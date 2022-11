W czwartek 17 listopada 2022 podczas Dnia Przedsiębiorcy Rolnego w poznańskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego mieliśmy okazję wysłuchać prelekcję Łukasza Łowińskiego z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Czym jest rolnictwo 4.0?

Rolnictwem 4.0 nazywamy szeroko pojęte zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych wspomagających prowadzenie produkcji w gospodarstwie. Ta dziedzina rozwija się w ostatnich latach niezwykle intensywnie, wciąż pojawiają się coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, dlatego też tak cenna jest wiedza ekspertów, pozwalająca poczuć namiastkę bycia na bieżąco z najnowszą technologią.

Tradycja i nowoczesność

- Rolnictwo 4.0 to proces i narzędzie technologiczne, które pozwala przetwarzać dane w algorytmy, które pomagają nam gospodarować i zwiększać wydajność produkcji. Wszystkie te elementy, które są dziś w strategii zrównoważonego rolnictwa, są w podręcznikach agronomii sprzed 150 lat, więc to tak naprawdę nie jest nic nowego, a powrót do sprawdzonych rozwiązań, z pomocą najnowszych technologii. Pomóc nam mają innowacje dotyczące automatyzacji, monitorowania procesów i badania zasobności gleby, a w konsekwencji oszczędności środków produkcji. To wszystko daje namacalny efekt – mówi Łukasz Łowiński.

Podkreśla też, że jednym z głównych czynników, powodujących, że automatyzacja rozwija się bardzo szybko, jest pogłębiający się problem braku rąk do pracy w rolnictwie. Jednocześnie czynnikiem ograniczającym implementację innowacji jest to, że w największych gospodarstwach, które zazwyczaj jako pierwsze wprowadzają innowacyjne rozwiązania, starsi pracownicy często boją się obsługiwać najnowocześniejsze technologie.

Plusy i minusy aplikacji na telefon

- Bardzo dużo pomagają w rozwoju innowacji aplikacje na komórkę, ale problem jest w tym, że tych aplikacji jest dziś mnóstwo i rolnicy nie mają czasu, albo po prostu im się nie chce, wpisywać kolejny raz tych samych danych do kolejnej aplikacji. Coś, co jest przed nami to przestrzeń, w której będą budowane metasystemy, które będą integrowały wszystkie dotychczasowe systemy i pozwalały wykorzystać zgromadzone w nich dane – wyjaśnia Łukasz Łowiński.

Kolejnym krokiem, jakiego możemy się wkrótce spodziewać na rynku aplikacji związanych z rolnictwem, będą dostępne dla szerszego grona użytkowników dane odnośnie pochodzenia i przetwarzania produktów. Dzięki ich wykorzystaniu będzie możliwe prześledzenie drogi dowolnego produktu spożywczego od pola aż na sklepową półkę.

Roboty w rolnictwie