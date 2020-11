Rosja: Znacząco wzrosła sprzedaż i eksport maszyn rolniczych

Eksport rosyjskich ciągników z napędem na wszystkie koła wzrósł w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku o 34 proc., a kultywatorów i pługów po 27 proc.

Jak podało niedawno Stowarzyszenie Producentów Specjalistycznych Maszyn i Urządzeń (Rosspetsmash), w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku sprzedano w Rosji na rynku krajowym maszyny rolnicze o łącznej wartości 96,5 mld Rbl (1 rubel = 0,0493 zł, NBP 2020-11-04 ), co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 38 proc.

Wartość eksportu maszyn rolniczych wzrosła w tym okresie o 10 proc. do 10,9 mld Rlb. Według Rosspetsmash, w okresie sprawozdawczym liczba sieczkarni polowych wzrosła o 24 proc. do 555, bron o 15 proc. do 3700, siewników o 10 proc. do 4300, a kombajnów w Rosji w okresie sprawozdawczym w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2019 r. o 15 proc. do 4400 szt..

Eksport rosyjskich ciągników z napędem na wszystkie koła wzrósł o 34 proc. do 353, kultywatorów i pługów o 27 proc. do odpowiednio do 122 i 302 szt., a sieczkarni o 4 proc. do 82 maszyn. Pod względem wartości eksport do Czech wzrósł trzykrotnie, a do Francji i Holandii podwoił się.

Wartość eksportu maszyn rolniczych do Bułgarii wzrosła o 37 proc., do Niemiec o 33 proc., do Uzbekistanu o 9 proc. Maszyny rosyjskie mają 58-proc. udział w rynku krajowym. Według Rosspetsmash, w całym 2019 r. z Rosji wyeksportowano maszyny rolnicze za łączną kwotę około 12 mld Rbl.