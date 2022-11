Zobacz galerię

Zeroemisyjność, autonomiczność, sztuczna inteligencja, drony, roboty – w tym kierunku zmierza współczesne rolnictwo. W połowie września na zaproszenie firmy John Deere odwiedziliśmy Magdeburg i Oschersleben w Saksonii-Anhalt, by podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju zobaczyć, jakie systemy, mechanizmy, napędy i czujniki będą pracować w rolnictwie w niedalekiej przyszłości.

Stosowanie nowoczesnych technik agrarnych jest nieuniknione i kto jako pierwszy przestawi się na nowe tryby, ten wygra. Na razie najwięcej zmian muszą wprowadzać producenci, którzy powoli, ale systematycznie przygotowują się na zmiany lat 2040 i 2050. We wrześniu koło Magdeburga odbyło się już drugie spotkanie dziennikarzy z całej Europy zorganizowane przez amerykańskiego producenta pod hasłem „Dni Zrównoważonego Rozwoju”. Podczas imprezy przedstawiciele Johna Deere’a zademonstrowali na polu i podczas prezentacji sposoby na zwiększenie produkcji przy niskiej emisyjności.

Dzięki zaprezentowanym systemom ma być także wygodniej, precyzyjniej i czasem taniej oraz przede wszystkim zgodnie z przyszłymi przepisami.

Pomoc przy żniwach

Jednym z zaprezentowanych elementów nowoczesnej technologii jest HarvestLab 3000 NIR, czyli czujnik zamontowany na kombajnie marki John Deere, który może przeanalizować jakość plonu i zawartość składników odżywczych w wymłóconych uprawach. Poprzez określenie wilgoci, skrobi, białka i zawartości oleju rolnik może znacznie lepiej zarządzać zebranym plonem. Zgromadzone wartości można rejestrować w John Deere Operations Centre i wracać do nich w dowolnym czasie.

Innym sposobem na zmiany może być zwykła gnojowica. Ze względu na gwałtownie rosnące ceny nawozów mineralnych, nawożenie naturalnymi nawozami stało się znów modne w Europie. Według specjalistów z firmy John Deere szczególnie wydajną i niskoemisyjną metodą w przypadku kukurydzy jest aplikacja strip-till. Bezpośrednio przed siewem gnojowicę aplikuje się pasami na głębokość około 10-12 cm w głąb ziemi. Aplikację można wykonać na nieuprawioną glebę, np. po zbiorze kiszonki z całych roślin. Dzięki temu oszczędzamy nawóz, czas i paliwo. Kukurydza jest następnie wysiewana za pomocą siewnika, który precyzyjnie umieszcza ziarna w pasmach z gnojowicą. Nasiona powinny być umieszczane ok. 7 cm nad gnojowicą, aby uniknąć uszkodzeń podczas wschodów. Aplikowanie gnojowicy bezpośrednio w glebę gwarantuje lepszą dostępność składników odżywczych i zmniejszone straty poprzez wymywanie. Precyzyjne umieszczanie zależy od systemu AutoPath. Innowacja firmy John Deere rejestruje pozycję pasm gnojowicy podczas aplikacji i przechowuje ją w systemie Operations Centre. Podczas kolejnego siewu dane GPS są wykorzystywane do sterowania siewnikiem. Dzięki temu nawet przy nieregularnych przejazdach nasiona są zawsze umieszczane dokładnie nad pasmami gnojowicy.

Oprócz optymalnej aplikacji systemy amerykańskiej firmy mogą wykonać dokładną analizę zawartości gnojowicy. W tym wypadku ponownie do gry wkracza czujnik HarvestLab 3000, który może być używany nie tylko w kombajnie zbożowym, w sieczkarni czy jako urządzenie do analizy paszy, ale do analizy składu gnojowicy, gdyż podczerwień może rejestrować aktualną ilość azotu, fosforu i potasu. Ciągnik z wozem asenizacyjnym, kontrolowany przez stały pomiar i zapotrzebowanie z wcześniej utworzonej mapy aplikacji, automatycznie zmienia dawkę aplikacji i rozdziela żądaną ilość składników odżywczych w zależności od miejsca.

Oprysk precyzyjny

Każde dziecko (czytające „Farmera”) wie, że podczas oprysków najważniejsze jest unikanie nakładania się i przedawkowania środków ochrony roślin. John Deere rozwiązuje to za pomocą GPS (AutoTrac), inteligentnego wyłączania sekcji belki (SectionControl) i sterowania pojedynczymi dyszami (ExactApply) w opryskiwaczu. W określeniu, gdzie znajdują się chwasty, pomogą nam zdjęcia z drona lub z satelity. Na podstawie map opryskiwane są tylko te podobszary, w których jest to naprawdę konieczne. W rezultacie można uzyskać ogromne oszczędności.

Podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju na polu została pokazana także maszyna do pielenia, która używa funkcji AutoPath do orientacji w rzędach upraw uprzednio ułożonych i zarejestrowanych przez siewnik.

Przekładnia elektryczna i ciągnik na olej rzepakowy

Firma John Deere chce i zamierza zmniejszyć ślad węglowy we własnej produkcji, proponując technologie oraz rozwiązania, które pomogą rolnikom zmniejszyć emisje CO2. Niestety, elektryfikacja maszyn rolniczych jest w tej chwili możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Koncepcje zasilania z akumulatorów dla średnich i dużych ciągników są obecnie w sferze marzeń. Wszystko z powodu lichych możliwości akumulatorów. Nie przeszkadza to, by w segmencie poniżej 100 KM John Deere dążył do elektryfikacji we wszystkich swoich produktach. Do 2026 r. firma wprowadzi alternatywę z napędem elektrycznym w każdej rodzinie produktów: od traktorów do pielęgnacji trawników i terenów zielonych do pojazdów typu UTV. W klasycznym rolnictwie do wspomnianego wcześniej 2026 r. planowany jest w pełni autonomiczny ciągnik elektryczny w klasie poniżej 100 KM.

Ciągnika elektrycznego na razie nie będzie, ale co nie jest możliwe w pełnym wymiarze, można zastosować w pewnym wycinku. Pokazano to na przykładzie ciągnika 8R410 wyposażonego w skrzynię

eAutoPowr. Prezentacja była europejską premierą tego rozwiązania. Przekładnia eAutoPowr to pierwsza bezstopniowa skrzynia z elektromechanicznym rozdziałem mocy. Na dodatek napęd elektryczny dostarcza do 100 kW mocy elektrycznej dla odbiorników zewnętrznych. Wbrew pozorom to bardzo ciekawa koncepcja, dzięki której możemy zelektryfikować szeroką gamę osprzętu – w tym wypadku był to wóz asenizacyjny Joskin połączony z przekładnią główną poprzez dodatkowy silnik elektryczny znajdujący się pod podwoziem, który rozdziela napęd na dwie tylne osie pojazdu.

Elektryfikacja w mocnych i dużych ciągnikach to daleka przyszłość, a zmniejszać emisję CO2 trzeba już teraz. Jednym z rozwiązań, które można wdrożyć w krótkim czasie, jest wykorzystanie paliw alternatywnych. Pod Magdeburgiem mogliśmy zapoznać się z ciągnikiem 6155R wyposażonym w system MultiFuel. Pojazd może być napędzany nie tylko olejem napędowym, lecz także biodieslem, olejem rzepakowym i innymi nieestryfikowanymi olejami roślinnymi oraz ich mieszankami. Co ważne, czujniki zastosowane w silniku i układach oczyszczania spalin dostarczają dane, dzięki którym jednostka rozpozna różne mieszanki paliwowe i na ich podstawie elektroniczna jednostka sterująca (ECU) dobierze odpowiednie ustawienie oprogramowania – takie, by zapewnić optymalną pracę silnika i zgodność z normą emisji spalin Stage 5.