Firma Osadkowski rozpoczęła realizację nowego projektu w Namysłowie (woj. opolskie).

Centrum obsługi klienta to nowa inwestycja firmy Osadkowski.

Klient będzie mógł zaopatrzyć się w niezbędne dla gospodarstwa zakupy w jednym miejscu.

Odpowiedź na rynkowe trendy w nowej inwestycji

W Namysłowie (województwo opolskie) rozpoczęła się realizacja nowego projektu firmy Osadkowski. Powstaje tam od sierpnia nowoczesne centrum obsługi klienta. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na jesień przyszłego roku.

Jak informuje firma Osadkowski obiekt obejmował będzie salon dealerski marki New Holland oraz część handlową dedykowaną dla środków do produkcji rolnej. Zamierzenie jest takie, by klient mógł w jednym miejscu nie tylko zakupić niezbędne części czy akcesoria, ale także kompleksowo zaopatrzyć się w inny niezbędny dla prowadzenia produkcji asortyment, jak choćby środki ochrony roślin.

Powierzchnia użytkowa głównego budynku ma obejmować 1579 m2. Dodatkowo planowany jest magazyn z wiatą o powierzchni 684 m2. Sam budynek główny będzie podzielony na 3 strefy: serwisowo-magazynową, biurową oraz techniczną.

Idea utworzenia centrum obsługi klienta jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie i trendy. Sama zaś opcja dokonania niezbędnych w gospodarstwie zakupów w jednym miejscu wydaje się atrakcyjną opcją.