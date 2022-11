Hirth oferuje dobrostanowe przyczepy do przewozu bydła, Foto: Hirth

Niemiecka firma Hirth znana była dotąd w Polsce głównie hodowcom koni. Teraz jednak wyszła z ofertą przyczepy, która na wyższy poziom pod względem dobrostanu wynosi transport bydła.

Maksymalny komfort i wyeliminowanie stresu w transporcie dla bydła – takie cele postawili sobie na wstępie konstruktorzy nowej serii przyczep, oferowanej już w sprzedaży przez firmę Hirth. I cele te udało się osiągnąć – donosi niemiecki portal Agraheute.de.

Rozwiązania, jakie wykorzystano w budowie przyczep, zapewniają bydłu idealny dobrostan. To przyczepy samochodowe, w których po raz pierwszy zastosowano zawieszenie pneumatyczne dla większego dobrostanu zwierząt. Komfort cieplny zwierzętom zapewnia termicznie izolowany dach oraz system wentylacji.

Uspokajające zawieszenie

Jak zapewnia firm Hirth, po raz pierwszy wykorzystane w przyczepie dla bydła podwozie z zawieszeniem pneumatycznym zapewnia komfort jazdy zarówno zwierzętom, jak i kierowcy. Chodzi tu o zawieszenie osi typu „boogie”, zastosowane w konstrukcji podwozia. Dzięki niemu przyczepa lepiej podąża torem jazdy pojazdu ciągnącego.

System automatycznego wyrównania obciążenia zawieszenia pneumatycznego zapewnia stałe obciążenie pionowe platformy. Dzięki temu zwierzęta mogą poruszać się na przyczepie w trakcie jazdy – bez stresujących szarpnięć i obijania o ściany ładowni.

Oprócz tego, zawieszenie pneumatyczne zapewnia świetną amortyzację na wybojach i dziurach. Wszystko to sprawia, że bydło w czasie przewozu jest spokojniejsze, nie jest narażane na stres czy urazy, o które w transporcie jest łatwo.



Dobry klimat

Konstruktorzy zagwarantowali zwierzętom w transporcie także optymalny klimat. Dach przyczepy jest izolowany termicznie, by „pasażerom” nie doskwierał upał ani mróz. Odpowiednią wentylację zapewnia system klap, który można dostawać do potrzeb użytkownika – np. do liczby przewożonych zwykle sztuk.

Przyczepa może być wyposażona zgodnie z indywidualnymi potrzebami hodowcy: możliwe są różne pokrycia, przegrody i kraty załadunkowe, oraz różnego rodzaju wykładziny podłogowe