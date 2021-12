Rolnictwo czwartej ery technologicznej

Automatyzacja, robotyzacja, a także cyfryzacja to dziedziny, które rewolucjonizują przemysł wchodzący w czwartą fazę rewolucji technologicznej określanej mianem „Przemysłu 4.0”. W czwartą fazę rozwoju wchodzi także rolnictwo. W rolnictwie czwartej rewolucji technologicznej (Rolnictwo 4.0) zastosowanie znajduje szereg technologii i rozwiązań technicznych, które wcześniej były zaadaptowane w produkcji przemysłowej. Rolnictwo 4.0 to nie tylko nowoczesne technologie, lecz także inny sposób zarządzania gospodarstwem rolnym.

Rolnictwo, podobnie jak przemysł, przechodzi cykliczne fazy rozwoju zapoczątkowane różnymi wynalazkami, które znajdują praktyczne zastosowanie.

Przez trzy rewolucje

Istotnym wynalazkiem, który umożliwił mechanizację produkcji rzemieślniczej, co przyczyniło się do powstania przemysłu, okazał się silnik parowy zastosowany do napędu różnego rodzaju maszyn. To rozpoczęło rewolucję przemysłową. Siłę pary i wody wykorzystano również do mechanizacji produkcji rolnej.

Druga rewolucja w przemyśle wiąże się z wynalezieniem elektryczności i opracowaniem konstrukcji pierwszych pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki spalinowe. Wynalazki te okazały się również istotne dla rolnictwa, które jeszcze w większym stopniu mogło mechanizować produkcję. Niemniej druga rewolucja w rolnictwie kojarzona jest również z wdrażaniem do produkcji rolnej nawozów mineralnych i pestycydów oraz zastosowaniem osiągnięć biotechnologii.

Ważnym krokiem w rozwoju cywilizacji było wynalezienie układów elektronicznych, stworzenie pierwszych komputerów oraz systemów informatycznych. Wynalazki te dały początek automatyzacji wytwarzania i robotyzacji, które znacznie zrewolucjonizowały produkcję przemysłową, dając też początek nowej erze o nazwie Przemysł 3.0. Komputery. Automaty okazały się także przydatne w rolnictwie, jak na przykład roboty zastosowane do doju krów. Pojęcie Rolnictwo 3.0 związane jest z zastosowaniem w produkcji żywności technik satelitarnych, czyli tzw. nawigacji GPS. Możliwość dokładnej lokalizacji ciągników i maszyn na polu otworzyła drogę do zastosowania szeregu przydatnych w rolnictwie narzędzi. Jednym z nich była jazda automatyczna pozwalająca zachować dokładność przejazdu, jak również wykorzystać pełną szerokość roboczą maszyny. Techniki umożliwiające lokalizację maszyn i ciągników wykorzystano do monitorowania ich pracy, w wyniku czego powstały systemy telematyczne. Lokalizację z wykorzystaniem satelit (np. GPS) wykorzystano również do mapowania różnego rodzaju danych dotyczących upraw pozyskiwanych m.in. w ramach prób glebowych. System GPS w powiązaniu z rozwiązaniami szeroko pojętej mechatroniki umożliwił zastosowanie w rolnictwie technologii zmiennej aplikacji dawek nawozów mineralnych oraz nasion.

Koncepcja Rolnictwa 3.0 zmieniła też podejście do pola, które przestało być traktowane jako obszar o jednorodnej strukturze. Rolnictwo precyzyjne dzieli pola uprawne na strefy o zróżnicowanej produktywności zależnej od wielu czynników, w tym właściwości gleby. W Rolnictwie 3.0 całokształt agrotechniki, w tym poziom nawożenia mineralnego, jest dopasowany do właściwości poszczególnych stref pola i potrzeb roślin w okresie wegetacji.

Czwarta rewolucja – tu i teraz

Czwarta rewolucja w przemyśle (Przemysł 4.0) oraz w rolnictwie (Rolnictwo 4.0) to integracja ze sobą maszyn i wszelakich urządzeń (które dzięki rozwiązaniom elektronicznym stają się coraz bardziej inteligentne) oraz systemów informatycznych w jeden wielki układ umożliwiający pozyskiwanie danych, ich przechowywanie i obróbkę, a także wykorzystanie w sterowaniu procesami produkcyjnymi i podejmowaniu decyzji produkcyjnych oraz biznesowych.

Integracja maszyn i urządzeń ma na celu zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji, wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Charakterystycznym zjawiskiem dla przemysłu czwartej doby rozwoju, jak i rolnictwa jest wykorzystanie Internetu zwanego Internetem Rzeczy. Internet Rzeczy (z ang. Internet of Things – IoT) jest ekosystemem łączącym ze sobą wszelakie maszyny, urządzenia oraz systemy informatyczne (w tym programy do zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem jako całością) w celu wymiany danych i pozyskiwania informacji. Z wykorzystaniem IoT rolnicy mogą sprawdzać oraz prognozować przebieg pogody, realizować programy ochrony przed szkodnikami, mapować plony i warunki glebowe oraz monitorować realizację zadań wytwórczych, nakładów pracy i kosztów produkcji.

Dzięki technologiom Internetu Rzeczy rolnicy (zwłaszcza młode pokolenie farmerów) mogą wykorzystać smartfon lub tablet do zarządzania wszystkimi działami w gospodarstwie rolnym. Mogą to robić nie tylko na obszarze gospodarstwa, lecz także poza nim. Dostęp do danych będą mieli w dowolnym miejscu, w którym jest zasięg Internetu.

Technologie czwartej rewolucji

Charakterystycznym zjawiskiem dla czwartej rewolucji w przemyśle, a tym samym w rolnictwie, jest pojawienie się szeregu technologii, w tym rozwiązań, które zacierają granice pomiędzy światem rzeczywistym a cyfrowym. Dzięki nim mogły powstać inteligentne i autonomiczne systemy produkcji. Część z tych rozwiązań trafia po odpowiedniej adaptacji także do rolnictwa. Wśród nich są informatyczne systemy zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), jak i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Te ostatnie służą do monitorowana w czasie rzeczywistym parametrów pracy maszyn, urządzeń, jak i całych instalacji łącznie z możliwością zmiany ustawień, włączaniem i wyłączaniem również w trybie automatycznym. Systemy MES (Manufacturing Execution System) umożliwiają automatyczne zbieranie danych o przebiegu produkcji w czasie rzeczywistym, które mogą być pobierane z maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, jak również wprowadzane przez pracowników za pomocą różnych interfejsów, którymi mogą być także smartfony. Natomiast dzięki systemom ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) możliwe jest pozyskiwanie i przetwarzanie danych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Systemy ERP i MES, jak również i SCADA stanowią integralną część programów do zarządzania gospodarstwem rolnym, które stają się coraz powszechniejsze. Programy te gromadzą bogate zasoby danych określane mianem Big Data, które mogą pochodzić z czujników polowych, sensorów umieszczonych w budynkach inwentarskich, umocowanych na zwierzętach, jak i z innych serwisów informacyjnych. Do ich przechowywania służą chmury komputerowe (chmury obliczeniowe), które oferują znaczne pojemności do archiwizacji danych. Wielkie zbiory danych stanowią bazę do funkcjonowania Internetu Reczy (IoT).

Z technologii chmurowej coraz częściej korzystają firmy będące właścicielami specjalistycznych programów do zarządzania poszczególnymi działami w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu rolnik nie ma potrzeby instalowania programu na swoim komputerze. Zamiast tego korzysta z konta, z którego ma dostęp do programu znajdującego się w chmurze. Wszystkie informacje dostępne są w trybie online. Za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu rolnik może wprowadzać do programu różne dane, jak również je edytować.

Internet Rzeczy w rolnictwie

Internet Rzeczy podobnie jak w przemyśle zaczyna odgrywać istotną rolę i w rolnictwie. Poprzez Internet rolnik w sposób zdalny może zmieniać parametry klimatu w szklarni, w budynku inwentarskim czy też uruchomić deszczownię, która także może pracować w trybie automatycznym. Dzięki sensorom i specjalistycznemu oprogramowaniu rolnicy na bieżąco mogą monitorować, jak i prognozować przebieg produkcji. Internet Rzeczy jest też narzędziem umożliwiającym komunikowanie się ze sobą maszyn i urządzeń w trybie automatycznym.

Podstawowym elementem w koncepcji Rolnictwa 4.0 są różnego rodzaju czujniki pomiarowe, które mierzą w czasie rzeczywistym wiele przydatnych w produkcji rolniczej parametrów. Dzięki nim rolnicy mogą planować zabiegi agrotechniczne, ustalać poziom nawożenia, jak i nawadniania upraw.