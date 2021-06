Części do maszyn zielonkowych z Giełdy Rolnej

Sezon zbioru plonów z użytków zielonych trwa w najlepsze. Jednak nawet najlepiej przygotowana maszyna do zielonek może ulec nagłej awarii. Co w takim przypadku?

Odpowiedź jest jasna: zaglądamy na gieldarolna.pl Znajdziemy tam zarówno same maszyny zielonkowe, jak i bogaty wybór części zamiennych do nich. Jest w czym wybierać, bo oferty dotyczą części renomowanych polskich i zagranicznych producentów. Znajdziemy tu wiele części i podzespołów do kosiarek, przetrząsarek i pras.

Przyjrzyjmy się zatem wybranym ogłoszeniom dotyczącym części do maszyn zielonkowych, jakie znaleźliśmy na gielgarolna.pl

Śruba nożyka kosiarki Fella fot. GR

Mimo, że to drobny element kosiarki warto pamiętać o okresowej wymianie śruby nożyka. Cena tylko 30 zł.

Zabierak sznurka prasy Massey Ferguson fot. GR

Awarie części supłacza w prasach unieruchamiają całą maszynę. Znalezione Na Giełdzie Rolnej ramię zabieraka sznurka do pras kostkujących Massey Ferguson. Cena 1 433,26 zł

Bęben skrajny boczny z dyskiem Samasz KDT fot.GR

Giełda Rolna to także części do nowych kosiarek. Bęben skrajny boczny z dyskiem Samasz serii KDT. Cena 500 zł

Para kół kos czeska fot.GR

Giełda to nie tylko części do nowych kosiarek, ale także tych doskonale znanych od kilkudziesięciu lat. Para kół czeskiej kosiarki rotacyjnej za 320 zł.

Koło pasowe małe kosiarka bębnowa Samasz fot.GR

Koło pasowe małe do kosiarki bębnowej Samasz znalezione w ogłoszeniu Giełdy Rolnej. Cena 240 zł.

Pas napędu noży kosiarka X350R John Deere fot.GR

Pas napędu noży kosiarki X350R John Deere o długości: 2940 mm. Część oryginalna. Cena: 200,73 zł

Trzymak noża kosiarki czeskiej fot.GR

Kolejna część zamienna do popularnej i wciąż używanej czeskiej kosiarki bębnowej. Trzymak noża za jedyne 17 zł.

Nóż kosiarki Kverneland prawy fot.GR

Choć ten oryginalny nóż kosiarki Kverneland kosztuje tylko 5,99 zł, trzeba pamiętać, że noże wymieniamy zawsze parami.

Zestaw serwisowy do kosiarek John Deere LG230 fot.GR

Oryginalny i bogaty zestaw serwisowy do kosiarek John Deere. Pasuje do modeli: 125, 135, 145, 155C, 190C, L111, L118, L120, LA120, LA130, LA140, LA150. Cena: 265,30 zł

To tylko kilka wybranych części i podzespołów zamiennych do maszyn zielonkowych, jakie znaleźliśmy na gieldarolna.pl Jeśli szukasz takich części, warto tam zajrzeć.