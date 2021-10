Rozrzutnikiem obornika od Unii wysiejesz także wapno

Unia wprowadza do swojej oferty rozwiązania umożliwiające wysiew wapna rozrzutnikami obornika z adapterem dwuwalcowym-pionowym. Maszyny te tym samym staną się bardziej uniwersalne i lepiej wykorzystane w gospodarstwach.

Wielu rolników dysponujących rozrzutnikami obornika decyduje się na wykorzystanie właśnie tych maszyn do wysiewu wapna, lecz o ile rozrzutniki z adapterem poziomo-tarczowym, lub rozdrabniającym bardzo dobrze radzą sobie z aplikacją tego typu nawozu, to w przypadku najczęściej występującego w tych maszynach (na rynku polskim ok. 90 proc.) adaptera dwuwalcowego-pionowego, osiągnięcie zadowalających efektów, jeśli chodzi o równomierny rozrzut, jest już zdecydowanie trudniejsze.

Do obornika i do wapna

Unia wprowadziła do oferty deflektor hydrauliczny z uchylnym dołem do maszyn z adapterem dwuwalcowym-pionowym oraz opcjonalnej osłony do wysiewu wapna, wraz ze stołem (dla maszyn bez deflektora).

Rozrzutnik Unii posiadający adapter dwuwalcowy-pionowy doposażony w jeden z tych elementów (deflektor lub osłonę) będzie mógł służyć jako skuteczne narzędzie do wykonania zabiegu wapnowania, gwarantując odpowiednie pokrycie i rozrzut materiału, który w tym przypadku jest szczególnie istotny dla zachowania odpowiedniej dawki na całej powierzchni pola.

Deflektor hydrauliczny uchylny fot. mat. prasowe

Deflektor hydrauliczny z uchylnym dołem pozwala na regulację zakresu wysiewu materiału oraz sprawia, że wapno nie jest rozrzucane przez walce, lecz trafia na dolne tarcze adaptera. Jego prosta regulacja, jak i uniwersalne zastosowanie zwiększają funkcjonalność rozrzutnika, dzięki czemu może on służyć już nie tylko do aplikacji różnego rodzaju obornika.

Jak zapewnia producent, nie ma też w tym przypadku potrzeby montażu specjalnych elementów do wysiewu wapna, a przestawienie maszyny z obornika na wapno trwa zaledwie kilka minut.

Nowe rozwiązania od Unii

Osłona do wysiewu wapna, wraz ze specjalnym stołem dedykowana jest również do rozrzutników z adapterem dwuwalcowym-pionowym, jednakże bez deflektora hydraulicznego. Specjalny stół montowany pod adapterem zapobiega przesypywaniu się wapna pod spód maszyny i sprawia, że cały materiał trafia na tarcze, którymi jest rozrzucany.

Jeśli zaś nasz rozrzutnik nie jest wyposażony w deflektor hydrauliczny, wówczas aby przystosować go do pracy z wapnem należy zamontować osłonę do wapna wraz ze specjalnym stołem fot. mat. prasowe

Osłona, montowana do ramy adaptera przy pomocy zaledwie 8 śrub sprawia, że wapno nie jest rozrzucane przez walce pionowe lecz zostaje rozdrobnione i osypuje się wprost na łopatki tarcz. Jest to proste, lecz niezwykle skuteczne rozwiązanie, które może być zastosowane nie tylko w nowych rozrzutnikach, ale również w maszynach pracujących już od kilku lat w gospodarstwach.

Zarówno nowy deflektor jak i osłona, poza aplikacją wapna będą mogły być wykorzystane do wysiewu innych, drobniejszych materiałów takich jak np. pomiot kurzy czy torf.

Doposażenie rozrzutnika w opcjonalne sterowanie ISOBUS oraz funkcje rolnictwa precyzyjnego, dzięki którym możemy rozsiewać wapno i inne materiały w oparciu o mapy aplikacyjne dodatkowo sprawi, że wysiew będzie możliwie dokładny, a zasobność i pH gleby na danym polu staną się bardziej jednolite i wyrównane.