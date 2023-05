Maszyna SaMaszu dopiero startuje do rywalizacji o klienta. Model MRG 2-900 ma szerokość roboczą od 8,8 do 10,6 m (największa wartość z wałem pokosu pośrodku i z boku maszyny), fot. farmer.pl

Ponoć ten, kto choć raz jej użył, nie chce wrócić do klasycznych rozwiązań. W ostatnich sezonach coraz popularniejsze stają się zgrabiarki taśmowe, a poszczególni producenci pokazują nowe modele. Czy wkrótce to „taśmówki” przejmą większy kawałek rynku zgrabiarek?

Do przejęcia rynku jeszcze daleka droga, ale na pewno będziemy je widywać przy pracy coraz częściej. Ze względu na stosunkowo wysoką cenę jest to produkt przeznaczony dla większych gospodarstw oraz usługodawców, ale takich przedsięwzięć w naszym kraju nie brakuje – dlatego „taśmówkami” zajęły się także polskie firmy. Pomysł na tego rodzaju maszyny nie jest nowy, bowiem liderzy rynku produkują zgrabiarki taśmowe od ok. 15 lat. Na samym początku ich historii zgrabiarki taśmowe zdobyły popularność głównie w dużych gospodarstwach w USA oraz w europejskich rejonach górskich takich, jak Austria, Włochy czy Szwajcaria. Tacy pionierzy rynku, jak włoski ROC czy słoweński SIP, mają coraz trudniej, bo do rywalizacji o klienta doszły w ostatnich sezonach kolejne uznane marki.

Dlaczego zgrabiarki taśmowe zdobywają klientów?

Maszyny tego rodzaju mogą znacznie zredukować wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w końcowym produkcie i zwiększają zawartość białka w paszy dzięki mniejszej utracie delikatnych listków przede wszystkim lucerny. Zgrabiarka taśmowa z elastycznym podbieraczem i wleczonymi palcami pozostawia brud i kamienie na ziemi, a zbierana jest niemal wyłącznie czysta pasza (...).