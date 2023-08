Każdy rolnik zdaje sobie sprawę z konieczności regularnej obsługi serwisowej swoich maszyn. Jedną z podstawowych czynności, które wykonuje się systematycznie jest wymiana olejów i filtrów. W tym drugim aspekcie warto postawić na markę PZL Sędziszów. To bardzo wysokiej jakości filtry z najlepszych zachodnich komponentów powstające w Polsce, pod stałą kontrolą jakości.

Chyba nikt nie chce przepłacać za materiały eksploatacyjne, ale zdecydowana większość użytkowników drogich, nowoczesnych maszyn nie chce również ponosić ryzyka związanego z montażem filtrów kiepskiej jakości. I właśnie tutaj optymalnym rozwiązaniem jest oferta PZL Sędziszów. Filtry PZL Sędziszów - oferowane na wybranych rynkach także z logo PZL Filters - powstają w Polsce z najlepszych zachodnich materiałów filtracyjnych w sposób monitorowany na różnych etapach.



Zachodnia technologia w polskim opakowaniu

Filtry PZL Sędziszów to najlepsze, zachodnie materiały filtracyjne: Ahlstrom, Hollingsworth & Vose, Neenah Gessner. Właśnie z tego powodu są one bardzo chętnie wybierane przez mechaników podczas serwisowania najpopularniejszych maszyn rolniczych. Najwyższa możliwa skuteczność separacji zanieczyszczeń oraz minimalne opory przepływu wydłużają żywotność silników oraz układów hydraulicznych i wentylacyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tam, gdzie jest to tylko możliwe filtry PZL Sędziszów zapewniają najlepsze wskaźniki chłonności. To efekt przemyślanych udoskonaleń konstrukcyjnych, np. zwiększonej liczby plis (w stosunku do popularnych filtrów konkurencyjnych).

Filtry PZL Sędziszów są idealnie dopasowane

W PZL Sędziszów kładzie się duży nacisk na precyzję wykonania obudowy filtra. Standardem są kontrole wymiarów, a zastosowane materiały i konstrukcja gwarantują szczelność i idealnie dopasowane kasety lub uchwytu. Dobrze dopasowane filtry PZL Sędziszów są łatwe w montażu i szczelnie pasują do gwintów lub obudów co chroni przed przepuszczaniem zanieczyszczeń.



Jakość w puszce PZL Sędziszów

Bardzo dużą grupę filtrów stosowanych w rolnictwie stanowią filtry puszkowe (są to np. wybrane modele filtrów oleju, paliwa czy hydrauliki). Choć z zewnątrz tego nie widać, wykonano je z należytą dbałością o szczegóły. Są zabezpieczone przed korozją. Warto zaznaczyć, że korozja filtra to nie tylko wada estetyczna, ale zagrożenie, że jakieś jej drobiny dostaną się do obiegu filtrowanego oleju lub paliwa.

Jeśli jest to wymagane, filtry PZL mają zawory przeciążeniowe, a także specjalne wzmocnienia struktury filtrującej, tak aby zachowywała swoje parametry przez cały okres eksploatacji aż do następnej wymiany. Właśnie takie detale odróżniają dobre filtry od tych budżetowych.

Niskie opory przepływu

Filtry PZL Sędziszów mają ściśle określone opory przepływu. Są one badane już na etapie projektu. Testowane są one pod tym kątem na dwóch etapach – kiedy filtr jest czysty oraz kiedy jest już zapełniony, po okresie kontrolnym. To bardzo ważny parametr. Ma bezpośredni wpływ nie tylko na osiągi jednostki napędowej, czy zużycie paliwa (w przypadku filtrów paliwa i powietrza). Prawidłowe opory przepływu filtra chronią takie podzespoły jak pompa paliwa, pompa oleju, dmuchawa przed przeciążeniem, a także usprawniają pracę całych układów – zasilania, smarowania czy wentylacji.

Własne testy chłonności

PZL Sędziszów przeprowadza własne, rozszerzone testy filtrów powietrza, ukierunkowane na chłonność zanieczyszczeń. Okazało się, że podczas typowej eksploatacji, w ciągu roku do silnika może wniknąć do 600 g pyłu. Zaskakujące? Ale to nie wszystko. Jeszcze trudniej uwierzyć w to, że dobry filtr zatrzyma ponad 97 % tej masy! Kluczową rolę dla tak skutecznego filtrowania odgrywa jakość włókniny filtracyjnej oraz jej ukształtowanie, m.in. liczba plis. W przypadku filtrów stosowanych w rolnictwie, to niezwykle ważna zaleta, ponieważ w sezonie maszyny pracują na ogół w sporym zapyleniu.

A co z wilgocią?

Zastosowanie najwyższej klasy materiałów filtracyjnych w połączeniu z własnymi procesami impregnacji i obróbki termicznej sprawiają, że filtry powietrza PZL Sędziszów wykazują większą niż przeciętna odporność na wilgoć (oczywiście w granicach technicznych możliwości). To również bardzo ważna zaleta, ponieważ zawilgocona warstwa filtracyjna może nie tylko stracić swoje właściwości, ale także może się rozerwać, co dla silnika jest bardzo niebezpieczne, bo wówczas filtr przestaje spełniać swoją rolę.

Wybrane modele są wykonane są z bibuły samogasnącej

Filtry przeznaczone do pojazdów, w których istnieje zagrożenie przeskoku iskry do układu dolotowego wykonane są z samogasnącej bibuły filtracyjnej. To specjalny rodzaj papieru, typu Flame Retardant. Problem wydaje się błahy, ale faktycznie zdarzają się przypadki zainicjowania pożaru w obrębie filtra. Dobrze zatem, jeśli materiał filtracyjny ma podwyższoną odporność na iskrę lub płomień.

Najwyższa skuteczność filtrowania

Na koniec sprawa oczywista. Filtry PZL Sędziszów zapewniają wysoką skuteczność filtrowania. Dla przykładu - dokładność filtracji filtrów paliwa wynosi od 3 do 5 µm. Takie filtry potrafią także odseparować wodę z paliwa. Dzięki temu znakomicie usuwają zanieczyszczenia, zapewniając ochronę całego układu zasilania, co poprawia żywotność nowoczesnych układów wtryskowych.