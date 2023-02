Zobacz galerię

Nawet w najbardziej niezawodnych maszynach po wielu latach intensywnej eksploatacji przychodzi czas na kapitalny remont silnika. A to oznacza wydatki, z roku na rok niestety coraz większe. Czy w dobie szalejącej inflacji remont jednostek napędowych jest cały czas opłacalny?

O ile remont klasycznych jednostek Ursusa, MTZ czy Zetora zawsze był w miarę przystępny cenowo i nawet możliwy do wykonania w zaciszu własnego garażu, to w przypadku nieco większych i bardziej skomplikowanych silników wysokoprężnych w nowoczesnych maszynach jest to czynność znacznie bardziej kosztowna, pracochłonna i trudniejsza do wykonania bez odpowiedniej wiedzy i specjalistycznych narzędzi. Remont to jedyne i tak naprawdę najtańsze wyjście w przypadku poważnej awarii silnika. Może być to też racjonalne rozwiązanie w przypadku ciągle sprawnej jednostki napędowej, ale noszącej widoczne oznaki zużycia.

Trudno jednoznacznie określić, ile w tej chwili kosztuje remont, gdyż każdy przypadek jest inny. Cena i czas usługi zależą od zakresu robót. Oczywiście, najbardziej kosztowne będą remonty kompleksowe, podczas których mechanicy zajmą się zarówno głowicą, panewkami, jak i wałem korbowym oraz wymianą tłoków czy tulei. W nowoczesnych maszynach zachodnich gros kosztów stanowią części, a sama robocizna to niewielka część kosztorysu.

Porównując ceny poszczególnych czynności warsztatowych z tymi sprzed roku, widać, że na pewno jest trochę drożej. Dla przykładu ceny szlifu wału korbowego zaczynają się w tej chwili od 400-450 zł, w zeszłym roku taką usługę można było wykonać o ok. 50 zł taniej. Zdarzają się wypadki, że szlif będzie trudny do wykonania i wtedy należy poszukać części nowych lub regenerowanych. Cena nowego wału zależy od modelu, liczby cylindrów, materiału i producenta – w skrajnych wypadkach takie elementy mogą kosztować nawet 10-14 tys. zł, ale średnia cena waha się między 1,5-2 tys. zł za wały do najprostszych Zetorów, MTZ i Ursusów, do 4,5-6 tys. zł za elementy do czterocylindrowych silników ciągników marek John Deere, New Holland czy Fendt.

Sama naprawa silnika to nie wszystko. Często, aby całość współgrała w maszynie, należy wymienić także sprzęgło, przejrzeć układ wtryskowy i zregenerować alternator lub rozrusznik. Warto też sprawdzić cały układ paliwowy. Wszelkie dodatkowe prace zwiększą sumę naprawy. Jeśli przy okazji niedomaga turbosprężarka, to jej regeneracja wyniesie kolejne 1-3 tys. zł (w tym wypadku ceny są raczej stabilne). Oczywiście, większość warsztatów nie rusza turbosprężarek, jeśli nie ma widocznych powodów do ich rozbierania. Oryginalna część niemal zawsze będzie lepsza od regenerowanej.

Ceny powoli idą w górę

W przypadku maszyn zagranicznych do ceny coraz droższej robocizny dojdą jeszcze droższe części zamienne. Choć wielu fachowców twierdzi, że nie ma większej różnicy konstrukcyjnej między silnikami Perkinsa, FPT czy Cumminsa, to w przypadku cen części już takie odmienności występują i potrafią mocno zmienić wycenę remontu. Bywa, że konkretne akcesoria do danego ciągnika, np. starszych modeli Johna Deere’a czy Fendta, mogą dochodzić do kosztu zakupu używanego pojazdu. Dlatego trudno jednoznacznie określić kwotę remontu, nie mając danego przypadku przed sobą.

Sprawa jest o tyle trudna, że ceny zależą nie tylko od danego zakładu, lecz także od regionu, w którym zdecydujemy się na usługę. Właściciel firmy Cydejko z Białej Podlaskiej Marian Cydejko powiedział nam, że w zeszłym roku w jego zakładzie wykonywano spory remont 4-cylindrowego silnika do ciągnika Fendt. Klient przywiózł jednostkę na Podlasie aż z okolic Krakowa. Po skończonej usłudze i zapłaconej kwocie 13,8 tys. zł zleceniodawca przyznał się, że w jego okolicach za tę samą robotę warsztaty życzyły sobie 20-25 tys. zł. Mechanicy, z którymi kontaktowaliśmy się w sprawie aktualnych cen, powiedzieli, że w ostatnim roku części tylko nieznacznie podrożały, a większym dla nich i klientów zmartwieniem jest dostępność konkretnych elementów.

W firmie Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Krzysztof Krawiec ze Zwolenia usłyszeliśmy, że ceny od zeszłego roku nie zmieniły się. Standardowy remont silnika popularnej „sześćdziesiątki” kosztuje w tej chwili 4,5 tys. zł, a trzycylindrowej jednostki Perkinsa używanej w Ursusach typu 3512 to koszt 4 tys. zł. Co ciekawe, zwoleńska firma jest w stanie wykonać pełen remont powyższej jednostki w jeden dzień, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się. Nowsze konstrukcje, takie jak silnik Perkinsa 1104 stosowany m.in. w maszynach Massey Ferguson, Landini czy Hattat, można wyremontować w Zwoleniu za 12 tys. zł, a jego wersję sześciocylindrową za 16 tys. zł.

W innym warsztacie koszt naprawy silnika MWM D-226-4 stosowanego w latach 90. w ciągnikach Renault i Fendt wyniósł pod koniec zeszłego roku 12 tys. zł. Za remont 6-cylindrowego silnika do Fendta Favorita 515C z końca lat 90. zapłacono w firmie Tech-Farm aż 35 tys. zł, ale zakres robót trochę wykraczał poza samą naprawę główną jednostki napędowej i obejmował regenerację alternatora, turbiny i kompresora powietrza. Do tego doszedł lekki tuning motoru, który zamiast 150 KM ma w tej chwili 165 KM.

W innych regionach ceny za naprawy główne najprostszych silników są podobne i wynoszą za jednostki 4-cylindrowe od 4 do 5 tys. zł, zaś za silniki 6-cylindrowe – od 9 do 11 tys. zł. Górna granica jest trudna do określenia, gdyż wiele zależy od elektroniki, skomplikowania motoru i osprzętu. Za remont silnika 6-cylindrowego, typu common rail, z wykorzystaniem oryginalnych części możemy zapłacić ok. 35-40 tys. zł, co i tak nie będzie ceną z najwyższego pułapu, bo zdarzają się także droższe wyceny.

Koszty remontu można zmniejszyć, korzystając z usług zaprzyjaźnionego mechanika, do którego mamy zaufanie, a który będzie pracował u nas w garażu, a my będziemy mu pomagali. Oczywiście, taka praca rozwlecze się w czasie, bo zapewne mechanik będzie do nas przychodził po godzinach pracy w swoim warsztacie. Tak zrobił pan Marcin, rolnik z okolic Drawska Pomorskiego, który potrzebował remontu w swoim Massey Fergusonie 399 z 1997 r. Koszt remontu 6-cylindrowego Perkinsa w sumie wyniósł nieco ponad 10 tys. zł, z czego robocizna stanowiła ok. 5,5 tys. zł, a części ok. 5 tys. zł. Zakres wykonywanych robót to nowe tłoki, tuleje, panewki, planowana głowica i polerowany wał korbowy. Mechanik wykonywał pracę u rolnika w garażu, ale miał ze sobą niezbędne specjalistyczne narzędzia. Oczywiście, jak to często bywa, remont nie skończył się tylko na silniku. Przy okazji zrobiono także skrzynię biegów, sprzęgło oraz wymieniono pompy wody i wspomagania, a także inne rzeczy. Dlatego cały rachunek wyniósł ponad 15 tys. zł.

Mechanik w tym wypadku wyceniał swoją pracę na 100 zł netto za roboczogodzinę, co jest kwotą wręcz okazyjną. Każda pomoc ze strony rolnika dawała dodatkowe oszczędności przy końcowym rachunku. Jak powiedział pan Marcin, niewielki koszt remontu to nie tylko jego pomoc, ale także dość tanie części do nieco starszych Fergusonów. W innych przypadkach za taką samą robotę mógłby zapłacić sporo więcej. W większości warsztatów cenę określa się z góry i takie podejście wolą klienci, którzy nie wiedzą, ile pracy zajmie mechanikowi remont i mimo podania ceny za roboczogodziny końcowa kwota nadal wydaje się czymś abstrakcyjnym. W tej chwili ceny w warsztatach nieautoryzowanych kształtują się w granicach od 150 do 200 zł (w ASO kwoty te czasem dochodzą nawet do 280 zł) za roboczogodzinę i trzeba przyznać, że w zależności od miejsca wartość pracy w ostatnim okresie nieco wzrosła, co potwierdził nam Mariusz Zdanowski z Agro-Mechaniki z m. Borki-Kosy.

Części tylko z dobrego źródła

Jeśli chodzi o części zamienne, to większość warsztatów pracuje tylko na elementach, które same załatwią (wówczas dodają do nich swoją marżę), ale zdarzają się firmy, które nie będą miały problemów z przyjęciem zlecenia razem z materiałami powierzonymi przez klienta. Oczywiście, pod warunkiem, że części dostarczone z maszyną nie są podejrzane i wykonana usługa nadal będzie miała odpowiednią jakość. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której fachowiec odmówi wykonania naprawy, tłumacząc, że na powierzonych częściach silnik długo nie pochodzi i w efekcie szkoda jego czasu na zajmowanie się naprawą. Potwierdza to Mariusz Zdanowski, który pracuje tylko na częściach sprawdzonych i renomowanych firm. Specjalista podkreśla, że w serwisach czasem brakuje części z dobrego źródła, a tzw. badziewie zapełnia półki magazynowe w hurtowniach. Wszystko dlatego, że większość warsztatów stroni od części z nieznanych, podejrzanych źródeł. Choć akurat w przypadku akcesoriów silnikowych braki są najmniej odczuwalne na rynku.

Gdzie wykonać remont ciągnika?

Nie jest tajemnicą, że najdrożej będzie w serwisach autoryzowanych danej marki lub specjalizujących się w kompleksowych remontach silników wysokoprężnych. Zakłady tego rodzaju na miejscu zajmują się szlifem wałów, wałków rozrządu, bloków silnika, regeneracją korbowodów, planowaniem głowic, spawaniem różnych materiałów itd. W takich miejscach, jak Zakłady Mechaniczne Zwoleń po wykonanej robocie silnik zostaje odpalony i sprawdzony na hamowni. Klient ma wówczas pewność, że usługa została wykonana poprawnie i ma na to dowody w postaci odpowiednich dokumentów oraz gwarancji na piśmie. Zdarzają się także zakłady, które po wykonanej usłudze docierają silniki na specjalnych stanowiskach. Zazwyczaj są to warsztaty nieco większe, mające zaplecze techniczne do wykonania takiej pracy. Mariusz Zdanowski z Agro-Mechaniki powiedział, że mniejsze firmy, które muszą oddawać niektóre czynności do zewnętrznych warsztatów, mają obecnie problemy ze względu na pogorszenie się jakości usług świadczonych przez niektórych fachowców. Jeśli warsztat nie jest w stanie większości czynności wykonać sam, trudno zadbać o odpowiednią jakość usług, co w efekcie kończy się rezygnacją z podjęcia się remontu. Oprócz niechlujności podwykonawców dochodzą problemy z najnowocześniejszą technologią. Silniki nowszych generacji nie zostaną w mniejszych zakładach sprawdzone z powodu braku odpowiednich maszyn diagnostycznych i komputerów. A co za tym idzie, jeśli remont zostanie wykonany, to klient musi wówczas szukać kolejnego warsztatu, który włoży silnik do pojazdu i wszystko sprawdzi pod względem diagnostycznym oraz poprawności działania wszędobylskiej elektroniki, co również podniesie cenę całości i zbliży ją do kwot wydanych w wielkich serwisach. Na przykład sprzęt do naprawy nowoczesnych układów wtryskowych to „droga zabawka” i stać na nią tylko wybrane zakłady, stąd zapewne nieco droższe ceny w specjalistycznych centrach serwisowych i warsztatach autoryzowanych.

Większość warsztatów daje na swoje usługi roczną gwarancję, a niektóre dwuletnią. W tym wypadku nie warto iść na skróty i umawiać się z fachowcem na „robotę bez faktury”. Z pewnością będzie taniej, ale w przypadku ewentualnych kłopotów możemy mieć problem z uznaniem reklamacji, która będzie zależeć wyłącznie od humoru wykonawcy usługi.

Warto remontować

Remont silnika to w zasadzie jedyne sensowne wyjście w przypadku poważnej awarii. Zakup nowej jednostki napędowej u dealera to wydatek porównywalny z zakupem całego ciągnika z podobnego rocznika, zaś szukanie motoru używanego to kupowanie kota w worku. Ostatnio w sieci sporą popularność zdobył film, w którym youtuber Profesor Chris sprawdził jakość regeneracji silnika (samochodowego) zakupionego na popularnej platformie aukcyjnej. Jednostka po rzekomej regeneracji okazała się zlepkiem starych części złożonych w niechlujny sposób. W efekcie, kupując silnik w Internecie, nawet reklamowany jako regenerowany, możemy trafić na jednostkę w podobnym stanie do naszej. Dlatego lepiej wykonać remont silnika w sprawdzonym warsztacie, ale przed usługą warto zażądać porządnej wyceny, najlepiej na piśmie lub drogą elektroniczną. Zresztą wykonawcy już się nauczyli, że sporządzenie wstępnego kosztorysu chroni także interesy warsztatu. Zazwyczaj wycena będzie się różnić o kilkaset złotych od ceny końcowej, ale zarówno klient, jak i wykonawca będą z góry wiedzieć, w jakich „widełkach” się obracają. Poza tym przy wycenie możemy żądać części danego producenta, a potem wymagać od warsztatu użycia ich przy remoncie. Jeśli strony wcześniej nie ustalą zakresu robót i pochodzenia materiałów użytych przy usłudze, na końcu możemy być pewni co najmniej ostrej wymiany zdań między nimi.

Wydatek rzędu 40 tys. zł za remont kapitalny na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo kosztowny. Z drugiej zaś strony przy ogólnej wartości ciągnika i jego przydatności przy naszej pracy jest to kwota cały czas „do przełknięcia”.