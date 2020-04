Ruszyć w pole sprawnym opryskiwaczem

Wielu twierdzi, że przez opryskiwacz „przelewa się” najwięcej pieniędzy w gospodarstwie i jest w tym wiele prawdy. Tym bardziej do przygotowania tej maszyny do sezonu powinniśmy podejść ze szczególną rzetelnością. W niniejszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas przedsezonowego przeglądu.

Trudno stworzyć uniwersalny poradnik dotyczący przeglądu opryskiwacza; wszak każda maszyna jest inna. Zupełnie oddzielną kategorię stanowią też opryskiwacze samojezdne, w przypadku których do elementów, z którymi mamy do czynienia w opryskiwaczach ciągnionych czy zawieszanych, dochodzą m.in. silnik i układ jezdny. W tym artykule skupimy się jednak na elementach wspólnych dla opryskiwaczy, a należą do nich chociażby pompa lub pompy, zbiornik, mieszadło i belka opryskowa oraz rozpylacze, które finalnie będą miały kluczowe znaczenie w kontekście jakości oprysku. Należy jednak zacząć od podstaw.

Jak w większości maszyn

Przegląd opryskiwacza należy rozpocząć od podstawowych czynności, które nie różnią się zasadniczo od wykonywanych podczas przeglądów innych maszyn rolniczych. Chodzi przede wszystkim o punkty smarne, szczególnie jeżeli elementy ruchome (przede wszystkim zawieszenia belki i samej belki) nie zostały nasmarowane w trakcie przygotowania opryskiwacza do zimowania. Mapę punktów smarnych powinniśmy znaleźć w instrukcji obsługi maszyny, podobnie jak czasookresy smarowania poszczególnych elementów. Z pomocą przyjdą nam też piktogramy umieszczone na ramie. Nie zapomnijmy w tym miejscu o wałku odbioru mocy. Warto także sprawdzić stan jego osłony; bezpieczeństwa nigdy za wiele. Jeżeli jednak jesteśmy pozbawieni instrukcji, z pomocą może przyjść nam Internet. Warto też zwrócić się do przedstawiciela producenta, aby takową uzyskać, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, skorzystać z instrukcji do podobnej maszyny.

W przypadku opryskiwaczy ciągnionych zwróćmy uwagę na ciśnienie w oponach, które po zimowaniu może odbiegać od nominalnego. W tym przypadku odpowiednią wartość również powinniśmy znaleźć w instrukcji. Zwykle jest ona także opisana na oponach. Zwróćmy też uwagę na stan instalacji elektrycznej i oświetlenia.

Przed pierwszym uruchomieniem

Producenci opryskiwaczy przed uruchomieniem zalecają zalanie zbiornika czystą wodą. Powszechną praktyką wśród rolników przed odstawieniem opryskiwacza na zimę jest spuszczanie wody i zalewanie pompy płynem niezamarzającym (np. do chłodnic) w celu wyparcia z niej wody, która mogłaby zamarznąć i ją uszkodzić, dlatego trzeba się tego czynnika najpierw pozbyć. To, co możemy zrobić przed uruchomieniem opryskiwacza, to zdemontować filtry zarówno sekcyjne, centralne, jak i indywidualne. Filtry tłoczne zazwyczaj mają konstrukcję samooczyszczającą, jednak nie jest to regułą, szczególnie w tańszych opryskiwaczach. Możemy je oczywiście czyścić, podobnie jak rozpylacze. Warto jednak pamiętać, żeby nie robić tego twardą szczotką, która mogłaby je uszkodzić. Nie oszczędzajmy też na filtrach, kiedy zauważymy uszkodzenia w ich obrębie (czy to obudowy, czy struktury samego filtra), bo każda nieszczelność poskutkuje obniżonym stopniem filtracji, co po pierwsze wpłynie negatywnie na jakość oprysku, po drugie poprzez zapychanie się końcówek może spowodować przestoje w pracy.

Sprawdzić pompę

Pompę powinniśmy skontrolować pod kilkoma kątami, począwszy od sprawdzenia wycieków; zrobimy to w prosty sposób, organoleptycznie. Kiedy opryskiwacz jest już zaopatrzony w wodę (to umożliwi też sprawdzenie szczelności zbiornika), należy go uruchomić i dokonać oceny szczelności tego podzespołu.

Kolejnym etapem powinno być sprawdzenie stanu oleju w pompie; ten może powiedzieć nam naprawdę sporo chociażby o stanie przepony tłocznej. Przede wszystkim należy sprawdzić jego poziom; w zależności od modelu zrobimy to za pomocą bagnetu lub okienka rewizyjnego. Olej w pompach podlega wymianie, dlatego warto zwrócić uwagę na czasookresy tej czynności i w razie potrzeby ją wykonać. Podczas przeglądu zwróćmy jednak uwagę na barwę oleju; jeżeli jest ona brązowo-mleczna na skutek kontaktu z wodą, najprawdopodobniej mamy do czynienia z uszkodzeniem membrany bądź membran w pompie, a to będzie oznaczało konieczność wymiany tych elementów. Jeśli chodzi o samą wymianę oleju, warto przyjąć podobny wzór postępowania jak w przypadku punktów smarnych; trzymać się zaleceń producenta, a jeżeli te nie są dostępne, warto posiłkować się instrukcjami do podobnych konstrukcji.

Aby zwiększyć trwałość układu cieczowego i zapewnić równomierne dawkowanie cieczy, w pompach membranowych stosowane są powietrzniki, czyli komory połączone z kolektorem tłocznym, podzielone na dwie części (w jednej znajduje się ciecz robocza, zaś w drugiej powietrze) elastyczną membraną. Zalecane w komorze ciśnienie powietrza powinno wynosić od 1/3 do 2/3 ciśnienia roboczego (to sprawdzimy przy pomocy manometru); niekiedy też producenci podają dokładną wartość ciśnienia w powietrzniku dla poszczególnych końcówek w instrukcji obsługi, wtedy rzecz jasna należy skorzystać z wartości określonych przez producenta. W tym miejscu możemy również sprawdzić stan membran; jeżeli podczas upuszczania powietrza poprzez wciśnięcie iglicy zaworka wydobywa się z niego ciecz, możemy być pewni, że pompa wymaga rozebrania i wymiany tego elementu. Jeżeli dokonamy tych czynności, możemy być praktycznie pewni, że pompa osiągnie swoją nominalną wydajność i przy sprawnej pracy pozostałych części układu cieczowego zapewni równomierny i wydajny oprysk.

Rozdzielacze i belka opryskowa

O tym, w jaki sposób czyścić filtry i końcówki głowic, wspomnieliśmy wcześniej. Po pierwszym uruchomieniu opryskiwacza należy sprawdzić szczelność całego układu cieczowego, w tym rozdzielaczy i przewodów, a także samych głowic. Wszelkie nieszczelności będą powodowały wycieki z reguły łatwe do zlokalizowania. Nieszczelne przewody czy popękane głowice należy po prostu wymienić, tym bardziej że zazwyczaj nie jest to duży koszt. To, w jakim stanie są rozpylacze, również możemy ocenić podczas pierwszego uruchomienia, a wszelkie wydobywające się z nich smugi będą świadczyły o ich zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

To, co możemy zrobić z belką opryskową opryskiwacza, to przede wszystkim skontrolować, a w razie potrzeby skasować wszelkie luzy na przegubach. To szczególnie ważne w przypadku szerokich belek; tutaj nawet niewielkie luzy mogą powodować odchyły belki od normy, sięgające kilkudziesięciu centymetrów na ich krańcach. Należy też sprawdzić stan zawieszenia belki. W systemach biernych będą to, w zależności od konstrukcji: amortyzatory, tłumiki czy sprężyny. Zużyte lub rozciągnięte tracą z czasem swoje właściwości i nie zapobiegają w wystarczający sposób „huśtaniu” belki. Nieco bardziej skomplikowane będzie postępowanie w przypadku systemów aktywnych; w skład takiej konstrukcji wchodzą już czujniki mierzące dystans belki od opryskiwanej powierzchni; podczas przeglądu trzeba zwrócić uwagę na poprawność ich działania. Stan chociażby siłowników hydraulicznych możemy ocenić we własnym zakresie, chociażby pod kątem wycieków. Dotyczy to także siłowników odpowiadających za rozkładanie, podnoszenie i opuszczanie belki.