Przegląd kompaktowych ciągników o małej mocy

Rozsiewanie nawozów, ochrona roślin, prace z wykorzystaniem ładowaczy czołowych, współpraca z wozami paszowymi – to tylko ułamek prac, do których bardzo często wykorzystywane są tzw. kompaktowe ciągniki o niedużej mocy. Co oferuje rynek w tym zakresie i za ile? O tym w poniższym artykule.

Jeszcze niedawno jako uniwersalne maszyny wybierane były traktory o mocy 70-80 KM. Jednak jak zauważają handlowcy, wraz z rozwojem gospodarstw – ich powierzchni oraz wymagań sprzętu towarzyszącego, coraz częściej wybierane są nieco większe maszyny – dysponujące nie tylko większą mocą, ale również bardziej wydajnymi podzespołami, zaawansowanym sterowaniem i charakteryzujące się wyższym komfortem. Oferta rynkowa w tym zakresie jest bardzo szeroka. W poniższym zestawieniu przybliżamy „sylwetki” wybranych 11 modeli o mocy ok. 100 KM o różnych poziomach zaawansowania technicznego.

Warto podkreślić, że wysokie na tle konkurentów ceny niektórych maszyn renomowanych producentów są po prostu związane z zastosowanymi w nich rozwiązaniami, innowacjami, standardami komfortu i bogatym wyposażeniem. Lista opcji ich konfiguracji jest bardzo długa i może mieć znaczący wpływ na ich cenę – zarówno „in plus”, ale też „in minus”. Dlatego podane ceny (operujemy kwotami brutto) należy traktować orientacyjnie, a o szczegóły pytać dealerów, gdzie też możliwe są ewentualne negocjacje, a nierzadko też produkty objęte mogą być też programami promocyjnymi. Kolejność opisywanych maszyn jest losowa.

Zetor Proxima 110 HS

Kompakt z czeskiej stajni Zetora od lat występuje pod nazwą handlową Proxima. Model ten niedawno przeszedł wizualną metamorfozę, w wyniku której otrzymał zupełnie nowy wygląd zewnętrzny. Warto dodać, iż design ten został zaprojektowany przez znane włoskie studio Pininfarina i trzeba przyznać, iż wygląda nowocześnie, świeżo i agresywnie.

W całej gamie modelowej Proximy znajdziemy łącznie 13 modeli o mocach od 75 do prawie 120 KM. Ciągniki z oznaczeniem HS to w przypadku tego modelu wersja zdecydowanie najbardziej zaawansowana technologicznie i oferująca najwyższy poziom komfortu dla operatora. Pod maską Proximy 110 HS znajdziemy dobrze znany, 16-zaworowy silnik produkcji Zetora o pojemności 4156 cm3. Jednostka ta spełnia normy czystości spalin Stage IIIB bez wykorzystania AdBlue. Jeśli zaś chodzi o przekładnię, to producent zastosował w tym wypadku skrzynię biegów oferującą 24 biegi w obu kierunkach. W praktyce operator ma do dyspozycji 4 biegi główne, dwustopniowy reduktor oraz po 3 półbiegi załączane pod obciążeniem. Komfort codziennej pracy podnosi także rewers elektrohydrauliczny, a także przycisk sprzęgła umiejscowiony na dźwigni zmiany biegów, który umożliwia zmianę biegów bez użycia sprzęgła nożnego.

Massey Ferguson 5S.105

Nowa linia modelowa 5S miała premierę w grudniu 2020 r., a pierwsze ciągniki tej serii dotarły do polskich klientów w maju 2021 r. Co ciekawe, Massey Ferguson 5S kontynuuje aż 27-letnią tradycję marki w produkcji ciągników ze ściętą maską. Takie rozwiązanie od lat doceniają rolnicy chociażby przy współpracy z ładowaczem czołowym, gdyż ciągnik ten charakteryzuje się bardzo dobrą widocznością oraz zwrotnością.

Nowy Massey Ferguson serii 5S kontynuuje 27-letnią tradycję w produkowaniu ciągników z charakterystycznie ściętą maską

Seria 5S liczy obecnie 5 modeli o mocach od 105 do 145 KM. W kwestii kluczowych podzespołów producent postawił na sprawdzone i dobrze znane rozwiązania. Pod maską tych ciągników zagościł 4-cylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 4,4 l, a napęd może być realizowany za pomocą przekładni Dyna-4 lub Dyna-6 odpowiednio o 16 lub 24 przełożeniach w obu kierunkach z możliwością pracy w trybie automatycznym lub zmiany biegów dźwignią rewersu Power Control. Traktory Massey Ferguson 5S oferowane są w trzech wersjach wyposażenia: Essential, Efficient oraz Exclusive. Należy jednak zaznaczyć, że już w podstawowej wersji Essential ciągnik wyposażony jest w wiele udogodnień, m.in. klimatyzację, obrotowy fotel amortyzowany pneumatycznie czy chociażby funkcję sprzęgła w hamulcu.

Arbos 5100 AD

Ciągniki serii 5000 występują w dwóch wariantach wyposażenia: Global oraz Advanced. Ten pierwszy stanowi propozycję dla rolników oczekujących traktora na wskroś prostego, z kolei wersja Advanced pozwala zaspokoić wymagania nieco bardziej wymagających pod tym względem farmerów. W ramach obu wersji Arbos oferuje po 3 modele o mocach od 110 do 136 KM. Pod maską tych ciągników pracuje amerykański silnik Kohler o pojemności 3,4 l, z kolei za przeniesienie napędu odpowiada przekładnia typu Powershift. W wersji Advanced oferuje ona 45 przełożeń do przodu oraz 15 do tyłu. Biegi pogrupowane są w trzech zakresach, a na każdym z nich operator ma 5 biegów głównych oraz 3 półbiegi zmieniane pod obciążeniem. Całość uzupełnia elektrohydrauliczna przekładnia nawrotna, sprzęgło w przycisku umieszczone na gałce zmiany biegów czy chociażby EHR z możliwością obsługi tylnego podnośnika przyciskami umieszczonymi na błotnikach.

Advanced w nomenklaturze Arbosa oznacza wersję charakteryzującą się lepszym standardem wyposażenia

Ciągniki Arbos ze względu na 4-słupkową kabinę zapewniającą dobrą widoczność w połączeniu z zaokrągloną przednią szybą z powodzeniem sprawdzą się przy współpracy z ładowaczem czołowym. Przemawia za tym również wysoka zwrotność oraz wzmocniona przednia oś o nośności 3,5 t.

New Holland T5.110 Dynamic Command

Serii T5 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest ona oferowana w postaci aż 16 modeli z szerokim wachlarzem dostępnych przekładni – od prostej i mechanicznej, poprzez Powershift, skrzynię dwusprzęgłową, aż po przekładnię bezstopniową. Całkiem niedawno, bo od czerwca 2020 r., producent w ramach tej serii zaoferował skrzynię dwusprzęgłową o nazwie Dynamic Command i jest ona dostępna łącznie w czterech modelach o mocach od 110 do 140 KM. Przekładnia ta daje traktorzyście do dyspozycji 24 biegi w obu kierunkach (8 biegów zmienianych pod obciążeniem w trzech zakresach). Dzięki zastosowaniu dwóch sprzęgieł operator może niemal natychmiastowo zmieniać kierunek jazdy, a półbiegi przełączane są bardzo płynnie. Dodatkowo ciągnik można doposażyć w tryb GSM II – w tym trybie określamy prędkość docelową, a ciągnik sam dobiera odpowiednie obroty silnika oraz przełożenie tak, by praca była najbardziej wydajna i ekonomiczna. Zdaniem producenta odczucia z jazdy w tym trybie podobne są do tych z pracy z przekładnią bezstopniową.

Wyróżnikiem modelu T5.110 jest dwusprzęgłowa przekładnia Dynamic Command windująca komfort pracy operatora pomiędzy standardową skrzynią typu Powershift a przekładnią bezstopniową

Wartym uwagi rozwiązaniem jest także funkcja StartStop, która umożliwia zatrzymanie ciągnika i ponowne ruszenie bez użycia sprzęgła – docenią ją szczególnie rolnicy wykorzystujący ładowacz czołowy.

Claas Arion 420

Rodzina kompaktowych ciągników Arion liczy obecnie 7 modeli o mocach od 90 do 140 KM. Seria Arion 400 oferowana jest od 2010 r. i od tego czasu zdobyła liczne grono wielbicieli. Pod maską tych ciągników pracuje jednostka napędowa FPT o pojemności 4,5 l. Jeśli zaś chodzi o przeniesienie napędu, to producent oferuje dwie skrzynie biegów: Quadrishift oraz Hexashift odpowiednio o 16 lub 24 przełożeniach w obu kierunkach. Przekładnia Hexashift dostępna jest jednak w modelach od Ariona 430 wzwyż. Warto w tym miejscu dodać, iż nawet w mniej zaawansowanym wariancie Quadrishift wszystkie 4 biegi główne oraz 4 półbiegi załączane są bez użycia pedału sprzęgła. W ramach opcji istnieje także możliwość wyposażenia ciągnika w system automatycznej zmiany biegów, który może pracować w kilku trybach.

Claas Arion 420 ze skrzynią Quadrishift oferuje 16 przełożeń w obu kierunkach, co więcej – zarówno biegi główne, jak i półbiegi mogą być zmieniane beż użycia pedału sprzęgła

Operatorzy z pewnością docenią czterosłupkową kabinę oferującą bardzo dobre pole widzenia wokół ciągnika, jak również ergonomicznie zaprojektowane wnętrze, które w zależności od wybranej wersji wyposażenia oferuje przyjazne środowisko pracy. Całość uzupełnia rozkład masy w stosunku 50:50, co gwarantuje bardzo dobre właściwości trakcyjne.

Farmtrac 9120 DTn

Choć ciągnik ten nieco przekracza pod względem mocy nasze redakcyjne założenia, to pomimo tego postanowiliśmy go pokrótce zaprezentować, gdyż jest to niewątpliwie ciekawa propozycja dla rolników poszukujących nieskomplikowanego „konia pociągowego”. Obecnie to najmocniejszy model firmy Farmtrac Tractors Europe z Mrągowa, choć jak zapewnia producent, niebawem ma się to zmienić i do sprzedaży trafi traktor o mocy 123 KM.

Farmtraca 9120 DTn produkowanego w Mrągowie wyróżnia prosta konstrukcja oparta na sprawdzonych podzespołach

9120 DTn bazuje na komponentach renomowanych producentów – mowa tu chociażby o silniku Perkinsa generującym 112 KM mocy maksymalnej czy układzie przeniesienia napędu Carraro. Choć pod względem parametrów roboczych konstrukcja ta nie odbiega od rywali, to tym, co zauważymy już na pierwszy rzut oka, będzie nieskomplikowana budowa i w większości mechaniczne rozwiązania – m.in. skrzynia biegów czy rewers. Za to tylny TUZ sterowany jest elektrohydraulicznie – również w ten sam sposób obsługiwana jest blokada mechanizmu różnicowego. Jak zapewnia producent, to właśnie mechaniczna budowa ciągnika czyni go zarówno prostym w obsłudze, jak i tanim w eksploatacji.

MTZ Belarus 1052.2

W naszym zestawieniu nie mogło naturalnie zabraknąć reprezentanta Białorusi – mowa o traktorze MTZ Belarus 1025.2. Choć to wiekowa konstrukcja, to w dalszym ciągu jest produkowana i wciąż znajduje uznanie wielu rolników poszukujących ciągnika do bólu prostego, bardzo taniego w eksploatacji oraz łatwego w naprawie. Cena Belarusa 1025.2 to jego kolejny atut i na tle konkurencji wydaje się wręcz okazyjna – pod tym względem MTZ zdecydowanie zostawia wszystkich rywali w tyle.

Źródłem napędu w tym wypadku jest doskonale znana, turbodoładowana jednostka produkcji MMZ o pojemności niespełna 4,8 l. Generuje ona 107 KM mocy maksymalnej i zdecydowanie nie po drodze jej z normami czystości spalin. Za przeniesienie napędu odpowiada zsynchronizowana, mechaniczna skrzynia biegów oferująca 16 przełożeń do przodu i 8 do tyłu. Pozwala ona rozpędzić ciągnik do 36 km/h. Akceptowalny przy tym gabarycie ciągnika jest także maksymalny udźwig podnośnika, który według producenta wynosi 4,3 t. Całość wieńczy metalowa maska oraz wygląd zewnętrzny sprzed kilku dekad. Ma być prosto? Jest prosto. Nie będzie też zbyt komfortowo w porównaniu do większości konkurentów, ale to raczej po prostu cecha ciągników z Białorusi, a nie wada.

Deutz-Fahr 5110 G GS

Niewątpliwie jedną z ciekawszych propozycji jest Deutz-Fahr 5110 G. Choć to ciągnik, którego moc maksymalna 113 KM wykracza nieco poza założenia naszego zestawienia (moc znamionowa 107 KM), to umieściliśmy go z kilku powodów. Pierwszy to jego bardzo duża popularność – model jest najczęściej wybieranym w Polsce ciągnikiem od początku 2021 r., drugi istotny powód to promocyjna cena – od 178 tys. zł netto za wersję GS (ze sprzęgłem mokrym i elektrohydraulicznym rewersem).

Deutz-Fahr 5110 G GS to ciągnik bardzo chętnie wybierany przez rolników, na co wpływ ma m.in. stosunkowo niska cena za oferowane rozwiązania

Traktor jest zasilany 4-cylindrowym silnikiem własnej produkcji FarMotion o pojemności 3,8 l, przy którym nie znajdziemy jeszcze ani filtra DPF, ani systemu SCR wymagającego płynu AdBlue (norma spalin Stage 4). Za przeniesienie napędu odpowiada przekładnia 20/20, a za zmianę kierunku jazdy elektrohydrauliczny rewers. Niejako minusem mogą być tylko dwa półbiegi zmieniane pod obciążeniem. Na plus należy natomiast zaliczyć możliwość wyposażenia w system Stop&Go, przekładnię z biegami pełzającymi oraz dużą liczba zakresów pracy WOM (nawet 4).

Kabina jest komfortowa, klimatyzowana, siedzenie amortyzowane pneumatycznie, jest też dodatkowe siedzisko dla pasażera. Sterowanie tylnym podnośnikiem oraz załączanie napędów jest realizowane elektrycznie. Ciągnik jest więc dość prosty, ale ma wszystko, co potrzeba, aby zapewnić podstawowy standard komfortu pracy i wydajności. Jak podają przedstawiciele SDF Polska, liczba ciągników objętych promocją jest ograniczona, bo z początkiem nowego roku będą sprzedawane nowsze wersje z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Stage 5.

Fendt 210 Vario

Ten ciągnik z niemieckiego Marktoberdorfu to przykład zastosowania najbardziej innowacyjnych technologii, wysokiej jakości i komfortu. W niewielkiej maszynie można znaleźć rozwiązania zarezerwowane dla maszyny o dużej mocy – i to nie u każdego z producentów. Do takich należą chociażby: dzielony układ hydrauliczny (osobny na elementy obsługujące podzespoły ciągnika i osobny do osprzętu zewnętrznego), pompa load-sensing dostępna już w standardzie, sterowanie z wielofunkcyjnym dżojstikiem i dźwignią krzyżową (dźwignia krzyżowa może być wykorzystywana m.in. do obsługi ładowacza czołowego ze zintegrowaną funkcją zmiany kierunku jazdy) oraz opcjonalny 10- lub 12-calowy terminal dotykowy (elementy wyposażenia w myśl filozofii obsługi FendtOne). W najwyższych wersjach wyposażenia są też możliwości obsługi „cyfrowego rolnictwa”, jest też standard Isobus, jak również możliwości prowadzenia automatycznego Fendt Guide. Jakby tego było mało, dostępny jest również pakiet Fendt Task Doc, który oferuje rolnikowi prowadzenie automatycznej dokumentacji pracy. W kabinie tego ciągnika nie zabrakło też chłodzonego schowka, a nawet ogrzewania podłogowego (opcja). Trzeba też dodać, że ten kompaktowy ciągnik jako jedyny w naszym zestawieniu jest wyposażony w przekładnię bezstopniową.

Nowa seria ciągników Fendt 200 Vario oferuje zdecydowanie ponadprzeciętne standardy zaawansowania technologicznego i wyposażenia

Ciągniki Fendt 200 Vario są zasilane przez 3-cylindrowe silniki AGCO Power. W silniku zainstalowano niewymagające konserwacji popychacze hydrauliczne, a sterowany elektronicznie wentylator Visctronic zapewnia chłodzenie w zależności od aktualnej potrzeby, co ma na celu zmniejszenie zużycie paliwa i zapewnienie cichszej pracy. Te wszystkie rozwiązania wiążą się nierozerwalnie z wyraźnie wyższą ceną na tle konkurentów.

Kubota M5092

Japoński ciągnik charakteryzuje przede wszystkim dość prosta, lekka i kompaktowa konstrukcja. Dzięki temu oraz charakterystycznej przekładni kątowej przedniej osi maszynę wyróżniają: wyjątkowa zwrotność (zewn. promień zawracania to ok. 4,2 m) i doskonałe predyspozycje do współpracy z ładowaczem czołowym. Cena wyjściowa na poziomie 170 tys. zł netto dobrze wygląda na tle konkurentów.

Zwrotna, lekka i stosunkowo prosta konstrukcja – Kubota M5092

Pod maską ciągnika pracuje jednostka napędowa własnej produkcji, 4-cylindrowa, o mocy maksymalnej 96 KM. Za przeniesienie momentu obrotowego na koła odpowiada przekładnia powershift 36/36. Sześciobiegową, ręczną skrzynię uzupełnia trzystopniowy reduktor i jeden półbieg włączany pod obciążeniem. Zmiana kierunku jazdy odbywa się za pomocą rewersu elektrohydraulicznego.

Kabina jest dość obszerna i komfortowa. Znalazły się w niej m.in. elektrohydraulicznie załączane blokady mostów, napęd przedni czy WOM z prędkościami 540 i 540E (w opcji 540/1000). Standardowo sterowanie tylnym TUZ odbywa się mechanicznie, ale opcjonalnie dostępny jest układ EHR, czego nie było w poprzedniej generacji tych ciągników.

John Deere 6090 M

Z oferty marki John Deere do naszego zestawienia trafił model 6090 M – najmniejszy z przedstawicieli bardzo szerokiej serii 6M, z tzw. małą ramą – rozstawem osi 2400 mm. Jest to więc traktor kompaktowy w gabarytach, ale już z długą listą możliwości wyposażenia. Użytkownicy ciągników serii 6 M doceniają m.in. pełną konstrukcję ramową tych maszyn. Silnik i układ przeniesienia napędu są montowane w ramie na blokach izolacyjnych, co zmniejsza drgania i hałas oraz daje stabilną konstrukcję przy różnego rodzaju przeciążeniach, w tym również podczas prac z ładowaczem czołowym.

John Deere 6090M jest najmniejszym ciągnikiem z serii 6M, mimo to konstrukcja jest ramowa. Traktor wyróżnia m.in. szeroki wybór przekładni, w tym dostępna jest również skrzynia bezstopniowa

Maszyny są oczywiście zasilane jednostkami napędowymi własnej produkcji – 4-cylindorwymi o poj. 4,5 l, a standardową i sprawdzoną przekładnią jest tutaj PowrQuad Plus z 16 biegami do przodu i do tyłu oraz rewersem elektrohydraulicznym. Dostępnych jest też szereg innych przekładni, m.in. z automatyką zmiany biegów (np. często wybierana AutoQuad Plus Ecoshift) i większą liczbą przełożeń, a od niedawna także przekładnia bezstopniowa AutoPowr. Na uwagę zasługuje również bardzo komfortowa kabina, która może być też wyposażona w panoramiczny dach, a także możliwość dużego obciążenia ciągnika – 4700 kg, co jest topową wartością w tej klasie maszyn.