwie niczym, jednak wnętrze – cały system omłotu i separacji – to zupełnie inna koncepcja. Crossover Harvesting to połączenie omłotu opartego na tradycyjnym bębnie kombajnów średniej klasy wydajności, czyli serii CX 5 i 6, oraz dwóch rotorów, które tworzą tutaj system aktywnej separacji ziarna, zastępując klawisze wytrząsaczy. Podobny układ – choć większy – jest stosowany w największej serii kombajnów tego producenta, czyli w CR (technologia TwinRotor). Kolejną ważną nowością jest przekładnia bezstopniowa bębna młócącego sterowana hydraulicznie, co jest rozwiązaniem zapożyczonym z kombajnów CX8. Dzięki temu w większym stopniu uprościła się praca całego układu. Ponadto każdy z nowych kombajnów jest standardowo wyposażony w system SmartSieve zapewniający niwelowanie poprzecznych pochyłości. Zbiornik na ziarno ma pojemność 9,3 tys. l, a prędkość wyładunku jest określona na 100 l/s. Silnik to Fiat Powertrain Cursor 9 o mocy maksymalnej 374 KM, a więc stosowany w teoretycznie większych kombajnach CX8.70, co ma się przekładać na zwiększenie wydajności maszyny nawet o 25 proc. w porównaniu do CX6.90. Jak mówią przedstawiciele New Hollanda, podczas doświadczeń przy koszeniu pszenicy w optymalnych warunkach wydajność dochodziła nawet do 38-40 t/h. Warto dodać, że kombajn może współpracować z hederami o szerokościach do 9,15 m. Produkcja tej nietuzinkowej maszyny jest realizowana w płockiej fabryce koncernu CNH.

Więcej o tej tematyce w najnowszym wydaniu miesięcznika "Farmer". Zamów prenumeratę!